JetBlue gana las franjas horarias de Spirit en el aeropuerto de LaGuardia, los ojos se vuelven hacia la Terminal de Aire Marina mientras las aerolíneas luchan por espacio.

JetBlue gana las franjas horarias de Spirit en el aeropuerto de LaGuardia,...

Un avión Airbus A320 de JetBlue Airways, izquierda, pasa junto a un Airbus A320 de Spirit Airlines mientras se desplaza por la pista, el jueves 7 de julio de 2022, en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Fort Lauderdale, Florida.

JetBlue Airways ha ganado los slots de Spirit Airlines en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York y está buscando volver a la antigua ubicación de la aerolínea de bajo costo que quebró hace menos de tres meses en el mayor fracaso de una aerolínea de EE. UU. en décadas.

Los slots en el aeropuerto altamente controlado son para 12 vuelos de ida y vuelta y aún están sujetos a aprobaciones finales de los tribunales y reguladores, según JetBlue.

JetBlue informó al personal en una nota vista por CNBC el lunes que ahora está evaluando sus planes para los slots a medida que considera oportunidades para su estrategia de red, señalando que cualquier expansión no ocurrirá hasta 2027.

La aerolínea con sede en Nueva York, que se encuentra en plena expansión en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida, indicó el mes pasado que reduciría su presencia en LaGuardia y en el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty en Nueva Jersey, y aumentaría el servicio en Fort Lauderdale.

Los activos del aeropuerto de Spirit ahora están pasando por el Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Nueva York.