Sami Pajari, ganador en Estonia: “Nunca fue fácil”

Al final de un rally lleno de maestría, Sami Pajari consiguió la primera victoria de su carrera en el WRC. Está a 33 puntos de Elfyn Evans en el campeonato y puede considerar legítimamente aspirar al título mundial si se le presentan otras oportunidades.
¡Qué día tan divertido has tenido este domingo 19 de julio!
Dormí muy bien y eso es bueno, porque me gusta mucho dormir. (Risa) Bromas aparte, una vez en las especiales todo fue bastante agradable. Es un alivio. Es algo que hemos estado persiguiendo desde hace relativamente mucho tiempo, y especialmente esta temporada en la que estuvimos muy cerca de ganar varias veces. Era muy prometedor, pero sólo conseguimos el segundo y tercer puesto. La victoria es lo que nos faltaba. Por supuesto, sabía que era posible, pero no sabía cuándo iba a suceder… Así que es un gran alivio.
Aunque Oliver Solberg y Thierry Neuville te robaron algunas etapas, nada ni nadie parecía poder detenerte. ¿Cuál fue tu secreto?
El hecho de que ganáramos 12 de las 18 etapas dio la impresión de que dominamos sin luchar. En realidad, las diferencias nunca fueron muy grandes… Como mucho, cuando hicimos grandes tiempos, nunca recuperamos más de cinco segundos. Siempre hubo emoción y presión: no teníamos margen de error y no podíamos dejar que nuestra ventaja desapareciera. Hasta la última etapa tuvimos que mantenernos concentrados. No hubo tiempo para respirar. Entonces, aunque parecieramos muy dominantes, les aseguro que no fue fácil en ningún momento.
¿Tiene ahora la ambición de ganar en casa en Finlandia, además de jugar por el título?
Realmente lo espero, pero sé que no será fácil. Quizás ahora tenga más confianza, pero Finlandia será un nuevo desafío. Por supuesto, es bastante similar a Estonia desde el punto de vista de la ruta, pero sigue siendo muy diferente. No será fácil, pero estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. En cuanto al campeonato, creo que sí, podemos estar en la carrera por el título. No quiero pensar demasiado en ello, porque rally tras rally, simplemente intento hacer el mejor trabajo posible y eso es exactamente lo que hicimos esta temporada. Un ritmo bastante regular para subir al podio tantas veces como sea posible y conseguir esa primera victoria, pero sería una estupidez, a partir de ahora, no intentar dar lo mejor de nosotros para luchar por el campeonato. Es muy bonito, pero por ahora disfrutamos principalmente de esta primera victoria.
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