Fernando Mendoza ‘obliga’ a Tom Brady a gastarse una fortuna en él: “Terminé pagando un precio muy alto”

Tom Brady Ha pasado gran parte de su vida evaluando mariscales de campo, inversiones y oportunidades competitivas. Su última apuesta consigue combinar los tres.

El siete veces campeón del Super Bowl reveló que pagó un “precio muy alto” para asegurarse fernando mendozaLa primera tarjeta de autógrafos personalizada de la NFL con licencia, que convierte un codiciado objeto de colección en un voto público de confianza en el mariscal de campo elegido para liderar la Asaltantes de Las Vegas a una nueva era.



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]]> Fernando Mendoza comparte conmovedora llegada a ESPYS mientras acompaña con orgullo a su madre

Hablando durante un panel en el Fanatics Fest en Nueva York, Brady Sacó la tarjeta de su bolsillo y explicó lo decidido que había estado a adquirirla.

“Hay un fernando mendoza “La tarjeta que te envié salió y dije: ‘Necesito esto'”. Brady dijo a la multitud. “Lo encontré y lo conseguí, mi primer auto de la NFL, uno de uno”.

El precio de compra exacto sigue sin revelarse, pero conseguir la tarjeta requirió más que una simple oferta. Brady dijo que las negociaciones continuaron durante algún tiempo antes de que finalmente se llegara a un acuerdo.

“Y sabes qué, la tarjeta no fue fácil de encontrar”, dijo. “Sé que hubo muchas negociaciones que fueron de ida y vuelta durante bastante tiempo. Terminé pagando un precio muy alto”.

Por qué Brady apostó por Mendoza

La compra fue impulsada en parte por BradyEl interés de toda su vida por las tarjetas coleccionables, pero dejó claro que su creencia en Mendoza era igual de importante.

â€”SÃ© lo duro que trabaja; tiene una gran familia y está llegando a un excelente ambiente para alcanzar el éxito, así que pensé que tenía que invertir en ello”. Brady dicho.

Esa inversión tiene una importancia adicional porque Brady es propietario minoritario de la asaltantesquien seleccionó Mendoza con la primera selección general en el Draft de la NFL de 2026.

El ex quarterback de Indiana llegó a Las Vegas tras ganar el Trofeo Heisman y liderar la Hoosiers a través de una notable temporada de campeonato.

Mendoza había admirado Brady mucho antes de que los dos se conectaran a través de la franquicia. Su relación comenzó a tomar forma durante el proceso previo al borrador, cuando Brady se unió a la entrevista telefónica de los Raiders NFL Combine con el mariscal de campo.

Desde entonces, la estrella retirada se ha posicionado como un potencial mentor, aunque también ha subrayado que Mendoza Necesitará ganarse su lugar en lugar de esperar un camino inmediato hacia la alineación titular.

Un coleccionable con una conexión personal.

BradyEl entusiasmo por el mercado de las tarjetas se remonta a la infancia.

“Lo único que coleccioné fueron cromos”, dijo anteriormente. “Siempre fueron una especie de recompensa por las buenas notas”.

Esa pasión ahora es parte de su cartera de negocios. Brady adquirió una participación del 50 por ciento en el minorista de recuerdos deportivos CardVault en 2025, y posteriormente Tom Brady rebautizó la empresa como CardVault.

Mendoza También está familiarizado con hasta dónde llegarán los coleccionistas para conseguir una tarjeta única. Anteriormente reveló que intercambió boletos para los playoffs de fútbol universitario y una camiseta para adquirir su propio SuperFractor de la Universidad Bowman Chrome 2025.

Competencia por el asaltantes‘ El puesto titular podría significar que el novato comienza su carrera detrás del veterano. Primos Kirkdándole tiempo para aprender antes de tomar el control de la ofensiva.

Bradyquien comenzó su propio viaje en la NFL detrás Drew Bledsoecomprende lo rápido que puede cambiar esa línea de tiempo.

“Es una verdadera situación en la que todos ganan, así que obtengo la tarjeta que quiero, le traerá mucha suerte a nuestro equipo y, con suerte, lanzará a Fernando a una gran carrera joven”. Brady dicho.

El valor futuro de la tarjeta dependerá en última instancia de lo que Mendoza logra en el campo. Al pagar mucho antes de que el novato haya tomado una jugada de la NFL, Brady ha dejado sus expectativas inequívocamente claras.