¿Cuánto vale para España ganar la Copa del Mundo de 2026?

Se necesitaron 106 minutos para que España encontrara un avance contra un sólido equipo de Argentina, pero cuando Ferran Torres lanzó un disparo como un cohete pasado Emiliano Martínez, fue un gol que valió su peso en oro. No solo le dio a España la victoria por 1-0 en el Estadio MetLife en Nueva Jersey, sino que también le dio a España su segundo título mundial, 16 años después de que Andrés Iniesta anotara contra Países Bajos para que La Roja levantara el trofeo en Sudáfrica.

Además de desatar escenas de celebración en toda España, con muchos de sus 60 millones de habitantes viendo el partido en bares y restaurantes después de comprar camisetas, banderas y recuerdos, hay un impacto financiero directo de premios y patrocinios.

Para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la victoria tiene un precio específico.

Premio de la FIFA para el ganador de la Copa del Mundo

La FIFA confirmó en diciembre de 2025 que el ganador de la Copa del Mundo 2026 recibiría $50 millones, un récord para el torneo y superior a los $42 millones que Argentina obtuvo por ganar en Catar en 2022. Esa cifra es mayor que los $38 millones que Francia ganó en 2018.

El torneo de 2026 lleva el mayor pozo de premios de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA con $655 millones repartidos entre las 48 naciones clasificadas, con $72 millones adicionales en financiamiento de preparación, para una contribución financiera total de $727 millones. Cada equipo que llegó al torneo estaba garantizado al menos $12.5 millones antes de jugar un partido, ya que incluso los equipos eliminados en la fase de grupos se llevaron $9 millones.

El salto de 32 a 48 equipos en 2026 es la razón estructural detrás de los números más grandes, ya que más equipos involucrados significan más partidos, más ventas de entradas, más ventanas de emisión y más inventario de patrocinio para que la FIFA venda.

Cómo España comparte los $50 millones

El dinero del premio se paga directamente a la RFEF y no a los jugadores. Luego, es responsabilidad de la federación decidir cuánta de esa recompensa se distribuye entre la plantilla, el cuerpo técnico y el personal de apoyo, quedando el resto destinado al presupuesto de operaciones y desarrollo de la federación.

El medio español Diario AS informó que alrededor del 45% de los $50 millones de España está destinado a los bonos de los jugadores, aproximadamente $22.5 millones repartidos entre la plantilla de 26 jugadores. Eso equivale a unos $865,000 brutos por jugador, además de cualquier bonificación adicional que los jugadores reciban a través de sus acuerdos de patrocinio personal vinculados a la victoria.

El impulso a un ganador de la Copa del Mundo por parte de los patrocinadores

Más allá del cheque de la FIFA, la victoria de la RFEF remodela el valor de su propio portafolio comercial. La federación ha construido una lista de 35 empresas patrocinadoras alrededor del equipo nacional.

Adidas se sitúa en la cima como patrocinador técnico y proveedor de uniformes, una relación que se remonta a más de tres décadas y que se extendió a lo largo del ciclo actual después de que Adidas luchara para mantener los derechos.

Por debajo de Adidas se encuentran los socios principales, entre ellos Mapfre, que firmó un acuerdo hasta 2030 para convertirse en aseguradora oficial de los equipos masculinos, femeninos y sub-21, Iberdrola, Halcón Viajes, Ebro y la marca Movistar de Telefónica, que renovó hasta 2030 para cubrir los equipos nacionales masculinos, femeninos y juveniles a lo largo de una serie de torneos que comienzan con esta Copa del Mundo.

Un título de la Copa del Mundo revalora instantáneamente esas asociaciones. Las enormes audiencias televisivas y el aumento del compromiso digital alrededor de la final dan a cada marca asociada un aumento de visibilidad que el dinero solo tiene dificultades para comprar. También brinda a la RFEF una nueva ventaja para atraer a socios globales adicionales en el próximo ciclo comercial, posicionando a La Roja como lo que la federación llama un escaparate para los patrocinadores entrantes.

Lo que hace que esto sea particularmente único para España es que han replicado su éxito tanto en el fútbol masculino como femenino. Por primera vez en la historia, una nación es la campeona actual de la Copa del Mundo en ambos géneros. Eso significa un mayor atractivo para los patrocinadores.

Los ingresos de la FIFA en aumento financian mayores premios

El presupuesto original de la FIFA para el ciclo comercial 2023-2026 apuntaba a $11 mil millones en ingresos. Esa proyección se ha revisado al alza hasta aproximadamente $13 mil millones, con cerca de $8.9 mil millones generados por la Copa del Mundo en sí, un aumento del 72% respecto al ciclo que terminó con Catar en 2022 y más del doble de los ingresos generados durante el ciclo 2015-18.

Los derechos de transmisión siguen siendo la mayor fuente de ingresos de la FIFA, proyectados para generar cerca de $4 mil millones solo en el torneo de 2026. Se espera que los ingresos por patrocinio añadan aproximadamente entre $1.8 mil millones y $2.8 mil millones dependiendo de la estimación, impulsados por nuevas asociaciones comerciales aseguradas antes del torneo. Los ingresos por día de partido, impulsados por la venta de entradas y la hospitalidad, son el segmento de mayor crecimiento de todos, se proyecta que aumenten hasta un 220% en comparación con Catar gracias al aumento de los volúmenes y precios de las entradas.

Expandir el campo de 32 equipos a 48 aumentó la cantidad de partidos de 64 a 104, dando a la FIFA 40 juegos adicionales de inventario de transmisión, ventas de entradas y colocación de patrocinios para vender.

Desde que la FIFA comenzó a publicar las cifras de premios en 1982, cuando Italia ganó $2.2 millones por ganar en España, el premio del campeón ha crecido más de veinte veces. Cada edición desde Rusia 2018 ha roto el récord de ingresos establecido antes, y la trayectoria no muestra signos de aplanamiento antes de la próxima Copa del Mundo, que España ayudará a organizar en 2030.

Para España, la victoria cierra una racha que también incluyó el Campeonato de Europa de 2024, dando a la federación dos títulos importantes masculinos en dos años y un nuevo argumento a presentar a los patrocinadores que se alinean para el próximo ciclo.