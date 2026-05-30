Imported Article – 2026-05-30 09:23:15

Dos de las voces líderes en justicia penal internacional del mundo argumentan que el silencio de Canadá sobre el Tribunal Especial por el Crimen de Agresión contra Ucrania es una traición a su propio legado, y piden a Ottawa actuar ahora.

El gobierno canadiense merece elogios por su asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania, incluidos los anuncios más recientes de $270 millones en asistencia militar y $2.5 mil millones en apoyo económico.

Canadá también ha asumido un papel importante en los esfuerzos de rendición de cuentas a nivel internacional. La Ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, copreside la Coalición Internacional para el Retorno de Niños Ucranianos, una iniciativa que aborda uno de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad más horrorosos de Rusia. Este trabajo refleja el amplio historial de liderazgo internacional de Canadá en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, ejemplificado por su papel en la fundación de la Corte Penal Internacional, al defender la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, negociar el tratado de prohibición de minas terrestres, y su reciente liderazgo en el G7 en estos asuntos.

Por lo tanto, como cofundadores del grupo de trabajo de alto nivel que aboga por un Tribunal Especial por el Crimen de Agresión contra Ucrania, fundado inmediatamente después de la invasión no provocada y premeditada de Ucrania por parte de Putin, respaldada por atrocidades masivas constitutivas de actos de genocidio, recibimos con agrado el acuerdo de junio de 2025 entre Ucrania y el Consejo de Europa que establece el Tribunal Especial, y más importante aún, el respaldo reciente de 36 países (y contando) al Tribunal Especial, un momento histórico en la lucha internacional por la justicia y la rendición de cuentas.

El gobierno canadiense debería estar a la vanguardia de esta iniciativa histórica, no un observador pasivo viendo desde la banda. En pocas palabras, el papel pasivo de Canadá tanto en el establecimiento como en la operacionalización del Tribunal Especial socava tanto su liderazgo histórico en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas como sus importantes contribuciones militares, económicas y humanitarias a la lucha del pueblo ucraniano.

El combate del Crimen de Agresión es fundamental para la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, anclado en la Carta de la ONU y en los principios del Estatuto de Roma. La conducta de Rusia en el siglo XXI se ha definido por la agresión e incentivada por la impunidad, comenzando con sus invasiones a Chechenia y Georgia, continuando con la toma de Crimea y culminando con su guerra de agresión en curso contra Ucrania. Todo esto ocurrió en medio de una cultura continua de impunidad. Por lo tanto, el Tribunal Especial tendrá impactos significativos y duraderos, particularmente al comenzar el proceso de asegurar justicia para las víctimas y responsabilidad para los perpetradores, ayudando a disuadir futuros crímenes de agresión, y reafirmando el principio de que ningún estado y ningún líder estatal están por encima de la ley.

La resistencia de Ucrania a la invasión no provocada de Rusia es más que una lucha nacional. Es una defensa del orden internacional basado en reglas que Canadá ha defendido durante generaciones. Cuando un estado poderoso intenta redefinir fronteras por la fuerza, las consecuencias se hacen sentir a nivel mundial. Para un país como Canadá, esto no es un conflicto distante. Es un desafío directo a los principios que sustentan la estabilidad, la seguridad y la prosperidad globales.

El Consejo de Europa y Ucrania han demostrado el liderazgo necesario para avanzar en el Tribunal Especial. Sus esfuerzos han dado como resultado la creación de un mecanismo creíble y legalmente fundamentado para enjuiciar el supuesto crimen internacional supremo de agresión, el avance más importante desde Nuremberg para responsabilizar a los líderes máximos de un estado por el uso ilegal de la fuerza.

Pero el éxito del Tribunal Especial depende ahora del nombramiento de personal experimentado e independiente, un Fiscal, un Registrador y Jueces, capaces de navegar el complejo terreno legal y político por delante. Canadá tiene la experiencia, el peso diplomático y la autoridad moral para ayudar a dar forma a este proceso.

El gobierno canadiense, como se ha expuesto anteriormente, ha dado pasos al frente en momentos cruciales, demostrando que la acción efectiva de los poderes intermedios puede afectar el cambio global. Apoyar el Tribunal Especial es una extensión natural de esa tradición.

Unirse al Acuerdo Parcial Ampliado del Tribunal Especial enviaría una señal clara: Canadá está con la comunidad de democracias en defensa de la prohibición de la guerra agresiva. También fortalecería la legitimidad del Tribunal Especial y alentaría a otros estados, especialmente dentro del G7 y la comunidad internacional en general, a seguir el ejemplo. En un momento en que las normas democráticas están bajo presión, el liderazgo de Canadá tiene un peso real.

Para Canadá, unirse al Tribunal Especial no es solo una decisión geopolítica prudente, sino también una responsabilidad moral. Se trata del pueblo ucraniano. A medida que el Tribunal Especial avanza hacia su preparación operativa, las víctimas del conflicto deben permanecer en el centro del esfuerzo. La justicia debe ser accesible, significativa y arraigada en las experiencias vividas de aquellos que han sufrido. El historial de Canadá en apoyo de enfoques centrados en las víctimas hacia la justicia internacional lo posiciona bien para asegurar que el Tribunal Especial refleje estos valores.

La creación del Tribunal Especial es una oportunidad histórica para reforzar el estado de derecho en un momento en que está siendo amenazado. Canadá tiene la oportunidad y la obligación de ayudar a asegurar que la agresión de Rusia no se encuentre con impunidad, sino con responsabilidad. Eso requiere que el gobierno canadiense actúe ahora: unirse al acuerdo, apoyar el nombramiento de personal calificado y prestar la voz de Canadá a una coalición determinada a mantener las normas más fundamentales de conducta internacional.

Canadá ha liderado antes. Este es el momento de Canadá para liderar de nuevo. Para promover, como una cuestión de principio y política, el avance más significativo en la ley penal internacional en una generación. No con retórica, sino con determinación. Al respaldar firmemente el Tribunal Especial, el gobierno canadiense puede ayudar a moldear un futuro más justo y seguro, donde la agresión se enfrente, las víctimas sean escuchadas y el estado de derecho prevalezca.

Irwin Cotler es el Presidente Internacional del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos y ex Ministro de Justicia y Procurador General de Canadá y miembro de larga data del Parlamento.

David M. Crane es un líder mundial en justicia penal internacional y Fiscal Jefe fundador del Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. Ha pasado décadas dando forma a mecanismos de responsabilidad en todo el mundo, incluidos su papel como arquitecto principal detrás del Tribunal Especial por el Crimen de Agresión contra Ucrania. Crane es un destacado académico de derecho internacional, ex alto funcionario de seguridad nacional de los EE. UU. y una voz líder en el estado de derecho, la responsabilidad estatal y los límites legales para el uso de la fuerza.

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