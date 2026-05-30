El interés de la NFL en Marcus Freeman continuará

Desde hace dos años, el entrenador en jefe de Notre Dame Marcos Freeman ha sido un nombre de gran interés para los equipos de la NFL que buscan contratar un nuevo entrenador en jefe. Vio interés temprano en la NFL hace dos años pero, finalmente, firmó una extensión para quedarse con los Fighting Irish. Según Jason La Canfora en SportsBoom, Freeman no ha cerrado de golpe la puerta a un futuro en la NFL.

Freeman ascendió rápidamente en las filas de entrenadores universitarios, comenzando como asistente graduado en su alma mater un año después de ser seleccionado de Ohio State en la quinta ronda del Draft de la NFL de 2009. Consiguió su primer puesto como entrenador el año siguiente como entrenador de apoyadores de Kent State y encontró su camino al Power 5 dos años después en el mismo puesto en Purdue. En su cuarta temporada con los Boilermakers, Freeman fue ascendido a co-coordinador defensivo y, un año después, obtuvo su primer puesto de coordinador defensivo completo en Cincinnati.

Freeman pasó cuatro años con los Bearcats, transformando por completo la defensa del equipo y terminando la temporada 2020 como finalista del Premio Broyles como uno de los mejores entrenadores asistentes de la NCAA. En 2021, dejó Cincinnati por Notre Dame y fue nombrado entrenador en jefe cuando Brian Kelly Dejó la escuela para asumir el mismo puesto en LSU. Después de perder el juego de bolos del equipo en su primera aparición como entrenador en jefe, Freeman vio mejorar el récord del equipo cada año bajo su liderazgo, con marca de 9-4 en 2022, 10-3 en 2023, 14-2 con una derrota en el juego del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario en 2024, y 10-2 cuando se quedaron fuera de la CFP el año pasado.

Incluso antes de casi ganar un campeonato nacional en apenas su tercer año completo en cualquier tipo de puesto de entrenador en jefe, Freeman ya se había convertido de inmediato en un nombre a seguir en los círculos de la NFL. En 2024, fue nombrado candidato oculto para el puesto de los Bears, que finalmente fue para Ben Johnson después de que Freeman firmara lo que se cree que fue una extensión de cuatro años para permanecer en Notre Dame. En 2025, era un nombre que se rumoreaba popularmente con los Giants, Titans y Steelers, pero una vez más anunció sus intenciones de permanecer con los Fighting Irish.

Según La Canfora, Freeman afirmó haber “adquirido una experiencia valiosa” en su ciclo más reciente de consultas sobre la NFL, y aunque no ofreció ningún tipo de cronograma, Freeman no pareció cerrar la puerta a dar el siguiente paso hacia la NFL. Como entrenador joven, de rápido crecimiento y con mentalidad defensiva, se espera que Freeman reciba mucho interés de la NFL en los próximos años. Cuando inevitablemente aparezcan vacantes de entrenador en jefe cerca del final de la temporada 2026, espere que aparezca el nombre de Freeman, una vez más.