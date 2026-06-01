Caza de los Atacantes del 7 de Octubre: Lo que el Derecho...

En una historia del 20 de mayo, el Wall Street Journal informó sobre una campaña israelí de alta tecnología para matar o capturar a todos los atacantes del 7 de octubre. Según el Journal, un grupo de trabajo israelí, supuestamente conocido como NILI, ha identificado y matado a cientos de los involucrados en la horrible masacre de octubre de 2023 que dejó alrededor de 1,200 israelíes muertos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y Shin Bet aparentemente utilizan videos capturados, reconocimiento facial, comunicaciones interceptadas, datos de ubicación y otra inteligencia para identificar, ubicar, capturar o matarlos.

Los objetivos van desde un individuo que condujo un tractor a través de la valla fronteriza, abriendo paso a la invasión de las fuerzas terrestres de Hamas en Israel, hasta los líderes seniores de Hamas, como Ezzedin al-Haddad. Había ascendido a convertirse en jefe de las Brigadas al-Qassam mientras la IDF mataba serialmente a sus predecesores y aparentemente reconstruía la capacidad militar de Hamas. Y, el 26 de mayo, la IDF mató a su sucesor, Mohammed Odeh, quien estuvo involucrado en la planificación de la masacre del 7 de octubre. Además de los que están siendo asesinados, cientos de gazatíes están esperando juicio en Israel por su participación en los ataques, y este mes, el Parlamento israelí aprobó una legislación estableciendo un tribunal militar especial para juzgarlos. El hecho de que estén bajo custodia esperando juicio resalta la distinción entre la responsabilidad penal y la justificabilidad, asuntos legales separados gobernados por cuerpos legales separados.

[Contexto: Israel ha llevado a cabo una campaña para eliminar a los responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023, utilizando tecnología avanzada para identificar, ubicar y atacar a los perpetradores.]

[Verificación de los hechos: Las FDI y Shin Bet han utilizado una variedad de métodos de inteligencia, como videos, reconocimiento facial y datos de ubicación, para realizar operaciones letales basadas en la identificación de los objetivos.]

La campaña ha sido etiquetada por Hamas como una extensión de la política de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos sistemáticos que Israel ha practicado contra el pueblo palestino desde hace décadas.

[Contexto: Hamas ha criticado la campaña israelí como una continuación de las prácticas controvertidas de Israel contra los palestinos.]

[Hechos: La campaña ha sido criticada por Hamas como una continuación de las prácticas controvertidas de Israel contra los palestinos.]

[Contexto: Las acciones legales de Israel contra los perpetradores del 7 de octubre han generado un debate público en el país.]

[Verificación de los hechos: Existe un debate en Israel sobre la base legal para atacar a los participantes en los ataques del 7 de octubre.]