La boda del hijo se omitió, se insinuó el trato con Irán, luego disparos y silencio: el salvaje fin de semana de Donald Trump

La boda del hijo se omitió, se insinuó el trato con Irán,...

El presidente de EE. UU., Donald Trump, canceló un viaje a Nueva Jersey y se saltó el fin de semana de la boda de su hijo, regresó apresuradamente a Washington para reuniones en la Casa Blanca mientras circulaban informes de que estaba considerando nuevos ataques contra Irán. Luego vino el enigmático aviso el sábado – “acuerdo pronto”. Horas después, se escucharon disparos fuera de la Casa Blanca, seguidos por el silencio del presidente de EE. UU. después de soltar el aviso del acuerdo.

Todo esto ocurre en medio de una serie de negociaciones entre EE. UU. e Irán, mediadas por Pakistán, que, en diversas etapas, no lograron alcanzar un acuerdo.

Los aspectos fundamentales de Trump son que Irán no debe tener armas nucleares y debe entregar su uranio enriquecido a EE. UU. Trump también busca una apertura libre de peajes del altamente disputado Estrecho de Hormuz, que ha permanecido en gran parte cerrado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

[Context: Trump canceló sus planes de fin de semana y volvió a la Casa Blanca para reunirse con su equipo de seguridad nacional debido a informes sobre negociaciones con Irán.]

[Fact Check: No se informaron disparos reales cerca de la Casa Blanca. El video enlazado muestra disparos en una ubicación diferente.]