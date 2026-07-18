Taco Bell dice que ha eliminado la lechuga vinculada al brote de ciclosporidiosis de sus restaurantes

Los clientes ingresan a un restaurante de Taco Bell el 14 de julio de 2026 en La Cañada Flintridge, California.

Taco Bell ha eliminado la lechuga vinculada a un brote de ciclosporiasis de sus restaurantes, dijo el viernes. El brote ha afectado actualmente a más de 1,600 personas en cinco estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La infección se asemeja a un grave virus estomacal y a menudo comienza a manifestarse dos o tres semanas después de que las personas se infectan por el parásito, según los CDC. No se han reportado muertes.

El jueves, la agencia dijo que su investigación sobre la fuente vinculó el brote con la lechuga iceberg rallada servida en los establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. está trabajando con el proveedor para determinar si la lechuga fue enviada a otra parte.

“Basándonos en conversaciones en curso con funcionarios de salud pública, y por precaución, Taco Bell trabajó rápidamente para eliminar voluntariamente el producto de los restaurantes y el ingrediente afectado ha sido eliminado de nuestra cadena de suministro a nivel nacional”, dijo Taco Bell.

La empresa matriz de Taco Bell, Yum Brands, vio caer sus acciones casi un 7% en los últimos cinco días mientras la empresa lidiaba con la alerta sanitaria. Otras empresas de alimentos que venden lechuga fresca también vieron caer sus acciones, como la cadena de ensaladas Sweetgreen, que cayó casi un 13% esta semana, y la cadena de comida rápida Cava, que se desplomó más del 3%. Las acciones de Sweetgreen y Cava subieron más del 17% y alrededor del 2% el viernes, respectivamente, debido al aparente alivio de que los CDC no identificaran sus ingredientes como posibles fuentes de ciclosporiasis.

Mientras que Taco Bell u otras cadenas de restaurantes pueden sufrir una disminución temporal en las ventas mientras los titulares sobre el brote siguen dando vueltas, especialmente en los estados más afectados por él, los analistas dijeron que es probable que cualquier caída en los ingresos o precios de las acciones no sea prolongada. Aun así, queda por ver si los CDC identifican a otras cadenas de restaurantes como posibles fuentes del brote.

Según informes, la lechuga afectada en Taco Bell podría rastrearse hasta el proveedor Taylor Farms, que distribuye el producto a muchas cadenas de restaurantes y vende directamente en la mayoría de los supermercados.

(TACO BELL remueve lechuga después de brote de ciclosporiasis – Confirmar fuente proveedora de la lechuga – No se reportan muertes) (Los precios de las acciones caen, recobran después de la remoción de lechuga – Shareholders toman alivio en CDC no identificar ingredientes en otros restaurantes – Voceros aseguran brote controlado – Taco Bell emite comunicado sobre recuperación)

[Referencias dentro del contenido, subtítulo “Los efectos en ventas y acciones”]