Putin se reúne con el Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en un impulso diplomático

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Alexander Shcherbak/Pool Sputnik Kremlin vía AP

SEÚL, Corea del Sur – El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte y agradeció a Pyongyang por apoyar su guerra contra Ucrania, en la última diplomacia de alto nivel entre los países, informaron los medios estatales rusos.

La visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, se produce sin una ocasión obvia, como un evento diplomático multilateral o un aniversario de estado, y ha generado especulaciones de que podría estar coordinando una posible visita a Rusia del líder norcoreano Kim Jong Un. Los medios estatales norcoreanos dijeron que Choe partió hacia Rusia el sábado por invitación del Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, pero aún no ha comentado sobre el propósito de su visita.

Yoon Min Ho, portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que se ocupa de los asuntos relacionados con Corea del Norte, dijo el lunes que Seúl estaba siguiendo de cerca las reuniones, pero se negó a evaluar si Moscú y Pyongyang estaban discutiendo otra cumbre entre sus líderes.

La agencia de noticias rusa Tass dijo que Putin, durante su reunión con Choe en el Kremlin el domingo, elogió las relaciones bilaterales de los países y reiteró su “gratitud al liderazgo y al pueblo de Corea del Norte” por apoyar sus operaciones militares contra Ucrania. Choe dijo a Putin que Kim sigue comprometido con el “desarrollo integral” de las relaciones con Rusia, dijo Tass.

Kim viajó al Lejano Oriente de Rusia para celebrar cumbres con Putin en 2019 y 2023. Putin invitó a Kim a visitar Rusia nuevamente durante su cumbre en Pyongyang en junio de 2024, donde los líderes firmaron un acuerdo de asociación estratégica prometiendo ayuda mutua si cualquiera de los países enfrenta una agresión.

En los últimos años, Kim ha hecho de Rusia la prioridad de su política exterior, enviando miles de tropas y enormes suministros de armas para apoyar la guerra de Putin en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda económica y transferencias de tecnología que, según algunos expertos, están ayudando a mejorar las capacidades militares de Corea del Norte.

Kim también ha estado buscando vínculos más fuertes con China, incluido recibir al presidente chino Xi Jinping en una cumbre en junio en Pyongyang, mientras él abraza la idea de una “nueva Guerra Fría” y proyecta a Pyongyang como parte de un frente unido contra Washington.

La visita de Choe a Moscú se produjo poco después de que Corea del Norte y China intercambiaran visitas de alto nivel, con el primer ministro del gabinete norcoreano, Pak Thae Song, principal funcionario económico de Kim, reuniéndose con Xi en Beijing y Wang Huning, miembro del poderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, visitando a Kim en Pyongyang este mes.

Kim ha suspendido todo diálogo significativo con Estados Unidos y Corea del Sur desde el colapso de su diplomacia nuclear con el presidente estadounidense Donald Trump en 2019. Ha utilizado la guerra de Rusia contra Ucrania como una distracción para acelerar el avance de su programa de armas nucleares y misiles, al tiempo que exige que Washington abandone sus llamados al desarme nuclear de Corea del Norte como condición previa para las conversaciones.