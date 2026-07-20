La directora ejecutiva de Mercedes en EE. UU. fija un ambicioso objetivo de ventas a pesar de un mercado más difícil de lo previsto

El CEO de Mercedes-Benz USA, Adam Chamberlain, dijo el martes que 2026 se está perfilando como más desafiante de lo esperado.

“Si miras el mercado en los primeros meses del año, el entorno del mercado es definitivamente un poco más duro de lo que anticipábamos”, dijo Chamberlain a CNBC en la planta de fabricación de la compañía en Vance, Alabama. “Creo que hay muchas distracciones por ahí, ya sea geopolítica y todo lo demás”.

Los compradores de automóviles enfrentan tasas de interés elevadas en préstamos para automóviles y dudas sobre la fortaleza de la economía que amenazan con frenar la compra de un nuevo vehículo.

Pero incluso con los precios de la gasolina superando los $4 por galón en EE. UU., Chamberlain dijo que el fabricante de automóviles aún no ha visto a los consumidores retrasar la compra de un nuevo Mercedes debido a los precios del gas.

“Creo que a corto plazo, es manejable”, dijo Chamberlain. “Pero creo que en un período de 90, 100 o 120 días más cerca de $5 [por galón], comienza a convertirse en una distracción mayor”.

Mercedes está invirtiendo $4 mil millones en su planta de Alabama hasta 2030 en un esfuerzo por aumentar la producción, ya que el fabricante de automóviles apunta a un aumento del 28% en las ventas de automóviles en EE. UU.

El año pasado, las ventas minoristas de Mercedes en EE. UU. totalizaron 303,200 autos, dijo el fabricante de automóviles. Para 2030, tiene como objetivo ventas minoristas anuales de 400,000 autos en EE. UU.

La mayoría de los vehículos que vende Mercedes en EE. UU. se construyen en el extranjero, lo que deja a la empresa sujeta a costos más altos un año después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles más altos a las importaciones de automóviles.

Estos costos adicionales han reducido los márgenes de Mercedes, pero Chamberlain dijo que los aranceles no están frenando las ventas.

“Desde que se lanzaron los aranceles, solo hemos aumentado nuestros precios en un 1.3%, significativamente menos que la inflación”, dijo el martes.

En un esfuerzo por aumentar las ventas, Mercedes también presentó el martes nuevas versiones de sus populares modelos GLS y GLE, incluido un nuevo GLE 53 Hybrid que se construirá en Alabama.

(Notas de contexto: Adam Chamberlain es el CEO de Mercedes-Benz USA; los precios de la gasolina están aumentando en EE. UU.; Mercedes está invirtiendo en aumentar la producción en su planta de Alabama; la compañía enfrenta costos más altos debido a los aranceles de importación de automóviles impuestos por el presidente Donald Trump)