Sébastien Ogier destaca un “punto límite” en el Rally de Japón

Vencedor de la edición anterior, Sébastien Ogier sólo tiene en mente el escalón más alto del podio en Japón. El francés ocupa la tercera posición de la clasificación general tras seis etapas disputadas en el primer día. Elfyn Evans le aventaja por 17,1 segundos, pero Oliver Solberg se interpone entre él y el líder del campeonato.

“Oliver no es realmente mi prioridad en este momento, pero intentamos luchar. Estamos atrapados en [Elfyn Evans]también porque sabemos que nuestro amigo sueco no tiene el mismo enfoque en las carreras, es todo o nada.s’en divertir Sébastien Ogier. Sabemos que a veces va muy rápido pero lo importante por el momento no es pelear con él, lo importante es Elfyn, que está al frente del campeonato. Tuvo un día muy sólido y tendrás que ser muy bueno para intentar lograrlo todo, pero nada es imposible”.

Ã€ LEER TAMBIÉN > Oliver Solberg confía en Japón: “Seguiremos atacando”

“Los neumáticos no nos permiten atacar con mucha fuerza. Rápidamente sufren en la especial”.

Sin embargo, tres veces segundo y tres veces tercero en las primeras seis especiales, el Gapenais sigue teniendo dudas sobre su actuación. Toyota ocupa provisionalmente las cuatro primeras plazas de la clasificación general, y el vigente campeón del mundo no se limitará a nada más que el liderato. Se trata de una queja que Sébastien Ogier ha reiterado desde su introducción: el uso de neumáticos Hankook:

“Los neumáticos no nos permiten atacar muy fuerte. Ese fue el punto limitante hoy. Rápidamente sufren en la especial, así que tenemos mucho movimiento”.detalla el piloto de 42 años. No es lo mejor, pero es un parámetro que todo el mundo tiene que gestionar así que intentaremos trabajar para estar más cómodos con eso. Lo importante es que tampoco nos perdamos del todo. Es cierto que 17 segundos no es nada, pero seguiremos trabajando en el coche para encontrar la ósmosis que estamos intentando encontrar este fin de semana, para poder pilotar al límite”.

Si el primer día incluyó dos nuevas especiales, en las que Oliver Solberg se distinguió, el programa de este sábado es similar al del año pasado y, por tanto, está mejor referenciado para los pilotos, aunque este Rally de Japón 2026 no se disputará en el mismo horario habitual. Por tanto, Sébastien Ogier tendrá como base las especiales de 2025 del rally al final de las cuales ganó en suelo japonés.

LEA TAMBIÉN > Rally de Japón: Sébastien Ogier y Vincent Landais abren el balón

<!–

–>