DEPORTES HS: Los equipos de lacrosse y voleibol del Distrito 2 comienzan los playoffs de la PIAA el martes

Los equipos del Distrito 2 regresan a la acción después de una semana de descanso cuando los playoffs de la PIAA comiencen esta semana en voleibol masculino, lacrosse masculino y lacrosse femenino.

En lacrosse masculino, el campeón Clase 2A del Distrito 2 e invicto Scranton Prep (19-0) recibirá al subcampeón del Distrito 3, Lower Dauphin (18-3), el martes a las 5 p.m.

Scranton Prep ocupa el puesto número 1 en el estado para Clase 2A según MaxPreps. Lower Dauphin ocupa el quinto lugar.

Abington Heights (16-4), el subcampeón de Scranton Prep, jugará en el Distrito 4 Selinsgrove (14-4) el martes a las 6 pm. Los dos equipos se enfrentaron en un juego fuera de la liga para abrir la temporada. Abington Heights derrotó a los Seals, 15-5.

En lacrosse femenino, Abington Heights, ganadoras de tres campeonatos consecutivos Clase 2A del Distrito 2, jugarán contra el subcampeón del Distrito 3, Twin Valley (18-2), el martes a las 5 pm La temporada pasada, Abington Heights alcanzó las semifinales de PIAA.

El subcampeón del Distrito 2 Clase 2A, Crestwood (18-2), jugará contra el campeón del Distrito 4, Danville (11-9) a las 3 p.m.

En voleibol masculino el martes, el campeón del Distrito 2 Clase 3A, Abington Heights (15-5), se enfrenta al subcampeón del Distrito 11, Whitehall (16-4), a las 7 pm en la escuela secundaria Abington Heights.

El campeón del Distrito 2 Clase 2A, Crestwood (18-2), recibe al medallista de bronce del Distrito 12, Masterman (10-7), el martes a las 6 p.m.

chicos lacrosse

Braedon McPartland y su hermano Will McPartland lideran a los Cavaliers con 56 goles cada uno. Mackey Lynett, quien anotó seis goles en la victoria por el campeonato Clase 2A del Distrito 2 sobre Abington Heights, tiene 49 goles, y Owen McPartland, un estudiante de primer año, tiene 44 goles y 29 asistencias.

Packy James de Scranton Prep tiene 75 salvamentos y James Stallman tiene 66 salvamentos.

Cole Duffy, Hace Ganly y Cody Woodring son los líderes de Lower Dauphin, que perdió ante Lampeter-Strasburg, 6-5, en tiempo extra en el juego de campeonato del Distrito 3.

El estudiante de segundo año Chris Bohn anotó cinco goles para Abington Heights, que mantuvo una ventaja en el último cuarto por segunda vez esta temporada contra Scranton Prep, y es el máximo anotador del equipo con 64 goles y 52 asistencias esta temporada.

Gavin Anders tiene 45 goles y 25 asistencias, Braghan Pallis tiene 43 goles y 38 asistencias, Rodman Azar tiene 42 goles y 13 asistencias y Gavin Lindsay tiene 41 goles y 25 asistencias para el equilibrado ataque goleador de Abington Heights.

En la victoria sobre Selinsgrove al comienzo de la temporada, Anders, Azar y Lindsay anotaron tres goles cada uno para los Comets. El portero Colton Naholnik realizó siete salvamentos.

Selinsgrove derrotó a Bellefonte, 9-6, para ganar la final subregional Clase 2A del Distrito 4-6 y llegar a los playoffs de la PIAA.

Benjamin Bucher, que tiene 147 goles en su carrera, suma 58 goles y 22 asistencias esta temporada. Nash Fordyce tiene 46 goles y 29 asistencias, y Grahm Davis tiene 43 goles y 30 asistencias para los Seals.

chicas lacrosse

Morgan Davis de Abington Heights viene de un esfuerzo de 11 goles en una victoria de 15-11 sobre Crestwood en el juego de campeonato Clase 2A del Distrito 2. Tiene 100 goles esta temporada.

Allie Rothenberger tiene 64 goles y 29 asistencias, Brooklyn Yankow, que anotó tres goles contra Crestwood, tiene 53 goles y Olivia Kim tiene 49 asistencias para las Lady Comets.

Twin Valley perdió ante Wyomissing, 6-5, en la final del Distrito 3. Ellie Kaplan anotó tres goles y es la líder de todos los tiempos del programa con 293 goles en su carrera.

Jackie Gallagher de Crestwood anotó cinco goles en la derrota ante Abington Heights. Tiene 205 objetivos profesionales y Gia Caporuscio tenía tres objetivos para darle 251 objetivos profesionales. Lexi Zabroski hizo siete salvamentos para sumar 269 salvamentos en su carrera.

Gracie Kitka anotó seis goles para llevar a Danville al campeonato del Distrito 4 con una victoria 12-7 sobre Selinsgrove.

voleibol masculino

Abington Heights reclamó un segundo campeonato consecutivo Clase 3A del Distrito 2 con una victoria de 3-0 sobre Hazleton Area.

Nolan Moore tiene 238 asesinatos, Dan Beck tiene 185 asesinatos, Ben Reese tiene 155 asesinatos y Billy Johnson tiene 152 asesinatos para los Cometas. Ryan Horutz tiene 645 asistencias.

Whitehall derrotó a Parkland, primer favorito, 3-0, en las semifinales de Clase 3A del Distrito 11, antes de perder ante Emmaus en la final.

Jayden Haik, Cole Rozycki y Kole Myer lideran Whitehall.

JJ Stec llevó a Crestwood a ganar el campeonato Clase 2A del Distrito 2 sobre Holy Redeemer la semana pasada en Scranton High School. Tuvo 20 remates, lo que le da 501 esta temporada.

Eric Rinehimer agregó 18 remates, elevando su total de temporada a 237, y Zach Koons tuvo 40 asistencias, lo que le da 817 esta temporada.