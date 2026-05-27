Trabajadores despedidos de GM cuentan de correo electrónico ominoso, indemnizaciones y papel de IA

DETROIT – Un correo electrónico ominoso sobre una reunión virtual de 15 minutos en un momento extraño. Un mensaje guionado de recursos humanos. Y un final abrupto de esa reunión, así como de su trabajo.

Así es como los empleados de General Motors que fueron despedidos el lunes por el fabricante de automóviles de Detroit describieron la terminación de sus empleos ante CNBC.

“Sin aprecio ni empatía. Sin preguntas. Nada”, dijo un analista de datos que trabajó durante más de una década en el fabricante de automóviles.

Los despidos afectan a alrededor de 500 a 600 empleados, en su mayoría en roles de tecnología de la información en Austin, Texas, y Warren, Michigan, según una persona en GM familiarizada con los despidos que pidió no ser nombrada para poder hablar sobre detalles que no habían sido hechos públicos. Los despidos ocurrieron mientras el fabricante de automóviles reevalúa sus necesidades de personal y reduce costos en medio de condiciones de mercado inciertas.

Los dos trabajadores despedidos, que pidieron no ser nombrados por temor a represalias o impactos en futuros trabajos potenciales, dijeron que sus unidades habían pasado por reestructuraciones recientes y que se les estaba animando a utilizar más inteligencia artificial en su trabajo.

“Van a impulsar la IA para el trabajo diario y todo lo demás”, dijo un programador veterano y científico de datos de la empresa. “Lo he visto de primera mano. Puede hacerte mucho más productivo, como programador. Realmente puede ayudarte a hacer más trabajo, pero la IA no te servirá de nada si no conoces el negocio”.

Los fabricantes de automóviles, al igual que muchas empresas importantes, están utilizando la IA para ayudar a los trabajadores a hacer sus trabajos más eficientes, pero la tecnología emergente también ha llevado a despidos. Empresas como Amazon, Meta, Oracle y Block han anunciado rondas de recortes de empleos, algunos haciendo hincapié en el papel de la IA en la automatización del trabajo y el aumento de la productividad con menos personal.

GM declinó discutir el papel que jugó la IA en sus despidos más recientes o dar detalles adicionales de los motivos de los recortes de empleos fuera de un comunicado del lunes: “GM está transformando su organización de Tecnología de la Información para posicionar mejor a la compañía para el futuro. Como parte de ese trabajo, hemos tomado la difícil decisión de eliminar ciertos roles a nivel mundial. Estamos agradecidos por las contribuciones de los empleados afectados y estamos comprometidos a apoyarlos a través de esta transición”.

La persona en GM familiarizada con los despidos dijo a CNBC que la IA jugó un papel en la decisión, ya que continúa contratando personas con ese conjunto de habilidades, pero no fue la única razón para los despidos.

El empleado científico de datos dijo que había estado usando y aprendiendo más sobre la IA durante meses para intentar cumplir con lo que creían que GM quería de su equipo.

A pesar de los recortes del lunes, GM sigue contratando trabajadores de IT. La empresa tenía aproximadamente 80 posiciones de IT abiertas hasta el martes, que incluyen trabajos en IA, deportes de motor y vehículos autónomos, según el sitio web de carreras del fabricante de automóviles de Detroit.

Los despidos afectaron a empleados con una amplia variedad de antigüedad, según las personas que pidieron no ser nombradas.

Una visión general del Programa de Separación de GM enviado a los empleados afectados y visto por CNBC ofrecía una indemnización de dos meses para aquellos que tenían de uno a cuatro años de experiencia. Eso se va escalando, y los empleados con ocho años de experiencia reciben cuatro meses de indemnización, por ejemplo. En la parte superior de la escala, GM ofrece seis meses de indemnización para los empleados que habían trabajado en la compañía durante 12 o más años.

Los pagos en una sola vez hacia el cuidado de la salud entre $2,000 y $6,000 también serán proporcionados, según los documentos. Cualquier tiempo de vacaciones o enfermedad no utilizado fue confiscado a menos que dichas acciones violaran las leyes estatales.

GM también ofreció servicios a través de la empresa de salud mental Lyra “para navegar por la pérdida de empleo” y capacitación profesional y asistencia laboral futura a través de la empresa de servicios de recolocación LHH.

“Experimentar la pérdida de empleo puede traer una mezcla compleja de emociones, incluyendo estrés, tristeza e incluso confusión. A medida que navega por este tiempo de cambio, por favor sepa que hay apoyo disponible”, decía uno de los documentos.

Todos los beneficios están pendientes de que los empleados firmen un acuerdo de liberación, según los documentos. También deben, si corresponde, devolver sus vehículos de empresa y cualquier equipo.