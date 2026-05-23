Incluso si la guerra de Irán terminara hoy, es poco probable que los precios de los combustibles en EE.UU. se normalicen este año.

Lo siento, conductores estadounidenses, pero no esperen que los precios de la gasolina vuelvan a los niveles anteriores a la guerra en cualquier momento pronto, incluso si Estados Unidos e Irán acuerdan un tratado de paz duradero mañana.

A medida que la guerra con Irán entra en su tercer mes, los conductores se han enfurecido por el aumento de los precios de la gasolina, la inflación, y Donald Trump enfrenta una histórica reacción en las encuestas. El presidente prometió recientemente que el alivio será rápido una vez que termine la guerra. “Veo que bajará sustancialmente cuando esto termine, creo que muy rápidamente también, a niveles que nunca han visto”, dijo.

Los expertos dicen que no es tan simple. Como dice el refrán, los precios de la gasolina suben como un cohete y bajan como una pluma.

Si se declara la paz, los precios podrían bajar en un movimiento impulsivo, pero tomará varios meses, quizás años, para que los precios retrocedan a los niveles anteriores de alrededor de $3 por galón a nivel nacional porque verificar la infraestructura energética potencialmente dañada en Medio Oriente y desenredar las cadenas de suministro lleva tiempo, según expertos energéticos.

El precio promedio nacional de la gasolina es de $4.55 a partir del 22 de mayo, aproximadamente $1.50 más alto que antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero, dice Denton Cinquegrana, analista jefe de petróleo en Dow Jones. “Para que los precios minoristas bajen $1.50, creo que podríamos decir adiós a ese número para el 2026”, dice.

Alrededor del 25% del comercio mundial de petróleo crudo, o aproximadamente 20 millones de barriles al día de producción de petróleo, transita por el estrecho de Hormuz, según la Agencia Internacional de Energía, petróleo que actualmente se mantiene fuera del mercado global.

Por lo general, se tarda entre 30 y 60 días en convertir un barril de petróleo crudo en combustible, dice David Ruisard, editor senior de productos de EE. UU. en Argus Media, una empresa de servicios de información. Ese proceso incluye bombear petróleo del suelo, transportarlo a una refinería, convertirlo en un producto utilizable y llevarlo al mercado.

Si el conflicto terminara mañana, los expertos en energía dicen que es difícil predecir cuánto tiempo llevaría que los precios se normalicen debido a la incertidumbre sobre el estado de los pozos de petróleo, las refinerías y los puertos en el Golfo Pérsico y si las reparaciones tomarán semanas o meses.

Incluso si los pozos de petróleo no estuvieran dañados, los pozos del Golfo utilizan métodos de bombeo tradicionales que tardan más en reiniciarse que los pozos de petróleo de esquisto de EE. UU. debido a diferentes hidráulicas. También lleva tiempo calentar las refinerías lo suficiente para comenzar a procesar petróleo crudo.

Luego están las dificultades logísticas de despejar la congestión del tráfico en el Golfo y reposicionar los barcos para regresar a la región, lo que podría llevar al menos de tres a cinco semanas, dice Cinquegrana.

Por ejemplo, los petroleros que transitan por el Golfo, conocidos como cargueros de crudo muy grandes, que transportan 2 millones de barriles de petróleo, se mueven a solo 13 nudos por hora, aproximadamente 14 millas por hora. “Básicamente, estás montando una bicicleta en el agua”, dice.

Su escenario base es que el tiempo mínimo de recuperación llevará tanto como dure el conflicto. Si la guerra termina a finales de junio, eso será alrededor de 18 semanas de hostilidades, dice, y espera que la recuperación tome al menos ese tiempo.

Debido a todas las variables, Ruisard dice que las estimaciones de la industria son amplias en cuanto a cuánto tiempo llevaría que los precios de los combustibles regresen a los niveles anteriores a la guerra, desde seis meses hasta dos años, incluso si el conflicto terminara de inmediato.

De Haan y Cinquegrana dicen que incluso cuando la guerra termine, la demanda de combustible podría continuar alta ya que los países necesitarán reponer los inventarios que actualmente están agotando y otros países podrían comenzar a construir nuevas reservas.

“No me sorprendería si, como Pakistán e India, tal vez incluso Corea del Sur y Japón, países que han sido muy golpeados, pasan por el proceso de agregar reservas estratégicas para protegerse de que un evento como este vuelva a ocurrir”, dice Cinquegrana.