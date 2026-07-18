La barrera militar Hilo Carmesí de Israel está estrangulando Cisjordania

Ras al-Ahmar, Cisjordania ocupada – El recorrido hasta la casa de Thaer Bisharat debería tomar menos de 10 minutos desde la carretera principal. En cambio, tardó tres horas.

Cada acceso a Ras al-Ahmar, en el norte del Valle del Jordán, está cerrado en estos días. Estos cierres de caminos se han vuelto más la norma que la excepción, patrullados por turnos por soldados israelíes y colonos cuyos roles en el terreno cada vez son más difíciles de distinguir. El único punto de acceso que quedaba era un único camino de tierra sinuoso, transitable solo por vehículos de cuatro ruedas y que obligaba a los conductores a evadir las patrullas israelíes que rondaban.

Durante el camino a la casa de Thaer, las fuerzas israelíes tenían la zona bajo un bloqueo aún mayor de lo normal, ya que estaban cerca en la llanura de al-Buqaia, destruyendo tres pozos pertenecientes a palestinos locales, incluido uno propiedad de un pariente de Thaer.

Esta es una de las áreas más fértiles de Cisjordania ocupada, donde los agricultores normalmente cultivan hileras de bananos junto con cultivos como uvas, aceitunas y papas. Pero a lo largo del camino de tierra que lleva a la aislada casa de Thaer, las granjas están medio abandonadas, con las puertas de los invernaderos de plástico abiertas y agitándose al viento, ya que los cultivos languidecen después de que se cortara el agua en la zona semanas atrás por las autoridades israelíes.

“No puedo ni siquiera hacer un recado”, dijo Thaer. “Desde Tamun, el pueblo, solía llevarme diez minutos. Ahora, con el [camino de tierra] actual, me lleva una hora, como máximo.”

Estaba pasando la tarde solo, su hermano y cuñada habían ido a la ciudad esa mañana en busca de necesidades básicas. Quedar solo, era fácil sentirse como un pato sentado.

“Esta misma mañana, hubo un coche – dos personas dentro, vestidas con uniformes militares, respaldados por el ejercito”, dijo. “Fueron a ver a la gente que vivía cerca de las casas de banano. Tomaron fotos de identificación, nombres, números de teléfono. Y les dicen, ‘Tienen 24 horas para irse. De lo contrario, venimos a confiscar todo lo que tienen’.”

En las últimas semanas, esa presión ha escalado desde órdenes de larga data de una “zona militar cerrada” emitidas por el ejército hasta la confiscación de tierras privadas, junto con la destrucción de tuberías de riego, pozos de agua e invernaderos en el camino de la barrera – la expresión más aguda de la expansión de puestos de colonos y la confiscación de tierras que ahora trabajan en conjunto para expulsar a los palestinos que quedan.

“Nos encierran y nos asfixian”, dijo Thaer.

Una zanja, un puesto de avanzada y una serie de órdenes de confiscación

Esa creciente aislamiento es el resultado de uno de los proyectos de infraestructura más recientes de Israel en Cisjordania ocupada: la barrera “Crimson Thread”. Anunciado en 2025, la primera parte del proyecto combina una zanja y una carretera militar que se extiende aproximadamente 22 km entre los puestos de control de Ein Shibli y Tayasir, dividiendo el norte del Valle del Jordán de Tubas al norte y Nablus al sur. Israel afirma que está destinado a prevenir el contrabando de armas desde Jordania, pero la ruta se extiende varios kilómetros dentro de Cisjordania ocupada en lugar de a lo largo de la frontera jordana ya vallada.

El plan es que la barrera eventualmente se extienda por 500 km, dividiendo a los palestinos de miles de hectáreas de tierra y creando una barrera que, en sus consecuencias, refleja el muro de separación en el otro lado de Cisjordania.

El 8 de marzo, el comandante militar israelí, Gilad Shriki, visitó varias comunidades palestinas y, en sus palabras, advirtió a los residentes que debían irse en preparación para la completa toma israelí de la zona.

Luego, el mes pasado, una decisión de la Corte Suprema de Israel despejó el camino para que la construcción de la barrera “Crimson Thread” procediera. Desde entonces, la Administración Civil israelí ha actuado agresivamente. Aproximadamente tres kilómetros de zanjas ya han sido excavados, destruyendo infraestructura palestina en su camino – incluidas las tuberías de riego, tierras de cultivo e invernaderos, todo mientras separa a los agricultores de la tierra al otro lado.

La ruta del proyecto “Crimson Thread” se unió con nueve órdenes de confiscación de tierras, una “escalada clara” de un esfuerzo de décadas por parte de las autoridades israelíes para desplazar a los palestinos de la zona, según Dror Etkes, quien rastrea la política de tierras israelíes para la ONG israelí Kerem Navot. Lo que comenzó como controles, construcción de asentamientos y la designación de tierras palestinas como zonas militares de entrenamiento, “se han vuelto mucho más agresivas en los últimos años, a través de ataques de colonos, incursiones militares, confiscación de propiedades y negación de acceso a zonas de entrenamiento”, dijo.

Ahora, tales órdenes militares de confiscación de tierras permiten a las autoridades israelíes “incautar cualquier tierra que consideren necesaria” por motivos de seguridad, dice Etkes.

Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro, las autoridades israelíes emitieron 49 órdenes militares de confiscación de tierras en la primera mitad de este año – superando las 47 emitidas en todo 2025.

Thaer se burla de la justificación oficial. “No es una carretera militar”, dijo. “No cavas una zanja de dos o tres metros de profundidad para eso.”

