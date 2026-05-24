Logré un touchdown: Antwaan Randle El a Hines…

El ex jugador de los Pittsburgh Steelers, Hines Ward, y su touchdown en el Super Bowl XL son destacados el 24 de mayo. Aquí está más sobre su historia de acuerdo a Brooke Pryor de ESPN: Antwaan Randle El se emocionó al escuchar la jugada, pero el coordinador ofensivo Ken Whisenhunt estaba dudoso sobre su efectividad. A pesar de las dudas, el head coach Bill Cowher decidió ejecutarla, resultando en el touchdown que aseguró el quinto Trofeo Vince Lombardi para la organización. La jugada involucró a Willie Parker entregando el balón a Randle El, quien lanzó un pase perfecto a Ward. La conexión entre los dos jugadores se debió en gran parte a un bloqueo de Roethlisberger. El momento, que resultó en un touchdown en el Super Bowl, se convirtió en una memoria especial para Ward y Randle El, quienes eran mentores el uno del otro. El apoyo de Cowher en la jugada especial permitió que ambos realizaran sus sueños de toda la vida en el escenario más grande del fútbol americano.