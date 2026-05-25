Brote de hantavirus no es otra pandemia de Covid, pero los expertos dicen que está poniendo a prueba la preparación de EE. UU.

Brote de hantavirus no es otra pandemia de Covid, pero los expertos...

Un brote de hantavirus en un crucero ha alarmado al público y ha avivado temores de otra preocupación de salud global a medida que los pasajeros se dispersan por múltiples países, incluido Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud informó 11 casos vinculados al brote hasta el miércoles, ocho de los cuales confirmó, incluidas tres muertes. Mientras que los CDC dijeron el jueves que 41 personas en EE. UU. están siendo monitoreadas por hantavirus, no hay casos confirmados en el país.

Los tratamientos específicos para hantavirus aún están lejos: Las acciones de Moderna subieron alrededor del 12% el viernes después de confirmar que estaba llevando a cabo investigaciones iniciales sobre una posible vacuna para proteger contra el hantavirus.

Pero a medida que aumenta el número de personas expuestas y la preocupación pública, los expertos en salud buscan reducir los temores de otra pandemia. Su mensaje: esto no es Covid-19 nuevamente.

A diferencia de Covid, sarampión o gripe, la cepa específica de hantavirus de los Andes en el brote no se propaga fácilmente entre las personas, lo que hace que el riesgo de un derrame generalizado al público sea bajo. Pueden surgir más casos en las próximas semanas porque el hantavirus tiene un largo período de incubación, dijeron los expertos.

Sin embargo, “no esperamos un gran número de infecciones y es probable que se limiten a los pasajeros que estuvieron expuestos a bordo del barco, especialmente ahora que tenemos medidas de contención en su lugar”, dijo la Dra. Nicole Iovine, epidemióloga jefe del hospital y médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Florida, en una entrevista.

Pero para otros expertos, el brote plantea preocupaciones más amplias sobre cuán preparados está EE. UU. para responder a futuras amenazas de enfermedades infecciosas, especialmente después de recortes importantes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la decisión de la administración Trump de retirarse de la OMS el año pasado.

Si bien los expertos dicen que los CDC parecen tener el brote de hantavirus bajo control, algunos advierten que la situación expuso grietas en la infraestructura de salud pública de la nación que podrían tener mayores consecuencias frente a un patógeno más contagioso.

” No espero un riesgo significativo para el público estadounidense. Pero si esto es una prueba de estrés, fallamos en esto,” dijo Lawrence Gostin, profesor de derecho de la salud pública de la Universidad de Georgetown. “Imagina si esto fuera realmente un agente altamente transmisible.”

Esto es lo que se sabe sobre la situación actual del brote de hantavirus y lo que dice sobre la capacidad de EE. UU. para contener enfermedades infecciosas.