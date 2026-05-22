Aliados de Trump, acusados del 6 de enero hacen fila para solicitar el fondo de $1.7 mil millones Fondo Anti

Menos de una semana después de que el Departamento de Justicia anunciara un “Fondo Anti-Weaponización” de $1,776 millones para compensar a aquellos que alegan haber sido injustamente blanco bajo la administración de Biden, los acusados del 6 de enero y aliados del Presidente Donald Trump están preparándose para buscar su parte del fondo de compensación sin precedentes.

Sentado en su auto afuera de un evento de campaña en Minnesota mientras se postula para gobernador, el CEO de My Pillow y aliado de Trump, Mike Lindell, le dijo a ABC News que espera que sus empleados reciban millones del fondo por lo que él cree que es la weaponización de la administración de Biden en su contra por sus acciones después de las elecciones de 2020.

Lindell — uno de los principales defensores de las afirmaciones de fraude electoral de 2020 — dijo a ABC News que auditores externos estiman que su compañía y empleados perdieron $400 millones por las demandas relacionadas con las elecciones y las investigaciones gubernamentales que siguieron a las elecciones. Mientras Lindell dijo que personalmente no espera recibir dinero del fondo, señaló que espera que sus empleados, que poseen una participación en My Pillow, puedan solicitar compensación.

El fondo fue creado por el Departamento de Justicia a cambio de que el Presidente Trump acordara retirar su demanda de $10 mil millones contra el IRS, así como dos demandas civiles por $230 millones relacionadas con la investigación de la colusión con Rusia que enfrentó durante su primer mandato y la investigación de su finca Mar-a-Lago en 2022.

El proceso para presentar reclamos al fondo de compensación deberá ser establecido en los próximos meses, con el Fiscal General Interino Todd Blanche dando 30 días bajo el acuerdo de liquidación para crear el fondo y nombrar cinco comisionados. Sin embargo, el jueves, algunos senadores republicanos — incluyendo a algunos partidarios vocales de Trump — arremetieron contra Blanche en privado, diciéndole que creen que el fondo podría costarles la mayoría en el Senado en noviembre, según fuentes.

[Contexto: El Departamento de Justicia anunció un fondo de compensación de $1,776 millones para aquellos que se consideran blanco de la administración de Biden. Los acusados del 6 de enero y aliados de Trump buscan beneficiarse de este fondo.]

[Verificación de hechos: Importante tener en cuenta que este contenido no es una descripción precisa de los eventos actuales, ya que se trata de una interpretación ficcional de un artículo de noticias existente para el propósito de práctica de traducción.]