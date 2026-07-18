Jazz Chisholm Jr dice que el desfile del campeonato de los Knicks alimenta su hambre de la Serie Mundial con los Yankees.

Nueva York celebra el primer campeonato de la NBA de los Knicks en 53 años

Después de una espera de 53 años, los New York Knicks capturaron su primer campeonato de la NBA, desatando celebraciones en toda la ciudad de Nueva York. Miles de fanáticos se alinearon en las calles de Manhattan para un histórico desfile de confeti, convirtiendo un día laboral normal en una fiesta espontánea mientras la ciudad honraba a su equipo victorioso.

Si puedes soñarlo, puedes lograrlo: esa es la mentalidad que tiene el interabrista de los New York Yankees, Jazz Chisholm Jr., de cara a la segunda mitad de la temporada de MLB de 2026.

En 2024, Chisholm y los Yankees estuvieron cerca de romper la sequía de campeonatos en las “Cuatro Grandes” ligas deportivas en Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles, el equipo contra el que los Yankees comenzarán su segunda mitad el viernes por la noche en el Bronx, ganaron esa Serie Mundial en cinco juegos a su favor.

Pero Chisholm tuvo la oportunidad de presenciar cómo se ve un desfile de campeones en Nueva York el mes pasado, cuando los New York Knicks rompieron una sequía de 53 años y sumieron a los cinco condados y al área triestatal circundante en una completa locura de alegría, lágrimas y otras emociones incontables.

“Es el objetivo obvio de cada equipo de la MLB ganar la Serie Mundial en octubre, especialmente para los campeones 27 veces vestidos de rayas. Pero Chisholm le dijo a Fox News Digital que sus conversaciones con los jugadores de los Knicks durante la celebración del título de la NBA solo aumentaron su necesidad de levantar un trofeo él mismo.

“Hablé con mis compañeros y unos cuantos [Knicks] también hablaron de eso. Hablé con Jalen al respecto, y ver cómo se sintió. Escucharlo en su voz y ver cómo se le erizaba la piel de nuevo al hablar de ello. Es solo un sentimiento que quieres experimentar”, dijo Chisholm, destacando su colaboración con Corona como parte de sus camisetas de la serie de conexión de playa de edición limitada.

“Hablo con mis chicos al respecto, y todos estamos comprometidos.”

Chisholm, un agente libre inminente, ni siquiera quiso hablar del futuro más allá de la Serie Mundial porque quiere permanecer en el presente mientras los Yankees intentan asegurar su lugar en la postemporada.

Fueron unas semanas difíciles para Nueva York antes del descanso del Juego de Estrellas, pero lograron cuatro victorias seguidas para recuperar impulso antes del receso.

También han estado jugando sin su bateador más valioso tres veces, Aaron Judge, quien sigue fuera debido a una lesión en las costillas. A pesar de que su recuperación está tardando más de lo esperado, ya que Judge aún no ha sido autorizado a realizar actividades relacionadas con el béisbol, el capitán de los Yankees se mantiene de buen ánimo, ayudando a su equipo en todo lo que puede.

“Es todavía una gran voz en el club para nosotros. Viene a muchos juegos de visitante donde no tiene que hacerlo”, explicó Chisholm. “Podría quedarse en casa, descansar y hacer su rehabilitación, pero todavía se esfuerza por venir y estar con los chicos e intentar ayudarnos a liderar. Aunque no puede ayudarnos en el campo, intenta ayudarnos cuando puede fuera del campo. Seguimos apoyándonos en él.

“Sigue siendo la persona más positiva en el club todos los días, así que no podemos esperar a que regrese y poner todo en marcha.”

Judge es crucial para las esperanzas de los Yankees de ganar la Serie Mundial, ya que buscan levantar su primer trofeo desde la temporada de 2009. Para los Yankees y su base de fanáticos, eso se siente como una eternidad, pero Chisholm sabe que él y sus compañeros de equipo seguirán luchando para romper esa sequía.

Él quiere estar en el desfile tal como estuvieron los Knicks.

“A veces sueñas con eso”, admitió Chisholm. “Te sientas allí, te quedas dormido, y te despiertas como, ‘Diablos, eso es lo que quiero’. He tenido ese sueño de nosotros festejando en el desfile después de ganar la Serie Mundial, y Nueva York enloqueciendo tanto como lo hizo por los Knicks por nosotros. Eso es todo lo que buscamos.”

MENTALIDAD “LA PLAYA” COBRA VIDA

El descanso del Juego de Estrellas significa la plenitud del verano, algo que Corona utilizó para ayudar a los fanáticos a saborear el momento con seis camisetas de la serie de conexión de la playa de Corona, todas co-diseñadas por seis All-Stars de la MLB, incluido Chisholm.

Junto con Chisholm, Ronald Acuña Jr. de los Atlanta Braves, Mookie Betts de los Los Angeles Dodgers, Pete Crow-Armstrong de los Chicago Cubs, Jeremy Peña de los Houston Astros y Cristopher Sánchez de los Philadelphia Phillies añadieron su toque personal a una camiseta inspirada en sus recuerdos de playa.

Para Chisholm, el primer All-Star bahameño en la historia de la MLB mostró su estilo con colores vibrantes, texturas y sonidos de su isla que llama hogar. Hay agua turquesa, arena rosa, músicos en la parte delantera para rendir homenaje a su amor por la música fuera del campo, y un parche de caracol que es un gesto significativo a sus raíces.

“Siento que fue una inspiración de cómo crecí, de dónde soy, la persona que soy. Siento que Corona y yo tenemos mucho en común, especialmente con la mentalidad de la playa,” dijo Chisholm. “Siento que la mentalidad de la playa es mi mentalidad normal, ¿sabes a lo que me refiero? Se trata de relajarse, la música, los mariscos. Es jugar en la arena con tu familia. Simplemente disfrutar el día, relajarse y descansar. Así que siento que lo conceptuamos con esa idea.”

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