Un proyecto cuyo efecto es encarcelar

Etkes dijo que la barrera logra dos cosas a la vez: “bloquear la capacidad de los palestinos de acceder a todo lo que está al este de la barrera” – donde se encuentra la mayor parte de sus tierras de cultivo – mientras une asentamientos ilegales existentes a un nuevo puesto de avanzada en construcción a lo largo de la ruta, en Jabal Tamun, que espera que impacte aún más en 8-9,000 dunams (8 a 9 km cuadrados) de tierras agrícolas palestinas, la mayoría en el Área B.

“La mayoría de las comunidades ya no están allí – han sido obligadas a irse, lo que convenció [a las autoridades israelíes] de que era el momento adecuado para el siguiente paso”, dijo Etkes, enumerando comunidades vacías como Khirbet Samra y Khirbet Yarza.

Un mapa de Kerem Navot muestra la ruta de la barrera “Crimson Thread” rodeando a Khirbet Yarza – pero cuando la construcción llegó, Khirbet Yarza ya había desaparecido, con sus residentes desplazados por colonos meses antes.

Mahdi Daraghmeh, quien encabeza el consejo del pueblo de al-Maleh, ha visto el mismo patrón repetirse en los caseríos que supervisa. “El terror de los colonos y el miedo han empujado a muchas familias a irse”, dijo. “En las comunidades aquí, 130 familias han sido desplazadas – han abandonado sus estructuras, sus hogares, sus tierras. Y ahora han perdido sus medios de vida – no les queda nada con qué vivir.”

Desde la decisión de la Corte Suprema de junio, las autoridades israelíes han llevado a cabo operaciones casi diarias en la zona, cortando el suministro de agua, destruyendo tanques y confiscando tractores y otros equipos agrícolas.

“Nos confiscaron los tractores y los tanques de agua de aquí”, dijo Thaer. “Así que dicen que estos tractores y tanques son una amenaza para su seguridad. ¿Una amenaza para tu seguridad, cómo?”

Al mismo tiempo, los colonos trajeron caravanas a la zona al este de Ras al-Ahmar, posicionándose dentro de territorio que se espera quede cortado de las comunidades palestinas.

El 16 de junio, topadoras demolieron la infraestructura ganadera en la casa de Bilal Bani Oudeh, un amigo de Thaer, y le advirtieron que se fuera en 24 horas. Se negó, así que esa noche, los colonos regresaron y lo golpearon brutalmente.

“Casi muere”, dijo Thaer. “Después de atacarlo, hablaban sobre atarlo a un cuerda detrás de un vehículo. Se llevaron todo lo que tenía.”

Con las autoridades trabajando diligentemente para evitar que los observadores documenten o fotografíen la operación del “Crimson Thread”, la excavación ha arrancado cientos de olivos y uvas, al tiempo que corta repetidamente las tuberías de riego que sirven a decenas de miles de dunams. Solo en la mañana del 14 de julio, las autoridades israelíes destruyeron tres pozos en al-Buqaia – incluido uno que pertenecía a un pariente de Bisharat – y confiscaron bombas y equipos.

El consejo del pueblo de Atuf – uno de los afectados por la nueva barrera – estimó que los daños de un solo día superaron los cuatro millones de shekels ($1.3 millones).

Ya, esta destrucción ha diezmado la economía local en semanas, eliminando la cosecha de verano. “No hay una temporada agrícola que destacar”, dijo Daraghmeh. “La mayor parte de la tierra no ha sido cultivada y lo que se ha cultivado es para beneficio de los colonos.”

Cuando la zanja esté terminada, cortando comunidades unas de otras y de sus tierras de cultivo, los residentes temen que marque el fin de la presencia palestina aquí. “Nuestras comunidades no tendrán servicios, ninguna infraestructura en absoluto”, dijo Daraghmeh. “Sin hospital, sin centro de emergencias, sin escuelas; para todo eso, la gente tiene que ir a la ciudad vecina y eso será imposible.”

“Una vez que esta zanja corte a las personas”, dijo, “la gente aquí efectivamente estará en prisión.”

Denos los derechos de los animales

Con las autoridades israelíes cortando el suministro de agua en la zona durante semanas, un tanque ahora le cuesta a Thaer más de 300 shekels ($100), más del triple del precio anterior. Pero incluso transportar agua es una tarea peligrosa; su hermano fue golpeado recientemente y mantenido a punta de pistola por colonos merodeadores, quienes, según él, le robaron el teléfono y le quitaron su dinero.

Thaer estima que la producción agrícola en la zona ha colapsado hasta en un 90%, mientras que muchas familias ya han perdido la mitad de su ganado porque ya no pueden llegar a los pastos.

Pero entre las comunidades vecinas ahora borradas, Thaer ha visto este guion antes: una vez que los palestinos son desplazados, dice, los colonos se apropian de sus tierras. “Entonces de repente ya no hay más ‘zona de entrenamiento’,” dijo Thaer. “Aparece una carretera, llega el agua, llegan las ovejas. La vida regresa al lugar, gracias a Dios!”

“Así que, ¿por qué me dicen que es todo una zona militar?”

Thaer miraba las granjas de colonos israelíes, exuberantes y verdes a lo lejos. Alrededor de su propia propiedad, el suelo estaba reseco, lleno de equipos medio abandonados. “Bajo su ‘ley’, nos tratan como animales”, comentó.

Thaer se detuvo. “Israel siempre habla de ‘derechos’, ‘derechos’, ‘derechos'”, dijo. “Cuando alguien golpea a un perro, de repente, aparecen defensores de los derechos de los animales por todas partes.”

“Así que en realidad, ni siquiera queremos derechos humanos”, dijo. “Solo denos los derechos de los animales de los que tanto hablan. En este punto, nos conformaríamos con vivir bajo eso.”