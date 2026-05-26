Starmer instó a intervenir en la amañada persecución india del activista británico de derechos humanos

Cuatro abogados senior, incluido el ex fiscal general Dominic Grieve, han escrito a Keir Starmer instándolo a solicitar a los fiscales indios que retiren los cargos contra el ciudadano británico Jagtar Singh Johal bajo el argumento de que la continuación del proceso judicial sería una clara violación de la regla de doble riesgo que impide que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito.

Johal ha estado detenido en una cárcel india durante ocho años y, en marzo del año pasado, fue absuelto de los cargos terroristas presentados en su contra en un tribunal en Punjab. El tribunal determinó que los fiscales habían “fracasado miserablemente” en presentar pruebas confiables, a pesar de haber tenido siete años para hacerlo.

A pesar de su absolución, Johal enfrenta ocho casos esencialmente duplicados presentados por la Agencia de Investigación Nacional (NIA) de la India, todos basados en la misma “confesión” impresa en una hoja de papel que sus seguidores afirman que firmó después de ser torturado con electricidad por la policía y amenazado con ser quemado vivo.

La carta instando a Starmer, como ex abogado de derechos humanos, a reconocer la justicia legal en intervenir también fue firmada por la destacada abogada Lady Helena Kennedy, la ex procuradora general de Escocia, Dame Elish Angiolini, y Geoffrey Robertson KC. Se espera que la calidad de los firmantes de la carta pueda impulsar a Starmer a intervenir.

En su carta, los cuatro mencionan que sería “totalmente apropiado” que el gobierno del Reino Unido solicitara al gobierno de la India que retire el caso restante, ya que los procedimientos internos indios absolvieron a Johal de todos los cargos en su contra.

La regla de doble riesgo, afirman, “refleja un principio básico e intuitivo de que en un sistema justo, nadie debería ser procesado, juzgado o castigado repetidamente por crímenes por los cuales ya han sido condenados o absueltos. La prohibición de la doble exposición existe en múltiples áreas del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario. Generalmente se considera que forma parte del derecho a un juicio justo, que a su vez es parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que se aplica a todos los estados, independientemente de si son parte de un tratado o acuerdo en particular.”

Además, señalan que “la protección básica contra la doble exposición es reconocida en más de 50 constituciones nacionales y está firmemente establecida en jurisdicciones de derecho común, incluidos Canadá, Australia, Irlanda, Israel, Estados Unidos y Nueva Zelanda, así como la India y el Reino Unido.”

Indican que la regla también está incorporada en la ley interna de la India, por lo que pedir su liberación sería mostrar el debido respeto al sistema legal indio.

Aclaran que entienden que “el Reino Unido no puede interferir en los sistemas legales de otros países, sin embargo, es vital que el ejecutivo y sus agencias de cada estado respeten el estado de derecho y mantengan los estándares mínimos internacionales, especialmente en casos que involucran la pena de muerte.”

“Expertos legales de las Naciones Unidas han determinado que Johal está detenido de forma arbitraria, después de ser atacado por su activismo para exponer abusos contra los derechos humanos cometidos contra la comunidad sij en la India.”

El hermano de Jagtar, Gurpreet, quien reside en Dunbarton, dijo que “el primer ministro necesita reconocer que este no es un proceso legal legítimo, es un juego amañado diseñado para castigar a mi hermano por su activismo en defensa de los derechos humanos, y es interminable.”

“Él y su abogado son convocados al tribunal, la NIA encuentra un pretexto para demorar, el juez acepta una postergación de dos meses… y así sucesivamente. Mientras tanto, la vida de Jagtar se escapa y el primer ministro no hace nada. Sir Keir Starmer sabe reconocer la detención arbitraria cuando la ve. Él sabe lo que es la doble exposición. Es hora de que muestre liderazgo y traiga a Jagtar a casa.”