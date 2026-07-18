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62 Reasons the NFL Top-100 Got It Wrong With Jaguars Trevor Lawrence

By
Martina López
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<div on-document&colon;qinit&equals;”q-C9vkSXu6&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” q&colon;key&equals;”QW&lowbar;9″ q&colon;id&equals;”6x”><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6y q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>JACKSONVILLE&comma; Fla&period; — Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence has made the annual NFL top-100&comma; but should he have been ranked even higher&quest; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;6z q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-0″ class&equals;”mt-&lbrack;18px&rsqb; md&colon;mt-0 mb-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”70″>JACKSONVILLE&comma; Fla&period; — Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence has made the annual NFL top-100&comma; but should he have been ranked even higher&quest; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;71 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence came in ranked at No&period; 62 in the yearly list&comma; so here are 62 reasons he should have been considered for an even higher spot&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;72 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-1″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”73″>Lawrence came in ranked at No&period; 62 in the yearly list&comma; so here are 62 reasons he should have been considered for an even higher spot&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;74 q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;NFL&sol;status&sol;2078117526194774393–><&excl;–qv q&colon;id&equals;75 q&colon;key&equals;YFn6&colon;mL&lowbar;1–><figure on&colon;qvisible&equals;”q-B55yWpwk&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” q&colon;key&equals;”HU&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”76″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”0&period;88686131386861″><blockquote class&equals;”twitter-tweet” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”3&period;5474452554745″><p lang&equals;”en” dir&equals;”ltr”>No&period; 62 on the NFL Top 100 Players of 2026â€¦<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;Jaguars&quest;ref&lowbar;src&equals;twsrc&percnt;5Etfw”>&commat;Jaguars<&sol;a> QB Trevor Lawrence&excl; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;NFLFilms&quest;ref&lowbar;src&equals;twsrc&percnt;5Etfw”>&commat;NFLFilms<&sol;a> <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;t&period;co&sol;vPxM2Fi8zq”>pic&period;twitter&period;com&sol;vPxM2Fi8zq<&sol;a><&sol;p>â€” NFL &lpar;&commat;NFL&rpar; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;NFL&sol;status&sol;2078117526194774393&quest;ref&lowbar;src&equals;twsrc&percnt;5Etfw”>July 17&comma; 2026<&sol;a><&sol;blockquote><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;77 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 1&colon; His Production<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;78 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-3″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”79″>No&period; 1&colon; His Production<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7a q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence was one of the NFL&&num;39&semi;s most productive quarterbacks last season&semi; his 38 total touchdowns set the franchise record for total touchdowns in a single season and were the third-most in the NFL<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7b q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-4″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7c”>Lawrence was one of the NFL’s most productive quarterbacks last season&semi; his 38 total touchdowns set the franchise record for total touchdowns in a single season and were the third-most in the NFL<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7d q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 2&colon; The QB Rankings<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7e q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-5″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7f”>No&period; 2&colon; The QB Rankings<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7g q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The quarterback rankings in the top-100 have often been &period;&period;&period; spotty&comma; to say the least&period; This is actually a good bit higher than many <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-trevor-lawrence-just-became-most-criminally-underrated-qb”><u>may have anticipated for Lawrence&period;<&sol;u><&sol;a><&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7h q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-6″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7i”>The quarterback rankings in the top-100 have often been &period;&period;&period; spotty&comma; to say the least&period; This is actually a good bit higher than many <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-trevor-lawrence-just-became-most-criminally-underrated-qb”><u>may have anticipated for Lawrence&period;<&sol;u><&sol;a><&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7j q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 3&colon; The Pedigree<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7k q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-7″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7l”>No&period; 3&colon; The Pedigree<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7m q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-qb-trevor-lawrence-franchise-passer-takes-no-1-spot”><u>Lawrence is still the same player <&sol;u><&sol;a>he was when he was the No&period; 1 pick and seen as the best quarterback prospect since Andrew Luck&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7n q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-8″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7o”><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-qb-trevor-lawrence-franchise-passer-takes-no-1-spot”><u>Lawrence is still the same player <&sol;u><&sol;a>he was when he was the No&period; 1 pick and seen as the best quarterback prospect since Andrew Luck&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7p q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 4&colon; Proven Franchise QB<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7q q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-9″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7r”>No&period; 4&colon; Proven Franchise QB<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7s q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has led the Jaguars to two AFC South title and three winning seasons in five years&semi; the only years he did not find success came in years in which his head coach got fired&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7t q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-10″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”7u”>Lawrence has led the Jaguars to two AFC South title and three winning seasons in five years&semi; the only years he did not find success came in years in which his head coach got fired&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7v q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7w q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7x q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;7x q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7y q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;7y q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;7z q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;80 q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;81 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”82″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;81 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;80 q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”83″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3600&comma;h&lowbar;2025&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrw8kqqtsr9ep7kkx&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrenc” title&equals;”trevor lawrenc” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”84″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”85″>Dec 21&comma; 2025&semi; Denver&comma; Colorado&comma; USA&semi;Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; shakes hands with fans after the game at Empower Field at Mile High&period; Mandatory Credit&colon; Ron Chenoy-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;86 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 5&colon; Elite Physical Traits<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;87 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-12″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”88″>No&period; 5&colon; Elite Physical Traits<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;89 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has the blend of size&comma; speed&comma; and arm talent that not many quarterbacks in the NFL have&period; It