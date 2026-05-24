Las acciones del grupo SoftBank amplían su repunte a medida que las ganancias de Nvidia impulsan las jugadas de IA

Estadísticas clave para elacción Grupo SoftBank

Evolución del precio de la acción del Grupo SoftBank: 5%.

5%. Precio de la acción $SFTB.Y al 22 de mayo. 22: $21

$21 Máximo de 52 semanas: 45

45 Precio objetivo de las acciones de $ SFTB.Y : 12

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¿Qué pasó?

Las acciones de SoftBank (SFTB.Y) subieron casi un 5% el viernes, extendiendo un repunte masivo de dos días que añadió más de 61.000 millones de dólares al valor de mercado.

Este movimiento se produce tras la publicación de resultados excepcionales de Nvidia, que provocaron una fuerte subida de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. Dos títulos están en el origen de la mayor parte de la locura.

En primer lugar, Arm Holdings, en la que SoftBank tiene una participación mayoritaria, subió más de un 16% el viernes, tras ganar un 15% el día anterior. Los chips diseñados por ARM se utilizan ampliamente en servidores de IA y centros de datos, lo que los convierte en beneficiarios directos del auge de la infraestructura de IA que acaba de confirmar Nvidia.

En segundo lugar, OpenAI. SoftBank invirtió más de 30 mil millones de dólares en el fabricante de ChatGPT y registró alrededor de 45 mil millones de dólares en ganancias relacionadas durante su año fiscal más reciente. Según se informa, OpenAI está a punto de salir a bolsa, lo que podría permitir a SoftBank desbloquear un valor adicional significativo.

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La combinación de la recuperación de Arm y la especulación de la IPO de OpenAI es un poderoso catalizador a corto plazo para las acciones de SoftBank.

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Lo que nos dice el mercado sobre las acciones del grupo SoftBank

Las acciones de SoftBank son esencialmente una apuesta apalancada por la IA. Tiene una participación mayoritaria en Arm, una posición enorme en OpenAI y está construyendo centros de datos a través de su unidad SB Energy en EE.UU.

Esto incluye un campus de 10 gigavatios en Ohio, un proyecto tan grande que excede la capacidad instalada combinada de los centros de datos en el Reino Unido, Japón y Corea del Sur.

Los resultados recientes respaldan esta narrativa. SoftBank acaba de anunciar un beneficio neto anual récord de más de 5 billones de yenes, lo que sería el mayor beneficio jamás registrado por una empresa japonesa. El valor liquidativo alcanzó un récord de 47,7 billones de yenes sobre una base proforma a mediados de mayo.

Dicho esto, los inversores deben ser conscientes del descuento del holding. Vey Sern Ling, de UBP, advirtió que los accionistas de SoftBank “rara vez reciben el valor total de los activos subyacentes” debido a la forma en que normalmente se valoran las sociedades holding.

Esta es una consideración estructural real, incluso si la dinámica de corto plazo es fuerte.

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Aún así, para los inversores que desean exponerse al auge de los chips de IA y la posible oferta pública inicial de OpenAI, las acciones de SoftBank ofrecen una combinación única. Como dice Rolf Bulk de Futurum Group, proporciona “exposición temprana a la IPO de OpenAI” y acceso al “segmento de semiconductores de IA de más rápido crecimiento”.

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¿Cuánto subirán las acciones del Grupo SoftBank a partir de aquí?

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