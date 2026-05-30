Operación Jailbreak: el gran impulso del ejército para hackear sus propios sistemas y hacer que se comuniquen entre sí

En Colorado Springs, gruesos cables amarillos descendían del techo, dividiéndose en una red de cables y computadoras en una sala de aspecto común donde decenas de ingenieros de datos civiles tecleaban en sus teclados, hablaban en lenguaje técnico y trataban de solucionar uno de los problemas más persistentes del Ejército.

Conocida como “Operación Jailbreak”, una primera oleada de ingenieros de aproximadamente 20 compañías de defensa descendieron sobre Fort Carson a principios de mes con el objetivo general de lograr que la amplia gama de sistemas militares dispares del Ejército pudieran comunicarse entre sí.

Sistemas de misiles, tanques, drones, algunos equipos que remontan su diseño original a la década de 1980 y más atrás, luchan por intercambiar datos, especialmente con la tecnología nueva que va surgiendo. El conflicto moderno ha demostrado que las barreras para una información rápida y accesible entre sensores, drones y unidades podrían definir el éxito o el fracaso, según funcionarios, y el Ejército quería “hackear” sus propios sistemas para desmantelar las restricciones de conectividad existentes y lograr ese éxito.

El problema no es nuevo y sigue a una serie de estrategias de modernización que, según los funcionarios actuales del Ejército, no lograron ofrecer la conectividad de campo de batalla perfecta necesaria contra adversarios cada vez más adaptables y sofisticados en la actualidad.

El servicio no se movía lo suficientemente rápido para hacer frente a esas amenazas. Además, el servicio necesitaba cambiar la forma en que hacía negocios, dijeron los funcionarios, para que los proveedores que vendían al Ejército esos sistemas pudieran cambiar también.

Así nació Right to Integrate (R2I). Lanzada con poca antelación, la idea se basó en gran medida en la arquitectura ucraniana, adaptativa y ganadora que Kyiv construyó por necesidad para combatir los asaltos rusos. R2I también fue galvanizada por la Guerra de Irán, que generó una necesidad urgente de defensas integradas estadounidenses contra los mortales drones de ataque unidireccionales de Teherán.

Operación Jailbreak fue el primer ataque de R2I y está llegando al final de su primer “sprint” de un mes. Funcionarios dijeron que cientos de ingenieros y más de 50 compañías de defensa han participado, a pesar de la tradición de insularidad de la industria.

Reconociendo las amenazas de drones de Irán, los participantes se enfocaron primero en la contrarrestación de drones y defensa aérea, con algunos sistemas “jailbroken” desplegados en Medio Oriente, dijeron los funcionarios. También se ha creado un mercado de interfaces de programación de aplicaciones, donde los proveedores y funcionarios gubernamentales pueden acceder a interfaces para apoyar el esfuerzo de interoperabilidad.

“Teníamos que hacerlo”, dijo el secretario del Ejército Dan Driscoll a los periodistas el jueves, citando los peligros a los que se enfrentan los miembros del servicio en Medio Oriente en este momento. Driscoll tuvo un “momento de lucidez” para el “hackathon” durante un reciente viaje a Alemania, donde los ucranianos mostraron los frutos de sus esfuerzos: el sistema Delta, que extrae rápidamente información de varias fuentes del campo de batalla en una imagen en tiempo real común, a diferencia de la configuración estadounidense discordante.

“Cuando testifico y hablo sobre lo que hemos aprendido de Ucrania, y su velocidad, y su flexibilidad, y su adaptabilidad fundamentalmente, lo que están haciendo es un hackathon como país todos los días y están superando cualquier problema que necesiten para combatir a los rusos”, añadió. “Este es nuestro mejor intento de imitar lo que están haciendo tan bien”.

Driscoll llamó a la Operación Jailbreak el “mayor hackathon de la historia humana”, que también es un intento de revertir décadas de adquisiciones dispersas que dejaron incontables sistemas militares incapaces de comunicarse entre sí en un momento en que los funcionarios del Ejército dicen que el servicio no puede permitirse tal incoherencia en el campo de batalla moderno.

El marco de Jailbreak permitirá al Ejército conectar nuevos sistemas, dijeron los funcionarios, especialmente para los decenas de miles de nuevos interceptores de drones que el servicio apresuró a implantar en los primeros días de la Operación Airada Épica. El servicio ya está buscando replicar el modelo en todo el Ejército.

