La mentalidad del softball de Alabama mientras viaja a la Serie Mundial Universitaria de Mujeres.

Alabama softball no se dirige a Oklahoma City con la esperanza de sorprender a nadie. Esta vez. Como la principal semilla general en la Serie Mundial de Softbol Femenino de 2026, Crimson Tide entiende el escenario, las apuestas y las expectativas que lo siguen hasta el partido de apertura de las 6 p.m. CT del jueves contra la semilla N.º. 8 UCLA en Devon Park. La as Jocelyn Briski ve una clara diferencia entre este viaje y la última aparición de Alabama en Oklahoma City. “Definitivamente creo que la última vez que fuimos a la Serie Mundial, éramos el equipo menos favorito”, dijo Briski. “Nadie esperaba que lo lográramos. … Esta vez, la expectativa era que deberíamos ir a la Serie Mundial, y creo que ahora la expectativa es que somos uno de los favoritos para ganar el campeonato”. Alabama llegó a Oklahoma City al barrer a la semilla N.º. 16 LSU en la Súper Región de Tuscaloosa, ganando 7-0 antes de cerrar la serie con una victoria por 4-1. UCLA llega después de barrer a UCF en la Súper Región de Los Ángeles, con victorias por 9-1 y 14-4. Los Bruins también tienen la historia de su lado. Alabama tiene un récord de 1-6 en general contra UCLA, con su única victoria llegando en la Serie Mundial de Softbol Femenino de 2021. “UCLA es un gran equipo históricamente”, dijo Briski. “Tienen algunas bateadoras realmente geniales, y creo que será un desafío muy divertido. Creo que debemos verlo como una oportunidad y no como algo que deba darnos miedo”. El entrenador Patrick Murphy dijo que parte de la preparación de Alabama proviene de una lista que ha crecido a través de todo tipo de momentos. Y ahora, esos momentos serán puestos a prueba en el gran escenario. “Ahora lo han visto todo”, dijo Murphy sobre sus jugadores más jóvenes. … “Han pasado por todo. Han visto a cada lanzador. Han estado en situaciones, buenas, malas y feas, están listas para ir, así que no hay excusas por ser una novata”.