is hard to imagine there are <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-predictions-thoughts-and-concerns-qb-room-ahead-training-camp”><u>that many more talented quarterbacks&period; <&sol;u><&sol;a><&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8a q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-13″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8b”>Lawrence has the blend of size&comma; speed&comma; and arm talent that not many quarterbacks in the NFL have&period; It is hard to imagine there are <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-predictions-thoughts-and-concerns-qb-room-ahead-training-camp”><u>that many more talented quarterbacks&period; <&sol;u><&sol;a><&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8c q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 6&colon; Fits Today&&num;39&semi;s Era<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8d q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-14″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8e”>No&period; 6&colon; Fits Today’s Era<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8f q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is perfect for today&&num;39&semi;s era of quarterback play&comma; and he is one of the best representitives for it possible&period; He is athletic&comma; makes plays in and outside of structure&comma; and can win games in a variety of ways&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8g q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-15″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8h”>Lawrence is perfect for today’s era of quarterback play&comma; and he is one of the best representitives for it possible&period; He is athletic&comma; makes plays in and outside of structure&comma; and can win games in a variety of ways&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8i q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 7&colon; The Liam Coen Factor<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8j q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-16″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8k”>No&period; 7&colon; The Liam Coen Factor<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8l q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Liam Coen has coached some of the best quarterbacks in the entire NFL&comma; and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-liam-coen-trevor-lawrence-can-enter-a-special-tier-2026″><u> he came to Jacksonville <&sol;u><&sol;a>largely because of Lawrence&period; That has to say something&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8m q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-17″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8n”>Liam Coen has coached some of the best quarterbacks in the entire NFL&comma; and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-liam-coen-trevor-lawrence-can-enter-a-special-tier-2026″><u> he came to Jacksonville <&sol;u><&sol;a>largely because of Lawrence&period; That has to say something&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8o q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 8&colon; It is Worth Projecting<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8p q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-18″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8q”>No&period; 8&colon; It is Worth Projecting<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8r q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Are these lists not worth projecting future performance&quest; The best of Lawrence should still be yet to come&comma; and who knows just how much better that player can be&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8s q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-19″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”8t”>Are these lists not worth projecting future performance&quest; The best of Lawrence should still be yet to come&comma; and who knows just how much better that player can be&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8u q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8v q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8w q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;8w q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8x q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;8x q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8y q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;8z q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;90 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”91″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;90 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;8z q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”92″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;4660&comma;h&lowbar;2621&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwrqg97d8gxs8wx9&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”93″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”94″>Jan 11&comma; 2026&semi; Jacksonville&comma; FL&comma; USA&semi; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; looks to pass the ball during the first half against the Buffalo Bills in an AFC Wild Card Round game at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Nathan Ray Seebeck-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;95 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 9&colon; Durability <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;96 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-21″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”97″>No&period; 9&colon; Durability <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;98 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has only missed eight starts in five seasons&comma; and seven of those came in 2024&period; In his other four seasons&comma; Lawrence only missed one start&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;99 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-22″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9a”>Lawrence has only missed eight starts in five seasons&comma; and seven of those came in 2024&period; In his other four seasons&comma; Lawrence only missed one start&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9b q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 10&colon; National Respect <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9c q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-23″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9d”>No&period; 10&colon; National Respect <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9e q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>It is clear that Lawrence is held in higher regard than some people think&comma; considering <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-what-trevor-lawrence-must-do-2026-become-bonafide-top-10-qb”><u>some national lists have him as a top-10 quarterback&period;<&sol;u><&sol;a><&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9f q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-24″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9g”>It is clear that Lawrence is held in higher regard than some people think&comma; considering <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-what-trevor-lawrence-must-do-2026-become-bonafide-top-10-qb”><u>some national lists have him as a top-10 quarterback&period;<&sol;u><&sol;a><&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9h q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 11&colon; Team Leadership<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9i q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-25″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9j”>No&period; 11&colon; Team Leadership<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9k q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has been voted a team captain in every single season with the franchise&comma; taking the leadership role from his first day&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9l q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-26″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9m”>Lawrence has been voted a team captain in every single season with the franchise&comma; taking the leadership role from his first day&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9n q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 12&colon; He is the Jaguars&&num;39&semi; Engine<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9o q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-27″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9p”>No&period; 12&colon; He is the Jaguars’ Engine<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9q q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Before Lawrence&comma; the Jaguars were a hapless franchise lacking direction&period; Since drafting him&comma; they have been a different franchise&comma; and he is why&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9r q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-28″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”9s”>Before Lawrence&comma; the Jaguars were a hapless franchise lacking direction&period; Since drafting him&comma; they have been a different franchise&comma; and