El clima húmedo del Día de Conmemoración puede no ser un desastre total en el noreste y medio oeste.

Un patrón de clima húmedo continuará afectando la mitad oriental de la nación el domingo con condiciones húmedas y frescas, pero se espera una ligera mejora para el Noreste y el Medio Oeste antes del Día de los Caídos. Se han emitido alertas de inundaciones desde el sureste de Luisiana hasta Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee y Virginia Occidental, incluyendo las ciudades de Atlanta, Baton Rouge, Birmingham, Nueva Orleans, Knoxville y Charleston, por fuertes lluvias hasta el Día de los Caídos. Es probable que caigan entre una y dos pulgadas de lluvia adicional desde el sur de Luisiana hasta las Carolinas, con bolsas de dos a más de cuatro pulgadas posibles con los aguaceros más intensos. Algunas de estas tormentas también podrían ser lo suficientemente fuertes como para producir vientos fuertes y algo de granizo. El clima lluvioso está causando retrasos en los vuelos del domingo en aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago. La Administración Federal de Aviación emitió una parada en tierra en el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago el domingo por la mañana debido a tormentas eléctricas. Los vuelos que llegaban a O’Hare experimentaban retrasos promedio de 44 minutos, según la FAA. Los vuelos programados para salir de O’Hare experimentaban retrasos de hasta una hora y 45 minutos, según la FAA. Se pronostican tormentas eléctricas para el centro de Indiana el domingo por la tarde que podrían interrumpir la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis en el Indianápolis Motor Speedway. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Indianápolis pronostica la posibilidad de chubascos y tormentas aisladas durante toda la tarde.

[Jornada del Día de los Caídos] Las lluvias dispersas y las tormentas eléctricas persisten en el Sur para el Día de los Caídos. En el Noreste, las condiciones más cálidas y secas barrerán gradualmente de oeste a este en toda la región a lo largo del día. Es probable que las lluvias matutinas cerca de la costa se despejen por la tarde en la mayoría de los lugares. Algunos rayos de sol podrían llegar al corredor I-95 más tarde en el día. Las temperaturas estarán en los 80 grados desde Chicago hasta Minneapolis para el Día de los Caídos, con temperaturas vespertinas del lunes que regresarán a los 70 grados en gran parte del Noreste, incluidas Washington, D.C. y Nueva York. La mayoría de las condiciones estarán mayormente secas y cálidas en la mayor parte del Medio Oeste para las vacaciones, con máximas esperadas en los 80 grados desde Chicago hasta Minneapolis. Algunas lluvias matutinas dispersas son posibles desde Iowa hasta los Grandes Lagos occidentales, pero se espera que las temperaturas aumenten en las Planicies con máximas de 90 grados en Montana y Dakota del Norte. Gran parte del Oeste se mantiene cálido y seco, a excepción de partes del Noroeste del Pacífico, donde la lluvia se mueve el lunes por la tarde a través del oeste de Oregón y Washington, incluidas las ciudades de Portland y Seattle.

[Jornada Post-festiva] Para las personas que regresan al trabajo o a la escuela o regresan a casa desde el fin de semana festivo, el Sur continuará viendo lluvias dispersas y tormentas eléctricas a lo largo de la nueva semana laboral. Esto podría causar algunos inconvenientes menores para los viajeros en avión y algunas condiciones resbaladizas para los conductores. El Noroeste verá nubes y lluvias moverse hacia la región y comenzar a extenderse hacia las áreas intermontanas del Oeste más adelante en la semana, pero no será una lluvia intensa. Esto también traerá temperaturas notablemente más frescas para gran parte del Oeste para el martes y miércoles, con máximas que van desde los 70 y 80 grados durante la mayor parte del lunes hasta los 60 y apenas alcanzando los 70 grados el martes y miércoles. Mientras tanto, una tendencia de calentamiento continuará hasta mediados de la semana en el Noreste el martes. Las máximas por la tarde estarán cerca de los 80 grados desde Nueva York hasta Boston para el martes.