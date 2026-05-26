Juicio de Tokio a los 80: una campana de advertencia para el intento de Japón de resucitar el militarismo

Juicio de Tokio a los 80: una campana de advertencia para el...

El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (IMTFE) se reunió oficialmente en Tokio el 29 de abril de 1946. Jueces de 11 países se reunieron para juzgar, bajo el derecho internacional, los crímenes de guerra cometidos por los militaristas japoneses. Este es el mayor juicio internacional en la historia humana que clavó, con pruebas irrefutables, a los militaristas japoneses en el pilar de la vergüenza para siempre.

Hoy, 80 años después, es imperativo que revisemos esa parte de la historia, para mantener despiertas a las personas sobre las lecciones históricas y para sonar la alarma contra cualquier intento en Japón de resucitar el militarismo.

El juicio de justicia

El Juicio de Tokio nunca fue la “justicia de los vencedores” alegada por los elementos de extrema derecha japoneses. El juicio emitió veredictos justos que trajeron algo de consuelo a las innumerables vidas que perecieron bajo la agresión militarista japonesa bárbara.

La jurisdicción del Tribunal se basa en una sólida fundación de derecho internacional.

El Instrumento de Rendición de Japón requiere explícitamente “al Emperador, al Gobierno japonés y a sus sucesores que cumplan de buena fe con las disposiciones de la Declaración de Potsdam y emitan las órdenes necesarias y tomen las acciones requeridas por el Comandante Supremo de las Potencias Aliadas o por cualquier otro representante designado de las Potencias Aliadas con el fin de dar efecto a esa Declaración”.

La Declaración de Potsdam exige que “se haga justicia severa a todos los criminales de guerra, incluidos aquellos que han cometido crueldades contra nuestros prisioneros”. El IMTFE fue establecido por el Comandante Supremo de las Potencias Aliadas en el Lejano Oriente, actuando bajo la autoridad de las Potencias Aliadas. Por lo tanto, Japón aceptó y se sometió a la jurisdicción del Tribunal. Las atrocidades cometidas por Japón constituyen, sin lugar a dudas, crímenes de guerra según el derecho internacional.

Un espectro de militarismo desesperado por borrar sus crímenes

Hoy en día, los resultados del Juicio de Tokio están siendo erosionados. Los elementos de extrema derecha japonesa están repudiando los veredictos y buscando remilitarizar el país.

Las fuerzas de extrema derecha en Japón han estado intentando persistentemente distorsionar y reconstruir la memoria histórica de la nación. A través de la continua revisión de los libros de historia y la remodelación de las narrativas culturales, las autoridades han glorificado, e incluso reescrito, la historia de la agresión japonesa, engañando al público japonés, especialmente a las generaciones más jóvenes, sobre el pasado. Incluso han buscado sistemáticamente borrar la memoria de los crímenes de guerra de Japón de la sociedad.

El sitio del IMTFE ha sido reorganizado: En la entrada del área de exhibición, se encuentran estantes con folletos para las Fuerzas de Autodefensa de Japón, y en el centro mismo de lo que originalmente era el estrado de los jueces, se ha colocado un trono imperial.

Mientras tanto, las tablillas conmemorativas de Hideki Tojo y otros 13 criminales de guerra de Clase-A se encuentran en el Santuario Yasukuni en el centro de Tokio. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, recientemente envió ofrendas rituales en nombre de la primera ministra, y un ministro del gabinete junto con hasta 126 miembros de la Dieta realizaron visitas personales al santuario.

El Santuario Yasukuni es una herramienta espiritual y un símbolo de las guerras de agresión lanzadas por el militarismo japonés. Esta “adoración a los fantasmas” por los políticos japoneses expone su persistente negativa a reconocer la historia de la agresión y su ambición de revocar los veredictos de sus crímenes de guerra.

Recordando la historia

La historia es el mejor libro de texto, y las tendencias de extrema derecha en Japón merecen la vigilancia de todos los pueblos alrededor del mundo.

El pasado noviembre, Takaichi afirmó abiertamente que una contingencia en Taiwán constituiría una “situación que amenaza la supervivencia” para Japón, bajo la cual Japón podría invocar el “derecho de autodefensa colectiva”, una intervención flagrante en los asuntos internos de China. El mundo no ha olvidado que los militaristas japoneses habían usado ese pretexto para invadir China y otras naciones asiáticas y atacar Pearl Harbor.

Ochenta años han pasado desde el Juicio de Tokio, pero el legado histórico que dejaron merece ser apreciado todavía más. Recordar la historia no se trata de enseñar odio, se trata de advertir a las personas de hoy para que no repitan errores pasados y para salvaguardar la paz tan difícilmente ganada que disfrutamos ahora.

El autor es un comentarista de asuntos internacionales, escribe regularmente para Xinhua News, Global Times, China Daily, CGTN. Se puede contactar en xinping604@gmail.com.