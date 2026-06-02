Copa Mundial de la FIFA 2026: Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia encabezarán la ofensiva sudamericana

La reputación de los países sudamericanos en la Copa Mundial de la FIFA se basa en algo más que su estilo, sino también en la excelencia sostenida del continente en la máxima competición futbolística.

Consistentemente, equipos del continente han llegado al torneo no sólo para marcar la asistencia sino también para competir.

Con 10 títulos mundialistas repartidos entre Brasil, Argentina y Uruguay, y como continente defensor, los países sudamericanos se encuentran entre los favoritos para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026, a partir del 11 de junio.

Gracias a la ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos, Sudamérica tiene garantizados seis lugares en el torneo que será coanfitrión de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay son los representantes del continente en América del Norte.

Si bien las posibilidades de algunos de los equipos en el torneo se consideran escasas, se espera que otros avancen más allá de la fase de grupos e incluso posiblemente compitan por el trofeo en Norteamérica.

Argentina

Después de ganar la última edición de la Copa del Mundo tras una victoria en la tanda de penales sobre Francia en Qatar hace cuatro años, muchos fanáticos confían en que Lionel Messi y su equipo argentino todavía tienen el talento para luchar por retener el título.

Pueden convertirse en el tercer país en ganar la competición consecutivamente después de Italia y Brasil. Argentina sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo y, además de ser el actual campeón sudamericano, se espera que no sólo supere la primera ronda sino que también compita por el premio más importante del fútbol.

Argentina ha ganado la Copa del Mundo tres veces, la primera en 1978 y la segunda en 1986. Los argentinos tuvieron que esperar otros 36 años antes de levantar el trofeo por tercera vez. También terminaron tres veces subcampeones de la Copa del Mundo; la última vez fue en 2014, cuando el equipo perdió 1-0 ante Alemania.

Brasil

Con cinco títulos de Copa del Mundo, la mayor cantidad para cualquier equipo en la historia, Brasil siempre estará en la conversación sobre la posibilidad de que el equipo emerja como ganador cuando llegue la Copa del Mundo.

Brasil no gana el torneo desde 2002, por lo que la Selección espera volver a la senda ganadora en esta edición.

Con el veterano Carlo Ancelotti como su entrenador en jefe y jugadores en forma como Vinicius Junior, Raphinha y Matheus Cunha que se espera que estén en la Copa del Mundo, sin duda se codearán con los mejores.

El récord reciente de Brasil en el torneo incluye cuartos de final en 2006, 2010, 2018 y 2022. El país terminó cuarto cuando fue sede de la competencia en 2014.

Uruguay

Junto a Brasil y Argentina, son las tres naciones sudamericanas con títulos mundialistas. Uruguay fue el ganador de la primera edición del torneo organizado por el país en 1930, antes de otro triunfo dos décadas después, en 1950.

Sin embargo, Uruguay ha tenido suerte mixta en el torneo. A pesar de los recientes fracasos en la Copa Mundial, el país todavía tiene un historial de avanzar más allá de la fase de grupos del torneo.

Uruguay está encuadrado en el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y el debutante Cabo Verde, un grupo fácil del que los Sky Blue deberían poder clasificarse para la siguiente ronda.

Desde 2002, Uruguay ha superado la fase de grupos tres veces, incluido un cuarto puesto en 2010, octavos de final en 2014 y cuartos de final en 2018.

Colombia

A diferencia de Argentina, Brasil y Uruguay, Colombia no tiene una historia sombría en la Copa del Mundo. Colombia solo ha participado en el torneo cinco veces, llegando al menos a la fase eliminatoria en tres de esas ocasiones.

Los Cafeteros se ganaron los corazones de muchos fanáticos del fútbol cuando el equipo alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de 2014, con James Rodríguez ganando inesperadamente la Bota de Oro después de anotar seis goles. Es el resultado más alto de Colombia en la Copa del Mundo hasta la fecha.

Colombia está en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Tienen posibilidades de clasificarse del grupo junto a Portugal.