Aunque algunas de las soluciones de Jailbreak ya se han enviado a Medio Oriente en medio de un frágil alto al fuego entre Teherán y Washington, el objetivo es enviar “la mayoría” de las actualizaciones del hackathon al Comando Central de EE. UU. dentro de 30 días. De lo contrario, “estamos fallando”, dijo Driscoll.

Sticks or Carrots?

A principios de mes, DefenseScoop viajó a Colorado y observó a los ingenieros trabajando durante los primeros días de la Operación Jailbreak. Allí, y según cerca de una docena de entrevistas con funcionarios del servicio y profesionales de la industria desde entonces, un “cambio de cultura” que el Ejército ha estado tratando de fomentar en los últimos 18 meses está tomando forma.

No se permitieron desarrolladores de negocios, interesados en aumentar los márgenes de ganancia de sus compañías, solo ingenieros interesados en resolver código. El “pase de acceso” de una compañía se traducía en una disposición a exponer sus propias interfaces, no solo al Ejército, sino también a sus competidores. Eso solo podría hacer que algunos observadores de defensa levantaran una ceja, sabiendo la larga historia de proteccionismo interno en la industria.

Sin embargo, pesos pesados de la defensa viejos y nuevos enviaron representantes voluntariamente y a cargo de sus empresas a revisar el código junto con los pequeños proveedores en creciente número. Los funcionarios del Ejército se desplazaron entre reuniones, decididos a asegurarse de que los ingenieros tuvieran todo lo necesario, desde puertos de internet hasta sillas para la avalancha de participantes y un espacio para el equipo en una zona de estacionamiento cercana para probar su trabajo.

En un comunicado de prensa anunciando la iniciativa, el Director de Tecnología del Ejército, el Dr. Alex Miller, lo explicó de forma sencilla: “Si no expones tus interfaces y tu documentación, no podrás unirte al ecosistema”.

Los proveedores participantes tuvieron que firmar una declaración de apoyo, una copia de la cual fue obtenida por DefenseScoop. Describía la “necesidad urgente” de sistemas integrados basados en “informes operativos de actividades bélicas en todo el mundo” e incluía una descripción general del sprint de la Operación Jailbreak.

“Apoyamos los esfuerzos de integración del Ejército y participaremos en este sprint sin costo para el Ejército”, decía sobre la línea de firma. “Proporcionaremos representantes técnicos con la autoridad para apoyar la integración de nuestros productos”.

Las razones de base para la participación de la industria parecían variadas, pero conectadas. Un ingeniero de datos dijo que había “miedo de quedarse atrás” y un interés en presentarse para “ver qué está pasando”. Algunos funcionarios del Ejército destacaron los esfuerzos de un nuevo liderazgo, un aumento de “patriotismo” y colaboración entre la industria y el servicio que busca brindar nuevas oportunidades para ambos, aunque uno mencionó algunos enfrentamientos iniciales sobre diferentes problemas no reseñados.

Esa dinámica parecía reforzada por la comprensión tanto del Ejército como de la industria de que la participación no significaba compartir la propiedad intelectual. Esencialmente, el Ejército pidió a la industria en Carson que estandarizara cómo los sistemas se comunican entre sí, no necesariamente exponer cómo funciona la propiedad intelectual propietaria del sistema.

“El Ejército no está pidiendo a nadie que exponga la propiedad intelectual interna, están diciendo que hay una forma común en que estos sistemas se comunican”, dijo Zach Kramer, líder del Comando de Misión de Anduril. “Tu propiedad intelectual propia debería estar construida en el radar o en el dispositivo que está allí, y luego tienes una capa de interfaz común donde pueden interactuar”.

Dicho esto, había preguntas sobre la propiedad intelectual.

“Pienso que es incómodo para algunos”, dijo el Capitán Alexander Crosby, uno de los oficiales del Ejército que apoyaban Jailbreak al hablar de sus observaciones sobre la posible reticencia de la industria, señalando que algunos tenían iniciales preocupaciones sobre la propiedad intelectual. Crosby y otros funcionarios dijeron que abogados, especialistas en contratos y gerentes de proyectos estaban en espera para ayudar a resolver decisiones o preguntas. “Pero tienes que sentirte incómodo para hacer cambios”.

Dicho eso, el intercambio de conocimientos ocurre naturalmente entre los proveedores en Jailbreak y la competencia sigue siendo un factor impulsor. Al preguntársele cómo planea el Ejército prevenir un entorno donde los proveedores podrían tomar intencionalmente de otros, un portavoz reconoció la pregunta, pero no respondió antes del plazo. Cómo planea el Ejército hacer cumplir un entorno de “jugar limpio” o reunir a los proveedores que quizás no lo hagan, tampoco recibió respuesta.

