Antonio Conte dice que dejará el Napoli un año después de ganar la Serie A

El técnico Antonio Conte ha anunciado que dejará el Napoli este verano, 12 meses después de guiar al club al título de la Serie A.

El ex técnico del Chelsea y Tottenham Hotspur se hizo cargo del Napoli en 2024 y en su primera temporada consiguió el cuarto título de máxima categoría de su historia.

Sin embargo, esta temporada el Napoli terminó segundo, a 11 puntos del campeón Inter de Milán.

En la Liga de Campeones, una competición en la que a Conte le ha costado avanzar, el Napoli no logró llegar a la fase eliminatoria.

Después de que el Napoli venciera al Udinese por 1-0 el domingo en su último partido de la temporada, Conte anunció su salida durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del club, Aurelio de Laurentiis.

“Ha sido un honor, realmente especial, entrenar al Napoli. Han sido dos grandes temporadas, una experiencia excepcional”, dijo Conte a los medios italianos.

“Fue mi decisión, le dije al presidente hace unas semanas. El Nápoles siempre estará en casa”.

Cuando se le preguntó si podría convertirse en el nuevo entrenador de la selección italiana, Conte dijo: “Mi consejo sería contratar a Pep Guardiola”.

Parecía que Conte iba a dejar el club el verano pasado, pero se convenció de quedarse después de mantener conversaciones con De Laurentiis.

Napoli trajo nuevos fichajes, incluidos Kevin de Bruyne y Rasmus Hojlund, pero las lesiones y la inconsistencia obstaculizaron la defensa del título.