he is why&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9t q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9u q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9v q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;9v q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9w q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;9w q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9x q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9y q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;9z q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”a0″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”8″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;9z q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;9y q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”a1″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwsctva874rej4n1&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”a2″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”a3″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; looks to pass during the first quarter of a NFL football game Sunday&comma; Sept&period; 17&comma; 2023 at EverBank Stadium in Jacksonville&comma; Fla&period; The Kansas City Chiefs defeated the Jacksonville Jaguars 17-9&period; &lbrack;Corey Perrine&sol;Florida Times-Union&rsqb; &vert; USA TODAY Network via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;a4 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 13&colon; Playoff Experience<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;a5 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-30″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”a6″>No&period; 13&colon; Playoff Experience<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;a7 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence led one of the NFL&&num;39&semi;s best-ever comebacks in 2022&comma; and in his two playoff losses he has scored 24 fourth-quarter points&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;a8 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-31″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”a9″>Lawrence led one of the NFL’s best-ever comebacks in 2022&comma; and in his two playoff losses he has scored 24 fourth-quarter points&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aa q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 14&colon; Context of career<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ab q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-32″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ac”>No&period; 14&colon; Context of career<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ad q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has thrived to this point of his career despite being coached by Urban Meyer for a year and then dealing with the Jaguars&&num;39&semi; 2024 dysfunction&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ae q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-33″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”af”>Lawrence has thrived to this point of his career despite being coached by Urban Meyer for a year and then dealing with the Jaguars’ 2024 dysfunction&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ag q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 15&colon; The Jaguars Tax<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ah q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-34″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ai”>No&period; 15&colon; The Jaguars Tax<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aj q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The Jaguars are routinely not given much respect in terms of national rankings and accolades&period; This is not anything new for the franchise&comma; or for Lawrence&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ak q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-35″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”al”>The Jaguars are routinely not given much respect in terms of national rankings and accolades&period; This is not anything new for the franchise&comma; or for Lawrence&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;am q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 16&colon; Upside on Deep Ball<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;an q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-36″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ao”>No&period; 16&colon; Upside on Deep Ball<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ap q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>When Lawrence has been at his best&comma; he has been a deadly deep ball passer&period; He was hit-or-miss there last year&comma; but the upside to attack all levels of the field are still there&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aq q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-37″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ar”>When Lawrence has been at his best&comma; he has been a deadly deep ball passer&period; He was hit-or-miss there last year&comma; but the upside to attack all levels of the field are still there&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;as q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;at q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;au q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;au q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;av q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;av q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;aw q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ax q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ay q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”az” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ay q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ax q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”b0″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3179&comma;h&lowbar;1788&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwsxr7hq62vfd629&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”b1″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”b2″>Jan 4&comma; 2026&semi; Jacksonville&comma; Florida&comma; USA&semi; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; throws a pass before the game against the Tennessee Titans at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Morgan Tencza-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b3 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 17&colon; Dual-Threat<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b4 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-39″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”b5″>No&period; 17&colon; Dual-Threat<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b6 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Last year&comma; Lawrence rushed 82 times for 359 yards and nine rushing touchdowns&comma; the second most in the NFL among quarterbacks&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b7 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-40″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”b8″>Last year&comma; Lawrence rushed 82 times for 359 yards and nine rushing touchdowns&comma; the second most in the NFL among quarterbacks&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;b9 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 18&colon; Plays out of Structure<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ba q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-41″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bb”>No&period; 18&colon; Plays out of Structure<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bc q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Some of Lawrence&&num;39&semi;s best plays last season came with him improvising&comma; such as his game-winning touchdown against the Kansas City Chiefs&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bd q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-42″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”be”>Some of Lawrence’s best plays last season came with him improvising&comma; such as his game-winning touchdown against the Kansas City Chiefs&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bf q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 19&colon; Plays Inside Structure<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bg q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-43″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bh”>No&period; 19&colon; Plays Inside Structure<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bi q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence can also do all of the classic things that quarterbacks are asked to do within the construct of the offensive scheme&comma; such as win with timing from the pocket&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bj q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-44″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bk”>Lawrence can also do all of the classic things that quarterbacks are asked to do within the construct of the offensive scheme&comma; such as win with timing from the pocket&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bl q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 