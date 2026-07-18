Jeff Shell deja Paramount después de las acusaciones de violaciones de la SEC; la compañía llama a las afirmaciones infundadas

Jeff Shell deja Paramount después de las acusaciones de violaciones de la...

Un vistazo general a los estudios de Paramount Pictures y su icónico depósito de agua en Los Ángeles, California, EE. UU., 27 de febrero de 2026. Mario Anzuoni | Reuters

Jeff Shell está dejando su cargo de presidente de Paramount Skydance Corp. después de que una demanda lo acusara de violaciones de la Comisión de Valores y Bolsa.

La empresa dijo que no encontró una violación de la SEC. Paramount agregó en un comunicado que las acusaciones eran “infundadas” y que Shell está tomando “acciones legales enérgicas.”

“En consonancia con el compromiso del Sr. Shell de priorizar el éxito de PSKY, ha decidido hacer la transición de sus cargos como Presidente de PSKY y miembro de la Junta Directiva de PSKY para centrarse en esta demanda,” dijo la empresa en su comunicado. “PSKY está agradecido por las numerosas contribuciones del Sr. Shell y por haber confiado en él como un asesor valioso.”

Shell no respondió de inmediato para hacer comentarios.

Su futuro en Paramount ha estado en duda desde que la empresa venció a Netflix en una guerra de ofertas en febrero para adquirir Warner Bros. Discovery. La adquisición de WBD traerá muchos nuevos ejecutivos, y Shell, que no estuvo involucrado en las negociaciones del acuerdo, no tenía un rol definido en una empresa combinada, según reportó CNBC el mes pasado.

Shell estuvo bajo escrutinio después de que el apostador y denunciante R.J. Cipriani presentara una demanda de $150 millones alegando que compartió información confidencial en violación de las reglas de la SEC.

Anteriormente, Shell dejó su cargo como CEO de NBCUniversal en 2023 después de admitir tener una “relación inapropiada” con un empleado.

– CNBC’s Alex Sherman contribuyó a este informe.