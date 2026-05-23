Springer y los Azulejos propinan derrotas consecutivas a los Piratas de Skenes

TORONTO — George Springer conectó su jonrón número 65 al abrir un juego y los Toronto Blue Jays enviaron a Paul Skenes a derrotas en aperturas consecutivas por primera vez esta temporada, venciendo a los Pittsburgh Pirates 5-2 el sábado para su cuarta victoria consecutiva y séptima en 10 juegos.

Skenes (6-4), el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, permitió cuatro carreras y nueve hits, la mayor cantidad de su carrera, y una base por bolas en más de cinco entradas con dos ponches, apenas su segunda vez con menos de cinco esta temporada. Su efectividad aumentó a 3.00.

Skenes se fue después de permitir cuatro hits seguidos en el sexto. En su salida anterior, contra Filadelfia el 17 de mayo, Skenes igualó su mejor marca en las Grandes Ligas al permitir cinco carreras.

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Patrick Corbin (2-1) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas con siete ponches, su mayor cifra de la temporada. Jeff Hoffman ponchó a todos en la novena entrada para su quinto salvamento en ocho oportunidades.

El entrenador de lanzadores de los Piratas, Bill Murphy, y el manager Don Kelly, fueron expulsados ​​en incidentes separados en el sexto. Murphy fue expulsado después de que el árbitro de plato Alan Porter inicialmente falló una solicitud de desafío del receptor Henry Davis, mientras que Kelly fue expulsado por discutir una decisión de swing marcada.

Springer conectó un jonrón en el tercer lanzamiento del juego de Skenes, rompiendo la racha de 15 entradas sin permitir carreras del derecho. Springer tiene cinco jonrones esta temporada y es segundo en jonrones iniciales con 81 detrás del miembro del Salón de la Fama Rickey Henderson.

Al comenzar el sábado, Skenes había permitido dos o menos carreras en 16 aperturas consecutivas contra la Liga Americana, la racha más larga contra cualquier liga en comenzar una carrera desde que el montículo fue trasladado a su distancia actual en 1893, según ESPN Research.

En este informe se utilizó información de The Associated Press.