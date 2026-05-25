El base de los Celtics, Jaylen Brown, desafía a Stephen A Smith de ESPN a un debate en Harvard o el MIT

La estrella de los Boston Celtics, Jaylen Brown, ha desafiado al presentador de ESPN, Stephen A. Smith, a un debate en vivo. Sí, este es un titular real en 2026.

Al principio, la disputa entre Brown y Smith fue bastante divertida. Los dos se criticaron mutuamente en varias plataformas de medios, incluida la televisión, X (anteriormente Twitter) y Twitch.

Parecía un poco falso, dada la propensión de Smith a meterse en riñas con jugadores famosos de la NBA. Las disputas a menudo parecen performativas, pero parecen atraer la atención del público hacia Smith. Anteriormente se peleó con LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Russell Westbrook y Draymond Green.

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Este comenzó porque Smith apareció en “First Take” de ESPN y criticó a Brown por llamar a la temporada 2025-26 su “favorita” a pesar de que los Celtics perdieron en la primera ronda de los playoffs ante los Philadelphia 76ers. No solo perdieron, sino que los Celtics, segundos preclasificados, desperdiciaron una ventaja de 3-1 en la serie contra los 76ers, séptimos preclasificados.

Brown respondió, Smith respondió, Brown respondió, Smith respondió, y así siguió.

Para aquellos que pensaban que todo se había acabado, están muy equivocados. Brown decidió lanzar un último desafío. En una transmisión reciente de Twitch, Brown volvió a mencionar su enemistad con Smith.

“Escucha, ni siquiera estoy realmente concentrado en Stephen A.”, dijo Brown, según Celtics Wire. “Estoy realmente concentrado en la industria que él representa. Obviamente tengo mis peleas con Stephen A, pero también tengo mis peleas con la industria en sí. Stephen A. es la cara de la industria y su voluntad de servir a sus superiores es un gran motivo de preocupación, y ha causado frustración, pero ni siquiera se trata de él”.

Luego, Brown procedió a desafiar a Smith a un debate en vivo.

“¿Por qué no tenemos un debate con la audiencia en vivo, los medios tradicionales versus nosotros, los atletas? Y hagamos un debate en vivo frente a una audiencia transmitida en vivo en un lugar mutuo como Harvard o MIT y hablemos de ello. Veamos quién sale victorioso. Debería ser fácil. Debería ser pan comido”, añadió Brown con sarcasmo.

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Brown incluso hizo algunas sugerencias sobre dónde podría celebrarse el debate.

“Los principales medios tradicionales versus el atleta. Vamos a configurarlo. Harvard, MIT, en vivo y veamos quién gana. Ya sabes dónde encontrarme. Sabemos dónde contactar a mi equipo. Organicemos un debate en vivo en una ubicación mutua y hablemos de ello. Tradicional versus no tradicional. Los principales medios versus el deportista tonto. Veamos quién gana”, concluyó Brown.

Honestamente, con el estado actual de las universidades de élite como el MIT y Harvard, un debate entre una estrella de la NBA y un analista de la NBA parece perfecto.

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Pero, ¿qué debatirían exactamente los dos? Esa parte nunca quedó clara.

Y ese es quizás el aspecto más divertido de todo el asunto. Cuando yo era niño, la gente se desafiaba a luchar. ¿Tienes un problema con alguien? Bien, solucionalo “afuera”. Es fascinante que desafiar a alguien a debatir sea aparentemente mucho más común en estas disputas públicas que los altercados físicos.

Quizás eso signifique que la sociedad está evolucionando y la gente está usando las palabras en lugar de los puños. En cuanto a este debate real entre Smith y Brown, probablemente no sucederá.

Pero si es así, sí, lo veré. Y tú también lo harás.