El interceptor Yolka de Rusia enfrenta desafíos contra drones ucranianos.

La guerra Rusia-Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas fundamental para estos sistemas, ya que ambas partes los integran en sus defensas aéreas. Ucrania ha desplegado una amplia gama de interceptores que se han utilizado ampliamente contra los ataques de drones rusos. Mientras tanto, los esfuerzos de interceptación de Rusia han sido más limitados, con su sistema principal siendo el Yolka, un pequeño interceptor cinético de drones de “dispara y olvida”. Desde su despliegue el año pasado, el Yolka ha ofrecido cierta protección a los soldados rusos. Sin embargo, su diseño cinético y las bajas cantidades de producción han reducido su valor operativo.

El interceptor ruso Yolka es un sistema ligero de corto alcance diseñado para enfrentar una amplia gama de drones ucranianos, desde pequeños cuadricópteros FPV hasta plataformas de alas fijas más grandes. El interceptor tiene un fuselaje cilíndrico compacto con cuatro alas cortas fijas dispuestas en configuración en forma de X cerca de la parte trasera de la estructura del aire. Las imágenes disponibles indican que la estructura está hecha de componentes de fibra de carbono con estructuras impresas en 3D. Se dice que el dron pesa 1,3 kg y puede alcanzar velocidades de hasta 230 km/h. Tiene un alcance de hasta 4 km y una altitud operativa de hasta 2 km. Aunque el Yolka está diseñado principalmente para ser utilizado por soldados individuales con un lanzador portátil, algunas variantes parecen utilizar plataformas de lanzamiento fijas integradas con sistemas radar.

Este enfoque ofrece varias ventajas prácticas. La falta de una cabeza explosiva reduce los costos de producción y simplifica el transporte. También reduce el riesgo para los operadores que manejan el sistema durante la carga y el despliegue. El sistema de guía “dispara y olvida” mejora aún más la supervivencia porque los operadores pueden moverse inmediatamente o cubrirse después del lanzamiento. A diferencia de muchos drones interceptores ucranianos, que requieren un pilotaje continuo al estilo FPV durante todo el combate y mantienen a los operadores expuestos durante un período de tiempo más largo. A pesar de estas ventajas, el uso del Yolka ha sido limitado.

El Yolka parece haber sido desarrollado rápidamente aprovechando la inteligencia artificial y la tecnología de procesamiento de imágenes comerciales en lugar de seguir un ciclo tradicional de adquisiciones de defensa. Este enfoque probablemente permitió a Rusia desplegar el sistema rápidamente y a un costo relativamente bajo, pero también parece haber impuesto importantes restricciones de seguridad y diseño. Lo más notable es que el Yolka no lleva una carga explosiva, dependiendo enteramente de la fuerza cinética para destruir su objetivo. Este enfoque reduce el riesgo de accidentes o daños colaterales si el sistema de vuelo autónomo falla. Además, la falta de explosivos simplificaría las pruebas, la certificación de operadores y la aprobación en tiempos de guerra.

Este enfoque de “matar por cinética” es inherentemente difícil porque el Yolka debe golpear un objetivo rápido y ágil mientras se desplaza a alta velocidad. Los drones interceptores ucranianos generalmente llevan cargas explosivas, lo que les permite destruir objetivos a través de fragmentación o efectos de proximidad sin requerir una colisión directa. Al depender completamente de la fuerza cinética, el Yolka requiere un grado mucho mayor de precisión. Incluso entonces, simplemente golpear un dron, especialmente una plataforma de multicóptero más grande, puede no ser suficiente para derribarlo. En lugar de eso, el interceptor debe golpear un componente crítico, como parte del sistema de energía, para asegurar que el dron se estrelle.

Rusia no ha divulgado públicamente los datos de efectividad del Yolka, aunque su rendimiento probablemente sea comparable al de los drones interceptores ucranianos, que alcanzan tasas de intercepción de alrededor del 60 por ciento en condiciones de combate. Aunque los videos publicados por el Ministerio de Defensa ruso muestran varios éxitos en las interceptaciones del Yolka, otros videos publicados en redes sociales muestran que a veces falla al intentar derribar el dron. En comparación con los interceptores ucranianos, el Yolka intercambia una carga explosiva por un sistema de seguimiento autónomo más sofisticado. Esto aumenta la probabilidad de acierto pero disminuye la probabilidad de destrucción tras un impacto. Sin embargo, incluso con su avanzado sistema de control de vuelo autónomo, las condiciones de visibilidad reducida y los vientos moderados pueden hacer que el interceptor se desvíe de su curso, reduciendo aún más su efectividad.