Blundell se une a Everton en un acuerdo permanente después de una exitosa cesión.

Everton ha anunciado la firma permanente de Hannah Blundell en un traspaso gratuito. Blundell pasó la segunda mitad de la temporada 2025-26 cedida a los Toffees procedente del Manchester United, mientras que su contrato con los Diablos Rojos expiró a finales de junio. La defensora disputó 10 partidos con el Everton en la Superliga Femenina la temporada pasada y dio una asistencia cuando terminaron en octavo lugar. En general, pasó cinco años con el Manchester United después de unirse desde el Chelsea, pero se perdió la temporada 2024-25 tras dar a luz a su hija en marzo de 2025. “Es un momento de orgullo para mí y mi familia y es algo que quería hacer”, dijo Blundell al sitio web del Everton. “Tan pronto como supe que Scott [Phelan] iba a ser el entrenador, fue una decisión fácil. Quiero jugar junto a estos jugadores. “Se podía ver la felicidad que teníamos en el torneo de World Sevens en mayo. Creo que todos mostraron su verdadera personalidad. El club es uno muy especial. “Estoy extremadamente orgullosa de llevar el escudo correctamente esta vez. Esperemos que podamos crear algunos recuerdos especiales juntos”.