20&colon; His Own Rivals<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bm q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-45″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bn”>No&period; 20&colon; His Own Rivals<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bo q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Those who advocated for Lawrence on the top-100 included a trio of Houston Texans&colon; Will Anderson Jr&period;&comma; Danielle Hunter&comma; and C&period;J&period; Stroud<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bp q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-46″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bq”>Those who advocated for Lawrence on the top-100 included a trio of Houston Texans&colon; Will Anderson Jr&period;&comma; Danielle Hunter&comma; and C&period;J&period; Stroud<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;br q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 21&colon; State of QB Play<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bs q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-47″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bt”>No&period; 21&colon; State of QB Play<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bu q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>There are a few clear top quarterbacks in the NFL&comma; and then the order starts to get muddied&period; Who is to say there is abig gap between Lawrence and whoever is on the list in the 30s&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bv q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-48″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”bw”>There are a few clear top quarterbacks in the NFL&comma; and then the order starts to get muddied&period; Who is to say there is abig gap between Lawrence and whoever is on the list in the 30s&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bx q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;by q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;bz q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;bz q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;c0 q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;c0 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;c1 q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;c2 q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;c3 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”c4″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;c3 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;c2 q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”c5″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2048&comma;h&lowbar;1152&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwtcsmt9w7znffzb&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence everbank pass” title&equals;”trevor lawrence everbank pass” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”c6″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”c7″>Dec 14&comma; 2025&semi; Jacksonville&comma; Florida&comma; USA&semi;Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; drops back to pass against the New York Jets at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Travis Register-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;c8 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 22&colon; AFC South Disrespect<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;c9 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-50″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ca”>No&period; 22&colon; AFC South Disrespect<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cb q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The AFC South&comma; like the Jaguars&comma; does not ever really get the same attention as teams in some of the other historic NFL divisions&period; As one of the NFL&&num;39&semi;s youngest divisions&comma; there is an AFC South tax to an extent&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cc q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-51″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cd”>The AFC South&comma; like the Jaguars&comma; does not ever really get the same attention as teams in some of the other historic NFL divisions&period; As one of the NFL’s youngest divisions&comma; there is an AFC South tax to an extent&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ce q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 23&colon; Hot Streaks<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cf q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-52″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cg”>No&period; 23&colon; Hot Streaks<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ch q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Last year&comma; Lawrence had four consecutive games with a passer rating of 100&period;0-plus &lpar;Weeks 13-16&rpar;&comma; tied for the second-longest streak in the NFL&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ci q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-53″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cj”>Last year&comma; Lawrence had four consecutive games with a passer rating of 100&period;0-plus &lpar;Weeks 13-16&rpar;&comma; tied for the second-longest streak in the NFL&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ck q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2> No&period; 24&colon; Clutch Gene<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cl q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-54″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cm”> No&period; 24&colon; Clutch Gene<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cn q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has led the Jaguars to significant come backs in the playoffs&comma; in primetime games&comma; and during must-win weeks&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;co q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-55″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cp”>Lawrence has led the Jaguars to significant come backs in the playoffs&comma; in primetime games&comma; and during must-win weeks&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cq q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 25&colon; Who Would GMs Take&quest; <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cr q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-56″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cs”>No&period; 25&colon; Who Would GMs Take&quest; <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ct q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Are there 61 players that NFL general managers would take over Trevor Lawrence in a draft&quest; There is no way to say&comma; but it is hard to imagine the answer is yes&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cu q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-57″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”cv”>Are there 61 players that NFL general managers would take over Trevor Lawrence in a draft&quest; There is no way to say&comma; but it is hard to imagine the answer is yes&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cw q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cx q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cy q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;cy q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;cz q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;cz q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;d0 q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;d1 q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;d2 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”d3″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”10″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;d2 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;d1 q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”d4″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3000&comma;h&lowbar;1687&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwtv4rqjbq260xwq&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence e” title&equals;”trevor lawrence e” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”d5″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”d6″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; yells after wide receiver Christian Kirk &lpar;13&rpar;&comma; not shown&comma; caught a pass for a touchdown score during the second quarter of an NFL football matchup Sunday&comma; Oct&period; 15&comma; 2023 at EverBank Stadium in Jacksonville&comma; Fla&period; The Jacksonville Jaguars defeated the Indianapolis Colts 37-20&period; &vert; USA TODAY Network via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;d7 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 26&colon; His History<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;d8 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-59″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”d9″>No&period; 26&colon; His History<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;da q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Amongst all Jaguars quarterbacks ever&comma; Lawrence ranks third in passing yards &lpar;17&comma;822&rpar;&comma; second in pass completions &lpar;1&comma;629&rpar; and third in touchdown passes &lpar;98&rpar;&period;&NewLine;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;db q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-60″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”dc”>Amongst all Jaguars quarterbacks ever&comma; Lawrence ranks third in passing yards &lpar;17&comma;822&rpar;&comma; second in pass completions &lpar;1&comma;629&rpar; and third in touchdown passes &lpar;98&rpar;&period;&NewLine;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dd q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 27&colon; His Accuracy <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;de q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-61″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”df”>No&period; 27&colon; His Accuracy <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dg q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence&rsquo&semi;s 62&period;8 completion percentage is second in franchise history &lpar;min&period; 200 attempts&rpar;&period; Since 2022&comma; Lawrence&rsquo&semi;s 12 games with a 75-percent completion rate are tied for the third-most in the AFC among quarterbacks&period;&NewLine;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dh q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-62″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”di”>Lawrence's 62&period;8 completion percentage is second in franchise history &lpar;min&period; 200 attempts&rpar;&period; Since 2022&comma; Lawrence's 12 games with a 75-percent completion rate are tied for the third-most in the AFC among quarterbacks&period;&NewLine;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dj q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 28&colon; Volume Production<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dk q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-63″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”dl”>No&period; 28&colon; Volume Production<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dm q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence&&num;39&semi;s 11 300-yard passing games rank third in franchise history&comma; and he is another good season or so away from being the most productive quarterback in franchise history&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dn q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-64″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”do”>Lawrence’s 11 300-yard passing games rank third in franchise history&comma; and he is another good season or so away from being the most productive quarterback in franchise history&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dp q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 29&colon; This Staggering Stat<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dq q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-65″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”dr”>No&period; 29&colon; This Staggering Stat<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ds q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is one of two quarterbacks &lpar;Jared Goff&rpar; to have an active streak of 50 or more games recording at least one 20-plus-yard completion &lpar;70&rpar;&period;&NewLine;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dt q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-66″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”du”>Lawrence is one of two quarterbacks &lpar;Jared Goff&rpar; to have an active streak of 50 or more games recording at least one 20-plus-yard completion &lpar;70&rpar;&period;&NewLine;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dv q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dw q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dx q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;dx q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dy q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;dy q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;dz q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;e0 q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;e1 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”e2″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”8″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;e1 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;e0 q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”e3″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrww9fyhvmysbm2b0&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”e4″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”e5″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; celebrates his pass for a touchdown score to wide receiver Christian Kirk &lpar;13&rpar; during the second quarter of an NFL football matchup Sunday&comma; Oct&period; 15&comma; 2023 at EverBank Stadium in Jacksonville&comma; Fla&period; The Jacksonville Jaguars defeated the Indianapolis Colts 37-20&period; &lbrack;Corey Perrine&sol;Florida Times-Union&rsqb; &vert; USA TODAY Network via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;e6 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 30&colon; The Data<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;e7 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-68″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”e8″>No&period; 30&colon; The Data<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;e9 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence was a top-5 quarterback in EPA&sol;Play and Success Rate over the final 10 weeks of the 2025 season&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ea q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-69″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”eb”>Lawrence was a top-5 quarterback in EPA&sol;Play and Success Rate over the final 10 weeks of the 2025 season&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ec q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 31&colon; Still Improving <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ed q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-70″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ee”>No&period; 31&colon; Still Improving <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ef q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is not anywhere near his final form&period; Lawrence has improved quite a bit since 2021&comma; and chances are he is not done doing so&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;eg q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-71″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”eh”>Lawrence is not anywhere near his final form&period; Lawrence has improved quite a bit since 2021&comma; and chances are he is not done doing so&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ei q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 32&colon; Still Young<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ej q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-72″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ek”>No&period; 32&colon; Still Young<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;el q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is still only 26 years old&comma; making him younger than several other starting quarterbacks who have been drafted after him&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;em q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-73″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”en”>Lawrence is still only 26 years old&comma; making him younger than several other starting quarterbacks who have been drafted after him&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;eo q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 33&colon; What He Did at Clemson<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ep q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-74″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”eq”>No&period; 33&colon; What He Did at Clemson<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;er q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>His career 34-2 record as a starter is the third-best winning percentage by a starting quarterback with at least 30 career starts since Division I split in 1978&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;es q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-75″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”et”>His career 34-2 record as a starter is the third-best winning percentage by a starting quarterback with at least 30 career starts since Division I split in 1978&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;eu q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ev q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ew q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ew q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ex q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ex q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ey q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ez q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;f0 q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”f1″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;f0 q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ez