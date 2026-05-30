A medida que se acerca la salida a bolsa de SpaceX, los traders creen que es casi seguro que Musk se convierta en el primer billonario.

A medida que se acerca la salida a bolsa de SpaceX, los...

El CEO de Tesla, Elon Musk, sostiene un teléfono móvil mientras llega para asistir a un banquete de estado con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 14 de mayo de 2026.

Los traders confían en que Elon Musk alcanzará el estatus de trillonario antes de 2027 tras el rumor de que SpaceX está a punto de tener una oferta pública inicial que hará historia.

Las posibilidades de que Musk se convierta en el primer trillonario del mundo eran tímidas cuando los mercados abrieron en Kalshi. Pero esas posibilidades empezaron a aumentar el otoño pasado, cuando Musk superó la marca de 500 mil millones de dólares en patrimonio neto en octubre y alcanzó un hito de más de 700 mil millones en diciembre después de que la Corte Suprema de Delaware restituyera las opciones de acciones de Tesla que previamente habían sido rechazadas por un tribunal inferior.

Ahora, las probabilidades muestran que hay más del 90% de posibilidades de que Musk sea el primer trillonario del mundo antes de 2027. Quedan siete meses para ver ese posible récord. Los traders ven probabilidades casi similares de que Musk sea un trillonario antes de 2028, con un 93% de probabilidad.

El viernes, Musk también negó un informe de Bloomberg que señalaba que la valoración de SpaceX había bajado ese día, reafirmando que la compañía de cohetes y satélites tendrá una OPI de éxito y dominará cómodamente frente a otras ofertas públicas iniciales históricas.

Los traders están más seguros de que Musk alcanzará el estatus de trillonario que de una posible fusión con su otra compañía, Tesla. Aunque, analistas como Dan Ives de Wedbush, esperan que las compañías se fusionen el próximo año.

Una combinación de las dos compañías tendría sentido. Ives señaló que Musk “quiere poseer y controlar más del ecosistema de IA”, algo que una fusión SpaceX-Tesla podría facilitar.

SpaceX presentó confidencialmente ante la Comisión de Valores y Bolsa en abril y tiene previsto debutar en Nasdaq a principios del próximo mes.

Divulgación: CNBC y Kalshi tienen una relación comercial que incluye la adquisición de clientes y una inversión minoritaria.

[Context: Elon Musk is facing increasing odds of becoming the world’s first trillionaire before 2027, fueled by SpaceX’s anticipated blockbuster IPO.] [Fact Check: SpaceX did not have its valuation lowered, as stated in a report that Elon Musk denied.]