La Reina se une a Eminem, Metallica y Bruno Mars en un logro en las listas de éxitos

Queen’s Greatest Hits se convierte en el duodécimo álbum en la historia de los Estados Unidos en pasar 700 semanas o más en el Billboard 200, y la banda se une a algunos de los artistas más grandes nunca antes vistos. 1975: La banda de rock británica Queen (de izquierda a derecha: Roger Taylor, Freddie Mercury, Brian May y John Deacon posan para una sesión de fotos de Electra Records para promocionar su gira por Japón en 1975. (Foto de Michael Ochs Archives/Getty Images)

Si Queen nunca vendiera otro álbum, el grupo seguiría siendo conocido como una de las bandas más vendidas de todos los tiempos, tal vez para siempre. Los legendarios rockeros continúan moviendo miles de unidades de álbumes equivalentes cada semana, aunque el streaming ha predominado como la forma en que millones de fans en todo el planeta consumen el trabajo producido por la banda inglesa en su mayoría antes de la muerte de Freddie Mercury.

Queen vive en las listas de Billboard semana tras semana con su compilación de Greatest Hits, así como varias canciones destacadas en la lista de canciones de ese proyecto. Greatest Hits alcanza un hito increíble en la edición actual del Billboard 200 – el ranking completo de los álbumes más consumidos en América – un logro al que solo unas pocas composiciones han llegado.

Queen’s Greatest Hits Alcanza las 700 Semanas

El Greatest Hits de Queen baja del puesto 31 al puesto 36 en esta oportunidad, manteniéndose dentro de los 40 primeros en el Billboard 200. Hasta la fecha, la compilación ha pasado 700 semanas como una de las 200 colecciones más consumidas en los Estados Unidos. Durante décadas, la lista se centraba únicamente en las compras, pero hace años la compañía de la lista cambió su metodología, y el streaming ahora juega un papel en la ubicación de un conjunto, o si aparece en la lista o no.

Queen Se Une a un Club Altamente Exclusivo

De los miles de álbumes que han llegado al Billboard 200 en las décadas que ha sido publicado, solo 12, incluyendo ahora Greatest Hits de Queen, han pasado 700 semanas o más en la lista. El lanzamiento que ha estado en la lista por más tiempo de todos los tiempos sigue siendo The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ese lanzamiento de rock necesita menos de un mes más para convertirse en el primer chartista de 1,000 semanas. La incorporación más reciente a este club antes de Queen fue Good Kid, M.A.A.D City de Kendrick Lamar, que logró el hito hace menos de dos meses.

Aquí están todos los álbumes que han pasado 700 semanas o más en el Billboard 200.

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

Bob Marley y los Wailers – Legend

Journey – Greatest Hits

Metallica – Metallica

Creedence Clearwater Revival – Chronicle: The 20 Greatest Hits

Eminem – Curtain Call: The Hits

Bruno Mars – Doo-Wops & Hooligans

Nirvana – Nevermind

Guns N’ Roses – Greatest Hits

Michael Jackson – Thriller

Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D City

Queen – Greatest Hits

El Take Care de Drake Puede Ser el Siguiente

Más adelante este verano, puede haber otro integrante en este grupo exclusivo. Take Care de Drake alcanza las 690 semanas en el Billboard 200, y es poco probable que desaparezca. A medida que sus nuevos álbumes, Iceman, Habibti y Maid of Honour, debutan en los puestos 1, 2 y 3, respectivamente, en la lista, Take Care destaca como su cuarto lanzamiento de mayor ranking de un total de 12 que ocupan un espacio en la lista en esta ocasión. Take Care desciende al puesto 25, siendo empujado hacia abajo en gran parte por las nuevas llegadas del músico de hip-hop canadiense.

Greatest Hits de Queen No Es el Mayor Éxito de la Banda

A pesar de ser el mayor éxito de Queen en el Billboard 200 en cuanto a permanencia en la lista, Greatest Hits no es el set de mayor ascenso de la banda. De hecho, varios álbumes tradicionales han alcanzado posiciones más impresionantes. La banda cuenta con nueve victorias en el top 10 de un total de 30 intentos en la lista del Billboard 200, y Greatest Hits es el que ha tenido el menor pico de todos los que han alcanzado el escalón más alto. Solo The Game pasó tiempo en el puesto 1.

Queen Ha Visto Dos Álbumes en la Lista por 100 Semanas o Más

Solo dos álbumes de Queen han tenido más de cien semanas en el Billboard 200. Notablemente, ambos forman parte de la exitosa serie de Greatest Hits. Otro esfuerzo en la lista, titulado Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection, logró 150 semanas en la lista y llegó al puesto 6.

Queen Sigue Liderando con Greatest Hits

Como suele ser el caso, el Greatest Hits de Queen aparece en más que solo el Billboard 200. La compilación se mantiene una vez más en la cima de la lista de Top Hard Rock Albums. Se mantiene en el puesto 5 en las listas de Top Rock & Alternative Albums y Top Rock Albums, y desciende ligeramente del puesto 33, su máximo histórico, al puesto 36 en el registro de Top Streaming Albums.

Para más información, visita: Queen Rises To A Never-Before-Seen Chart Peak In America