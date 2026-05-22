Cómo invierten las familias más ricas: CNBC y Addepar lanzan Family Office Portfolio Tracker

Las acciones públicas son la clase de activo más grande y de más rápido crecimiento para las oficinas familiares, mientras que sus activos inmobiliarios están disminuyendo, según el nuevo Rastreador de Portafolios de Oficinas Familiares de CNBC.

Las oficinas familiares ahora administran más de $5.5 billones en riqueza a nivel mundial, compitiendo con los fondos de cobertura en activos totales. Sin embargo, debido a que las oficinas familiares, los brazos de inversión privada de familias ultra ricas, no están obligadas a divulgar sus inversiones, sus carteras son en su mayoría secretas.

CNBC se ha asociado con Addepar, una plataforma base de datos y de IA utilizada por profesionales financieros a nivel global, para proporcionar un análisis regular de los portafolios de las oficinas familiares. Los datos de Addepar incluyen los portafolios de cientos de oficinas familiares, que van desde $200 millones en activos hasta más de $10 mil millones, representando un total de $1.4 billones en activos.

El rastreador se publicará cada trimestre, mostrando cómo las oficinas familiares están cambiando sus inversiones en acciones, bonos, capital privado y otras clases de activos. Incluirá comparaciones con el trimestre anterior, el año anterior y los últimos cinco años, mostrando tanto las tendencias a corto plazo como a largo plazo.

El rastreador es útil para las oficinas familiares e inversores ultra ricos que buscan comparaciones y puntos de referencia. También será valioso para la industria en rápido crecimiento de empresas de gestión de patrimonio, asesores y fondos que compiten por el negocio de las oficinas familiares.

Se espera que la riqueza de las oficinas familiares supere los $9 billones para 2030, según Deloitte, convirtiendo al grupo en jugadores cada vez más poderosos en los mercados financieros y la industria en general.

“Muchas firmas en el ecosistema de la riqueza y la inversión ven a las oficinas familiares como un indicador importante de cómo los inversores sofisticados están abordando su asignación estratégica y táctica de activos”, dijo Eric Poirier, CEO de Addepar.

Poirier dijo que las oficinas familiares pueden arrojar luz sobre formas de equilibrar el riesgo, la liquidez, el rendimiento y la diversificación mientras navegan por entornos de mercado cambiantes.