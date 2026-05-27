Sin progreso en las negociaciones del contrato de Vinicius Jr antes de la reconstrucción del Real Madrid: El club está tranquilo, esperaremos

Sin progreso en las negociaciones del contrato de Vinicius Jr antes de...

Vinicius Jr dice que quiere quedarse en el Real Madrid “toda mi vida”, pero admite que las conversaciones sobre un nuevo contrato siguen en espera.

El actual contrato del internacional brasileño vence en 12 meses, dejando al Madrid vulnerable a que uno de sus jugadores más valiosos se vaya libre en 2027.

Y aunque el extremo insiste en que hay confianza mutua para encontrar una solución, no parece tener prisa por firmar un nuevo acuerdo.

Hablando con Caze TV, dijo: “Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños.

“Ahora soy uno de los capitanes, y eso es muy importante. Quiero quedarme aquí toda mi vida. Tengo que hablar con Madrid y Madrid tiene que hablar conmigo. El club está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Vamos a esperar.”

“Lo hemos hecho mal esta temporada”, admite la estrella del Real Madrid, Vinicius

Las palabras de Vinicius seguramente generarán un poco de preocupación en el Santiago Bernabéu, especialmente al final de una temporada tan decepcionante para el club y ante un verano de cambios predecido. El jugador de 25 años tuvo una pelea pública con el entrenador Xabi Alonso antes de ser despedido en enero, ya que el Madrid terminó sin títulos por segundo año consecutivo.

“Tuvimos una temporada muy difícil”, dijo. “Empezamos bien, por delante del Barcelona, pero luego empezamos a perder y empatar partidos que deberíamos haber ganado. Perdimos la confianza y el Barcelona ganó impulso. Es la primera vez que paso dos temporadas sin ganar. Fallamos. Tenemos un equipo para ganar el próximo año. El Real Madrid siempre vuelve.”

También ha habido rumores interminables sobre la falta de armonía en el vestuario, culminando en la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni que dejó al primero en el hospital.

Vinicius Jr resaltó la falta de experiencia en el equipo como un factor contribuyente.

“Sin Nacho, sin [Luka] Modric, con [Dani] Carvajal lesionado, sin [Toni] Kroos, le dieron mucha experiencia al equipo,” dijo.

“Ahora Fede y yo tenemos experiencia en el campo, pero no en el vestuario. Todavía no tenemos suficiente experiencia para cargar con esa carga. Todavía tenemos que seguir aprendiendo.

“Esta temporada aprendimos mucho sobre el vestuario. La próxima temporada seremos un grupo mejor, más unidos, mejor como equipo. Estamos pasando por un ciclo en el que tenemos que cambiar nuestros roles para ayudar.

“A veces es bueno ver lo que teníamos y entender lo difícil que es ganar todo lo que hemos ganado. Me acostumbré a ganar. Hay mucha presión. Eso es parte de estar en el mejor club del mundo. La gente espera que fracasemos, y hemos fallado dos años seguidos. No podemos fallar de nuevo.”

Las estrellas del Real Madrid tienen una buena relación, insiste Vinicius

Había sugerencias de que Vinicius tenía una relación difícil con Kylian Mbappé y que los dos jugadores más reconocidos del club no se llevaban bien, pero el sudamericano dijo que no era el caso.

“Siempre he tenido una buena relación con Mbappé, también fuera del campo. Solía enviarle muchos mensajes para tratar de convencerlo de que viniera al Madrid,” dijo.

“Todavía no hemos jugado juntos en nuestro mejor nivel ni hemos ganado títulos, pero podemos cambiar eso. Él es una gran persona. Me defiende en entrevistas y en el campo, como contra el Benfica [cuando Vinicius fue insultado verbalmente por Gianluca Prestianni]. Haría lo mismo por él. Es un jugador legendario que definirá una era en el Real Madrid.”