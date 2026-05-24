Trump dice que las negociaciones con Irán avanzan de manera ordenada y constructiva; advierte que no hay que apresurarse.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el Estrecho de Hormuz están avanzando, pero instó a su equipo negociador a no apresurarse en un acuerdo. Los comentarios de Trump en Truth Social son en gran medida una continuación del status quo del sábado, cuando Trump dijo que un acuerdo con Irán estaba “en gran medida negociado”. Trump dijo que “el tiempo está de nuestro lado” en el impulso para poner fin al conflicto de casi tres meses que ha sacudido los mercados energéticos globales y ha aumentado los precios de la gasolina en los Estados Unidos.

“Las negociaciones están avanzando de forma ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren en un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, dijo Trump en la publicación en redes sociales. “Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”

El presidente dijo que el bloqueo naval de EE. UU. a los puertos iraníes seguirá en efecto hasta que “se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

Según MS Now, el acuerdo que se está negociando abriría el Estrecho de Hormuz, pondría fin a las hostilidades, descongelaría ciertos activos iraníes y garantizaría más negociaciones para frenar el programa nuclear de Teherán. Trump dijo en la publicación de Truth Social que Irán “debe entender, sin embargo, que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en una publicación en redes sociales el domingo que habló con Trump el sábado por la noche sobre el “memorando de entendimiento para reabrir el Estrecho de Hormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán”.

El líder israelí dijo que cualquier acuerdo con Irán debe incluir la limitación de sus capacidades nucleares, lo que significa “desmantelar los sitios de enriquecimiento nuclear de Irán y retirar su material nuclear enriquecido de su territorio”.

También dijo que Trump “reafirmó el derecho de Israel a defenderse contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano”.

Los ataques israelíes en Líbano han sido un punto de discordia en negociaciones pasadas entre EE. UU. e Irán.

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