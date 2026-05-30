Trump goza de “excelente salud” después del último chequeo, dice el médico del presidente

El presidente Donald Trump goza de “excelente salud”, dijo el viernes el médico de la Casa Blanca en un memorando que la administración publicó después de la visita de Trump al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, su tercer chequeo médico en persona en 13 meses.

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“Está totalmente capacitado para llevar a cabo todas las funciones del Comandante en Jefe”, escribió en el memorando el Dr. Sean Barbabella, médico del presidente.

El memorando decía que Trump se sometió a una serie de exámenes, probando la función cardíaca, la salud ocular y la función pulmonar, entre otras áreas. Los resultados fueron en gran medida normales, y Barbabella notó “ligera hinchazón en la parte inferior de la pierna” y hematomas en la mano “consistentes con una irritación menor de los tejidos blandos relacionada con el frecuente apretón de manos en el contexto del uso de aspirina para la prevención cardiovascular”.

El memorando salió tres días después de su examen del martes.

Barbabella informó que el peso de Trump era de 238 libras con una frecuencia cardíaca en reposo de 73 latidos por minuto. Trump también se sometió a un examen neurológico que incluyó una evaluación de la función cognitiva, que estuvo dentro de los límites normales con una puntuación de 30 sobre 30, afirma Barbabella.

Trump está tomando medicamentos para controlar el colesterol y prevenir el corazón, dijo Barbabella.

“El Presidente se mantiene al día con todos los exámenes preventivos e inmunizaciones apropiados”, dijo Barbabella. “Los exámenes de detección de cáncer de rutina, la evaluación del riesgo cardiovascular y las evaluaciones metabólicas están actualizados y dentro de los intervalos recomendados. Se brindó asesoramiento preventivo, incluida orientación sobre la dieta, recomendación de tomar una dosis baja de aspirina, mayor actividad física y pérdida continua de peso”.

Trump acudió a Walter Reed dos veces el año pasado (en abril y octubre) y este año tuvo dos citas dentales en Florida: una en enero y otra en mayo.

Trump, que cumplirá 80 años en junio, es la persona de mayor edad en asumir la presidencia. Regularmente insiste en que goza de excelente salud, la última vez el martes después de su visita a Walter Reed en Bethesda, Maryland.

â€œAcabo de terminar mi examen físico de 6 meses en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo comprobado PERFECTAMENTE. ¡Gracias a los fantásticos médicos y al personal!», publicó Trump en Truth Social.

También dice regularmente que ha obtenido excelentes resultados en los exámenes cognitivos.

Trump sale del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, después de su examen médico presidencial el martes. Gana McNamee / Getty Images

Aún así, las especulaciones sobre la salud de Trump se han visto alimentadas por momentos de aparente somnolencia y una mano derecha notablemente magullada. La Casa Blanca atribuyó los moretones a los frecuentes apretón de manos de Trump y dijo que toma aspirina como anticoagulante, más de lo recomendado por sus médicos.

El año pasado, la Casa Blanca reveló que Trump tenía insuficiencia venosa crónica, una afección que no pone en peligro su vida y que provoca mala circulación y provoca hinchazón en las piernas.

En octubre, tras su visita a Walter Reed, que la Casa Blanca había descrito como un “control anual de rutina”, aunque era su segunda visita en seis meses, Trump reveló a los periodistas que se había sometido a una resonancia magnética. Su médico luego aclaró que el examen fue una tomografía computarizada de su corazón y abdomen “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular”.

Barbabella dijo que Trump se hizo el escáner “para aprovechar al máximo el tiempo del presidente en el hospital” y que sus médicos le habían preguntado a Trump si se sometería a un diagnóstico por imágenes avanzado.

“Como revelamos en el informe posterior al examen, las imágenes avanzadas fueron perfectamente normales y no revelaron absolutamente ninguna anomalía”, dijo Barbabella en un comunicado a NBC News en ese momento.

Barbabella adoptó un tono similar durante la visita de Trump en abril de 2025, diciendo que “se mantiene en excelente salud y exhibe una función cardíaca, pulmonar, neurológica y física general robusta”.