q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”f2″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;5200&comma;h&lowbar;2925&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwx3q5yyap9zs682&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”f3″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”f4″>Nov 16&comma; 2025&semi; Jacksonville&comma; Florida&comma; USA&semi; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; passes against the Los Angeles Chargers during the first quarter at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Morgan Tencza-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;f5 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 34&colon; MVP History<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;f6 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-77″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”f7″>No&period; 34&colon; MVP History<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;f8 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has earned MVP votes in two different seasons&comma; and he is the only Jaguars player who has ever received a vote&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;f9 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-78″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”fa”>Lawrence has earned MVP votes in two different seasons&comma; and he is the only Jaguars player who has ever received a vote&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fb q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 35&colon; Lawrence&&num;39&semi;s Track Record in Rankings<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fc q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-79″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”fd”>No&period; 35&colon; Lawrence’s Track Record in Rankings<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fe q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence&comma; even after his best years&comma; normally goes within this range of most rankings&period; In terms of times Lawrence has been snubbed&comma; this one is not as far out there as other years&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ff q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-80″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”fg”>Lawrence&comma; even after his best years&comma; normally goes within this range of most rankings&period; In terms of times Lawrence has been snubbed&comma; this one is not as far out there as other years&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fh q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 36&colon; Where he Stands in AFC<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fi q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-81″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”&fjlig;”>No&period; 36&colon; Where he Stands in AFC<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fk q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The AFC quarterback pool is in a weird place&comma; and there is a good argument to make that Lawrence could be behind only two or so quarterbacks in the conference<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-trevor-lawrence-offseason-progress-rivals-worst-nightmare”><u> this time next year&period;<&sol;u><&sol;a><&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fl q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-82″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”fm”>The AFC quarterback pool is in a weird place&comma; and there is a good argument to make that Lawrence could be behind only two or so quarterbacks in the conference<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-trevor-lawrence-offseason-progress-rivals-worst-nightmare”><u> this time next year&period;<&sol;u><&sol;a><&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fn q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 37&colon; Offseason Momentum<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fo q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-83″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”fp”>No&period; 37&colon; Offseason Momentum<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fq q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence just wrapped up <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-why-trevor-lawrence-2026-offseason-was-his-best-yet”><u>the best offseason program he has ever had <&sol;u><&sol;a>with the Jaguars&comma; and the arrow on his development is pointing up&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fr q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-84″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”fs”>Lawrence just wrapped up <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-why-trevor-lawrence-2026-offseason-was-his-best-yet”><u>the best offseason program he has ever had <&sol;u><&sol;a>with the Jaguars&comma; and the arrow on his development is pointing up&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ft q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fu q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fv q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;fv q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fw q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;fw q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fx q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fy q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;fz q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”g0″ WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”9″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;fz q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;fy q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”g1″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwxzt0cevn60nray&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”g2″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”g3″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; scores a touchdown on a keeper during the first quarter of an NFL football matchup at EverBank Stadium&comma; Sunday&comma; Dec&period; 14&comma; 2025&comma; in Jacksonville&comma; Fla&period; The Jaguars defeated the Jets 48-20&period; &vert; USA TODAY Network via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;g4 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 38&colon; What Have You Done for Me Lately&quest;<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;g5 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-86″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”g6″>No&period; 38&colon; What Have You Done for Me Lately&quest;<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;g7 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The last time we saw Lawrence&comma; he scored two fourth-quarter touchdowns to take the lead against Josh Allen and the Buffalo Bills&period; His last play was an interception&comma; but our most recent sample size from him is a strong one&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;g8 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-87″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”g9″>The last time we saw Lawrence&comma; he scored two fourth-quarter touchdowns to take the lead against Josh Allen and the Buffalo Bills&period; His last play was an interception&comma; but our most recent sample size from him is a strong one&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ga q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 39&colon; Best Season of His Career<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gb q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-88″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”gc”>No&period; 39&colon; Best Season of His Career<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gd q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is coming off arguably the best year of his entire career&comma; and there is reason to believe his true ascent has just started&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ge q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-89″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”gf”>Lawrence is coming off arguably the best year of his entire career&comma; and there is reason to believe his true ascent has just started&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gg q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 40&colon; He Elevates His Offenses<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gh q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-90″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”gi”>No&period; 40&colon; He Elevates His Offenses<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gj q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has helped the following players have career years&colon; Christian Kirk&comma; Evan Engram&comma; Zay Jones&comma; Calvin Ridley&period; He makes his teams and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-3-reasons-best-supporting-cast-trevor-lawrence-has-ever-had”><u> teammates around him better<&sol;u><&sol;a> with his play on an annual basis&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gk q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-91″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”gl”>Lawrence has helped the