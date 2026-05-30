Paul McCartney mira hacia atrás en cómo su familia lo mantuvo equilibrado durante la Beatlemanía.

Hubo un tiempo durante el ascenso a la fama de los Beatles que Paul McCartney pensaba que había encontrado el único lugar donde podía moverse sin ser reconocido.

Durante una entrevista en The Zane Lowe Show para discutir su nuevo álbum profundamente nostálgico, The Boys of Dungeon Lane, el músico de 83 años compartió recuerdos de navegar por los primeros días de la Beatlemania junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Al mirar hacia atrás en ese período “muy intenso” en los años sesenta cuando la banda se disparó en las listas de éxitos mundialmente, Lowe le preguntó a McCartney cómo lograba “mantenerse accesible” y disfrutar de su vida bajo el foco de atención.

“Recuerdo que una vez en los primeros días de los Beatles, éramos reconocidos en la mayoría de lugares, pero Ringo y yo nos fuimos de vacaciones con nuestras novias a Grecia y nadie nos reconoció”, recordó McCartney en ese momento: “Esto es genial. Wow, debemos volver aquí más a menudo. Incluso cuando seamos realmente famosos, siempre podemos venir a Grecia y nunca nos reconocerán”. Añadió: “Pero, por supuesto, eso no funcionó”. Pronto, su música y sus rostros llegaron a Grecia y más allá.

“Me di cuenta, ‘Oh, voy a ser famoso toda mi vida, si tengo suerte’, pensé, ‘Ok, momento de una gran decisión’. Ahora, o te detienes y simplemente piensas que fue maravilloso. Lo pasé muy bien con la música, y haces algo más anónimo, o sigues adelante”, dijo McCartney. Para manejar la celebridad inevitable de los Beatles, el músico desarrolló una “estrategia”.

McCartney acreditó a su familia en Liverpool y poder mantenerse estable gracias a las lecciones que le enseñaron durante su crecimiento. “Son personas que tranquilizan a los demás”, dijo, añadiendo que aprendió a hacer lo mismo al estar cerca de ellos.

The Boys of Dungeon Lane fue lanzado el viernes y Rolling Stone elogió el álbum como la última “obra maestra en solitario” de McCartney. “En general, hay una sensación de una leyenda mirando hacia atrás en una vida bien aprovechada”, escribe Simon Vozick-Levinson en su reseña del álbum. “No es necesariamente un tema nuevo para McCartney, que ha estado cantando sobre lo que una vez llamó su pasado siempre presente durante años ahora”. Añade: “la vibra otoñal es más pronunciada que nunca”.