Driscoll describió varios pasos que comenzaron hace 18 meses y que apoyaron este esfuerzo, incluido un recorte de $65 mil millones para financiar la Iniciativa de Transformación del Ejército, procesos de adquisición revisados, incluida la financiación estilo capital de riesgo y acceso de la industria a terrenos del Ejército, y la creación de nuevas entidades como una fuerza de tarea contra drones.

Pero el lanzamiento de la Operación Jailbreak también requirió que los proveedores, inicialmente nueve, acordaran participar, virtualmente al mismo tiempo. Driscoll dijo que hizo llamadas a los líderes de las compañías en un plazo de 24 horas, lo que incluyó un poco de humildad.

“Puedo decirles que en algunas de las llamadas, en mi introducción inicial o monólogo, hablaba de cómo siendo la persona que había hecho declaraciones en mis primeros meses diciendo que definiría el éxito como uno de los grandes saliendo del negocio y los restantes grandes fortaleciéndose, entonces comenzaría con ‘ustedes han demostrado ser socios increíbles'”, dijo Driscoll. “‘Me he dado cuenta de por qué gran parte de la leve superposición que hice de algunos de los malos resultados culpó demasiado a ustedes —aunque ustedes también tienen parte, al igual que mucho del Ejército'”.

Miller, el CTO del Ejército, dijo que calificaría inequívocamente esto como un cambio durante una entrevista cerca de Fort Carson, que se ha convertido en uno de los campos de pruebas de facto del servicio para el mando y control. Pero recalcó que los cambios tenían que ser mutuos.

Durante décadas, el servicio compró sistemas militares “exquisitos” —es decir, de alta tecnología pero difíciles de producir y conectar en masa— a empresas de defensa sin requerir de manera significativa que esos sistemas fueran capaces de comunicarse entre sí. Las empresas de defensa entregaron, lo que resultó en una cascada de equipos “hechos a medida” en los que el Ejército gastó recursos incalculables tratando de integrarlos eventualmente, solo para que esas conexiones fallaran regularmente.

La supervisión de la integración reforzó algunas de las características más insulares del sistema de adquisición militar-industrial que el Ejército está intentando romper ahora, explicó Miller. A diferencia del mercado comercial donde hay oportunidad de vender productos a muchos compradores que podrían aceptarlos físicamente, la industria de defensa no tenía incentivo para ser “abierta” porque dependía únicamente del ejército como único cliente, que nunca pidió adecuadamente eso.

“De hecho, hemos creado un incentivo perverso con el tiempo al crear monopsonios dentro del gobierno y monopolios dentro de la base industrial de la defensa”, dijo Miller. Al romper con eso, ambos lados pueden librarse de una “mentalidad de Guerra Fría, donde la primera vez que diseñamos un sistema es la última vez que diseñamos un sistema”.

Con Jailbreak y R2I en general, el Ejército intenta definir mejor lo que quiere de la industria: nuevos sistemas que sean “interoperables” desde el principio. Y quiere que esos nuevos sistemas puedan conectarse con los antiguos para poder tener un cuadro operativo común rápido y accesible similar al de Ucrania, y crear un entorno donde los proveedores no estén encerrados en contratos estrechos y burocráticos que los funcionarios dicen que han sofocado la oportunidad.

“No hubo amenazas, todo fue una zanahoria”, dijo Miller. “Todos llegaron voluntariamente, porque es muy importante. Algunos de los ingenieros con los que he hablado ya han llevado las prácticas de aquí de vuelta a sus canales de desarrollo interno en la empresa”.

Las empresas iniciales, que incluyeron a Anduril, Boeing, General Dynamics, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, Autonomía Perenne y RTX, respondieron a las llamadas de Driscoll de una manera que no esperaba, ofreciéndose a despachar rápidamente ingenieros de software y enviar equipos.

“Mi percepción de esto es que había un problema de primer movimiento y un tipo de problema de tragedia de los comunes, donde ninguno podía dar el primer paso sin estar seguro de que los otros vendrían”, dijo. “Así que una vez que estuvieron seguros de que el Ejército de los Estados Unidos, como el convocante, estaba requiriendo que todos —o altamente recomendando que todos se presentaran— todos vinieron rápidamente, y se ha desbloqueado un impulso masivo”.

(Contenido traducido y adaptado de DefenseScoop)