following players have career years&colon; Christian Kirk&comma; Evan Engram&comma; Zay Jones&comma; Calvin Ridley&period; He makes his teams and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-3-reasons-best-supporting-cast-trevor-lawrence-has-ever-had”><u> teammates around him better<&sol;u><&sol;a> with his play on an annual basis&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gm q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 41&colon; Opposing Defenses Have to Respect Him <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gn q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-92″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”go”>No&period; 41&colon; Opposing Defenses Have to Respect Him <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gp q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has become the kind of quarterback who defenses have to have at the top of the scouting report each week&comma; which was not always the case earlier in his career&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gq q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-93″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”gr”>Lawrence has become the kind of quarterback who defenses have to have at the top of the scouting report each week&comma; which was not always the case earlier in his career&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gs q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gt q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gu q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;gu q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gv q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;gv q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gw q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gx q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;gy q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”gz” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;gy q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;gx q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”h0″><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;182&comma;w&lowbar;2053&comma;h&lowbar;1154&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwytq3e22vr177k7&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence” title&equals;”trevor lawrence” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”h1″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”h2″>Jan 4&comma; 2026&semi; Jacksonville&comma; Florida&comma; USA&semi; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; looks to throw a pass against the Tennessee Titans during the first quarter at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Travis Register-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;h3 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 42&colon; Multiple Signature Wins<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;h4 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-95″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”h5″>No&period; 42&colon; Multiple Signature Wins<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;h6 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has picked up multiple signature wins throughout his NFL career&comma; with just a few last year against the San Francisco 49ers and Kansas City Chiefs&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;h7 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-96″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”h8″>Lawrence has picked up multiple signature wins throughout his NFL career&comma; with just a few last year against the San Francisco 49ers and Kansas City Chiefs&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;h9 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 43&colon; Who Will Rank Above Him&quest; <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ha q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-97″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”hb”>No&period; 43&colon; Who Will Rank Above Him&quest; <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hc q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>If Jared Goff or Baker Mayfield rank ahead of Lawrence &period;&period;&period; well&comma; that is all there is to it&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hd q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-98″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”he”>If Jared Goff or Baker Mayfield rank ahead of Lawrence &period;&period;&period; well&comma; that is all there is to it&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hf q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 44&colon; His Impact<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hg q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-99″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”hh”>No&period; 44&colon; His Impact<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hi q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is easily the most impactful player on the Jaguars&&num;39&semi; entire roster&comma; and it is hard to say there are 61 more important and impactful players in the NFL&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hj q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-100″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”hk”>Lawrence is easily the most impactful player on the Jaguars’ entire roster&comma; and it is hard to say there are 61 more important and impactful players in the NFL&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hl q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 45&colon; Pre-and Post-Snap Work <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hm q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-101″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”hn”>No&period; 45&colon; Pre-and Post-Snap Work <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ho q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is able to beat defenses ahead of the snap with his reads&comma; while his post-snap ability to diagnose defenses is vastly underrated&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hp q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-102″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”hq”>Lawrence is able to beat defenses ahead of the snap with his reads&comma; while his post-snap ability to diagnose defenses is vastly underrated&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hr q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hs q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ht q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ht q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hu q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;hu q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hv q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hw q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;hx q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”hy” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;hx q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;hw q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”hz”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3034&comma;h&lowbar;1706&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrwzk8h1sc51t5e3n&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”i0″&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”i1″>Jan 4&comma; 2026&semi; Jacksonville&comma; Florida&comma; USA&semi; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; huddles with the Jaguars offense against the Tennessee Titans during the first quarter at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Travis Register-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;i2 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 46&colon; Maturation at QB<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;i3 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-104″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”i4″>No&period; 46&colon; Maturation at QB<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;i5 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has taken a massive leap since he was a 21-year-old rookie&comma; and his maturation at the quarterback position has brought him to what could be his peak as a passer&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;i6 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-105″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”i7″>Lawrence has taken a massive leap since he was a 21-year-old rookie&comma; and his maturation at the quarterback position has brought him to what could be his peak as a passer&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;i8 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 47&colon; What More is There to Do&quest;<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;i9 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-106″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ia”>No&period; 47&colon; What More is There to Do&quest;<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ib q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has had MVP-like production multiple times&comma; been to the playoffs&comma; and wins with a team that does not win all that often based on