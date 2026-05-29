Las acciones globales suben y el precio del petróleo cae mientras esperan un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Las acciones de algunos de los minoristas más grandes del Reino Unido, incluidos Dunelm y Wickes, están cayendo esta mañana después de que los analistas del Deutsche Bank rebajaran sus calificaciones sobre las acciones.

Los analistas del banco advierten que la demanda podría disminuir entre los consumidores de bajos ingresos debido a la mayor inflación, especialmente en las compras de alto valor.

Señalan que las previsiones del PIB del Reino Unido se han recortado de manera consistente en los últimos dos años, y los economistas ahora esperan un crecimiento real del PIB del Reino Unido de solo 0.9% en 2026.

Por otro lado, en Francia la inflación ha aumentado a su ritmo más rápido en dos años en mayo, lo que alimenta las expectativas de que el Banco Central Europeo pueda subir las tasas de interés.

Mientras tanto, en España, la lectura de inflación para mayo se ubicó en 3.6%, en línea con las expectativas de los economistas pero por encima del objetivo del BCE del 2%.

En cuanto al contexto económico europeo, se espera más datos económicos, incluido cómo el conflicto en Medio Oriente está afectando la inflación.