General Mills retira del mercado 736,000 rollos de Pillsbury por temor a contaminación de vidrio

General Mills está retirando del mercado aproximadamente 736,000 panecillos Pillsbury por preocupaciones de que podrían contener vidrio, según un aviso emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a principios de esta semana.

La retirada afecta a dos productos de panecillos congelados: 3,080 cajas de Masa de Pan Dura, con 180 panecillos en cada caja, totalizando 554,400 panecillos, y 1,260 cajas de Masa de Pan Kaiser, con 144 panecillos por caja, totalizando 181,440 panecillos. El aviso de la FDA indica que los productos podrían contener “material extraño potencial (vidrio)”.

Los panecillos retirados fueron distribuidos en Arkansas, California, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Maine, Missouri, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wyoming.

La retirada fue iniciada por General Mills el 19 de junio. Según la información en el sitio web de la compañía, los productos de masa congelada están destinados principalmente a clientes de servicios de alimentos comerciales en lugar de consumidores individuales.

“Es posible tener pan recién horneado, tipo casero, sin aumentar los costos laborales. Simplemente descongele, fermente y hornee la masa pre-porcionada para hacer la cantidad deseada de panecillos”, dice la descripción del producto de pan Kaiser de Pillsbury.

General Mills también es la empresa matriz de varias marcas conocidas, incluyendo Betty Crocker, Cheerios, Lucky Charms y Nature Valley.

La Masa de Pan Dura se está retirando bajo el número de retirada H-1154-2026. Estos productos congelados vienen en cajas a granel que contienen 180 unidades, con cada panecillo individual pesando 2.25 onzas. Los operadores de servicios de alimentos deben revisar su inventario en busca de cajas marcadas con una fecha “mejor si se usa antes del” del 12 de octubre de 2026.

La Masa de Pan Kaiser está identificada con el número de retirada H-1155-2026. Estos panecillos se distribuyen en cajas que contienen 144 unidades, con cada panecillo pesando 2.5 onzas. Este producto específico lleva una fecha de caducidad del 13 de octubre de 2026.

Millones de libras de pollo congelado y arroz frito de cerdo, ramen y productos de shu mai fabricados por Ajinomoto Frozen Foods fueron retirados en marzo debido a una posible contaminación de vidrio. Las marcas afectadas incluyeron Trader Joe’s, Ling Ling, Tai Pei, Kroger y Ajinomoto.

Dos meses después, en mayo, la cadena de supermercados Aldi retiró su postre de crème brûlée de vainilla vendido en frascos de vidrio debido a una posible contaminación de vidrio en siete estados, incluyendo Nueva York y Florida.