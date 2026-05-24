El éxito estelar de Alex Warren sigue en el número 1 y hace historia esta semana

“Ordinary” de Alex Warren se mantiene en el No. 1 en la lista de Billboard, rompiendo un empate para convertirse en uno de los líderes más duraderos de todos los tiempos. TONSBERG, NORUEGA – 10 de julio: Alex Warren se presenta en el escenario durante el festival Slottsfjell en Slottsfjellet el 10 de julio de 2025 en Tonsberg, Noruega. (Foto de Anne-Marie Forker/Redferns) Redferns

Hace más de un año, Alex Warren lanzó una canción titulada “Ordinary”, que cambió su vida para siempre. El sencillo, que finalmente fue incluido en su álbum You’ll Be Alright, Kid, se convirtió no solo en su mayor éxito, sino en un éxito que construyó su carrera.

Mucho después de que muchos de sus cortes más recientes subieran y cayeran en diversas listas de Billboard, “Ordinary” sigue siendo no solo una victoria, sino un No. 1 en una clasificación en América. Mientras la querida canción vuelve a dominar, Warren rompe un empate histórico y se convierte en uno de los campeones más duraderos de todos los tiempos.

Alex Warren Se Mantiene en el No. 1 Con “Ordinary” “Ordinary” se mantiene firme en la cima de la lista de Adult Contemporary esta semana. La lista, publicada cada semana por Billboard, clasifica las canciones más exitosas en todas las estaciones de radio que se centran en tocar música contemporánea para adultos, un subgénero del pop. La lista de Adult Contemporary es una de las tres clasificaciones de airplay pop compiladas por la empresa, y “Ordinary” ha demostrado ser uno de los éxitos más sólidos de todos los tiempos.

“Ordinary” Supera a “Drift Away” En las 54 semanas que “Ordinary” pasó en la lista de Adult Contemporary, ha sido número 1 en 29 ocasiones. Con otro período en la cima de la lista a su crédito, “Ordinary” rompe un empate con “Drift Away”, una colaboración entre Uncle Kracker y Dobie Gray. A partir del verano de 2003, esa versión actualizada de una canción de hace años pasó 28 semanas como número 1 en la lista de Adult Contemporary. Eso se mantuvo como el reinado más largo de todos los tiempos por más de una década. Hace unos días, Warren, Kracker y Gray reclamaron conjuntamente las canciones de reinado más largo de todos los tiempos, pero ahora “Ordinary” ha sobrepasado y posee ese récord por sí sola.

Miley Cyrus Continúa Teniendo el Récord de Todos los Tiempos con “Flowers” El reinado más impresionante de todos los tiempos en el No. 1 de la lista de Adult Contemporary pertenece a “Flowers” de la superestrella pop Miley Cyrus. Esa canción alcanzó la cima en abril de 2023 y pasaría más de un año, 57 semanas en total, dominando la lista. “Lose Control” de Teddy Swims, “Girls Like You” de Maroon 5 y Cardi B, y “Blinding Lights” de The Weeknd separan a “Flowers” de “Ordinary”. Esos sencillos dominaron la clasificación de Adult Contemporary durante 49, 36 y 35 semanas, respectivamente.

“Ordinary” Se Encuentra en Ocho Listas de Billboard “Ordinary” puede encontrarse en ocho listas de Billboard esta semana, y ha estado en cada una de ellas durante más de un año. La canción ocupa un lugar dentro del top 10 en todas menos en la lista de Ventas Digitales de Canciones en este momento. En esa clasificación, “Ordinary” regresa en el puesto 16 después de no ser contada como una de las canciones más vendidas en la nación solo hace unos días. “Ordinary” se desempeña especialmente bien en las ondas, ya que sigue siendo una opción favorita de los DJs en todo el país. Además de liderar la lista de Adult Contemporary, la victoria global se mantiene en el No. 3 en la clasificación de Adult Pop Airplay y desciende un lugar al sexto lugar en la lista de Radio Songs.