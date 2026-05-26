Cientos de hogares en Kent y Sussex se quedan sin agua después de cortes en el suministro

Cientos de hogares en Kent y Sussex se han quedado sin agua por una empresa a la que los diputados acusaron recientemente de incompetencia. South East Water dijo que el clima cálido y la demanda adicional de agua significaban que tenían que bombear más agua potable de lo habitual a zonas elevadas. Los cortes comenzaron el sábado y alcanzaron su punto máximo el domingo, cuando alrededor de 800 propiedades en los pueblos de Kent de Charing, Challock y Molash no pudieron obtener agua. Alrededor de 168 hogares también se cree que se vieron afectados por cortes en Eastbourne, East Sussex, el domingo por la tarde. Al menos 250 hogares seguían sin agua el lunes.

South East Water dijo que la demanda adicional de agua estaba causando escasez para los clientes: “Como resultado del clima cálido reciente, estamos viendo una demanda aumentada en toda nuestra red y tenemos que bombear mucha más agua potable de lo habitual.” En las redes sociales, la compañía instó a los clientes a espaciar su uso de agua.

El público británico tiene una de las tasas de uso diario de agua per cápita más altas de Europa, con un promedio de aproximadamente 142 a 150 litros por persona al día. El gobierno tiene como objetivo reducir el uso de agua en Inglaterra en un 20% por persona al día para 2038 y reducir el consumo promedio a 110 litros por persona al día para 2050. Un informe reciente señaló que, junto con la reutilización de aguas pluviales y el reciclaje de aguas grises, se necesita una campaña urgente dirigida a toda la sociedad para fomentar el uso responsable del agua y evitar escaseces de 5 mil millones de litros por día para 2055 en Inglaterra.

Altos ejecutivos de South East Water fueron acusados de incompetencia por un comité de diputados este mes debido a cortes de agua repetidos para decenas de miles de clientes. La compañía, que enfrenta una multa de 22 millones de libras esterlinas por parte del regulador de la industria, Ofwat, por interrupciones graves en el suministro de agua a lo largo de muchos años, había fallado completamente en brindar un servicio adecuado a los consumidores que atendía, dijeron los diputados.

Su director ejecutivo, David Hinton, anunció planes para renunciar después del informe, y el presidente del grupo también dimitió. El gerente de incidentes de South East Water, Steve Benton, dijo: “Lamentamos a nuestros clientes en partes de Kent que han experimentado baja presión o falta de agua intermitente este fin de semana.” Dijo que una estación de agua embotellada volvió a estar abierta el lunes en la sala del pueblo de Challock y que se estaban realizando entregas a algunos clientes que no podían visitarla. Los suministros de agua a 64 propiedades en Whitstable también se vieron afectados durante la noche después de un problema técnico con las bombas de refuerzo. “Lamentamos a todos los clientes afectados por la interrupción causada”, dijo.