history&period; What else is there for him to do&comma; really&quest; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ic q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-107″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”id”>Lawrence has had MVP-like production multiple times&comma; been to the playoffs&comma; and wins with a team that does not win all that often based on history&period; What else is there for him to do&comma; really&quest; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ie q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 48&colon; The Light Switch Has Come On<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;if q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-108″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ig”>No&period; 48&colon; The Light Switch Has Come On<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ih q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has seemingly broken most of the awful habits he put together earlier in his career&comma; and it feels like the light switch has officially come on after years of waiting&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ii q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-109″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ij”>Lawrence has seemingly broken most of the awful habits he put together earlier in his career&comma; and it feels like the light switch has officially come on after years of waiting&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ik q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 49&colon; Developed Chemistry With New Weapons<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;il q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-110″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”im”>No&period; 49&colon; Developed Chemistry With New Weapons<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;in q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has had to learn completely new weapons in the passing game over the last two seasons compared to his first few years as a starter&comma; and he has not missed a beat&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;io q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-111″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ip”>Lawrence has had to learn completely new weapons in the passing game over the last two seasons compared to his first few years as a starter&comma; and he has not missed a beat&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;iq q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ir q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;is q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;is q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;it q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;it q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;iu q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;iv q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;iw q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”ix” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”11″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;iw q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;iv q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”iy”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;6000&comma;h&lowbar;3375&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrx0twdyvj3tvgwm5&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”iz”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”j0″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; looks to pass during the second quarter of an NFL football matchup at EverBank Stadium&comma; Sunday&comma; Jan&period; 4&comma; 2026&comma; in Jacksonville&comma; Fla&period; The Jaguars defeated the Titans 41-7&comma; capturing the AFC South title&period; &lbrack;Corey Perrine&sol;Florida Times-Union&rsqb; &vert; USA TODAY Network via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;j1 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 50&colon; Makes Offense Versatile<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;j2 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-113″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”j3″>No&period; 50&colon; Makes Offense Versatile<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;j4 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence is the kind of quarterback who can run any scheme and win on any kind of play&comma; which makes him as versatile as any passer in the NFL&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;j5 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-114″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”j6″>Lawrence is the kind of quarterback who can run any scheme and win on any kind of play&comma; which makes him as versatile as any passer in the NFL&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;j7 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 51&colon; Jaguars Have Never Had to Doubt Him<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;j8 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-115″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”j9″>No&period; 51&colon; Jaguars Have Never Had to Doubt Him<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ja q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>It feels like there has never been a single moment in Lawrence&&num;39&semi;s tenure where he was coming close to being benched or replaced&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jb q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-116″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”jc”>It feels like there has never been a single moment in Lawrence’s tenure where he was coming close to being benched or replaced&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jd q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 52&colon; Luck of the Draw<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;je q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-117″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”jf”>No&period; 52&colon; Luck of the Draw<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jg q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has gotten unlucky in this year&&num;39&semi;s rankings&comma; because most people are not seeing what he does for the Jaguars week in and week out&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jh q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-118″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ji”>Lawrence has gotten unlucky in this year’s rankings&comma; because most people are not seeing what he does for the Jaguars week in and week out&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jj q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 53&colon; He is Still Trevor Lawrence<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jk q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-119″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”jl”>No&period; 53&colon; He is Still Trevor Lawrence<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jm q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>At the end of the day&comma; the <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-liam-coen-right-give-warning-over-trevor-lawrence-2026″><u>mythical rise of Trevor Lawrence <&sol;u><&sol;a>is still a very real thing&comma; and he is still that same quarterback&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jn q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-120″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”jo”>At the end of the day&comma; the <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-liam-coen-right-give-warning-over-trevor-lawrence-2026″><u>mythical rise of Trevor Lawrence <&sol;u><&sol;a>is still a very real thing&comma; and he is still that same quarterback&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jp q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jq q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jr q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;jr q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;js q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;js q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jt q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ju q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;jv q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”jw” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”7″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;jv q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ju q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”jx”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;2853&comma;h&lowbar;1604&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrx1fv1d4w15yv3f7&period;jpg” alt&equals;”trevor lawrence ” title&equals;”trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”jy”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”jz”>Dec 14&comma; 2025&semi; Jacksonville&comma; Florida&comma; USA&semi; New York Jets defensive end Micheal Clemons &lpar;72&rpar; chases after Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; during the second quarter at EverBank Stadium&period; Mandatory Credit&colon; Travis Register-Imagn Images &vert; IMAGN IMAGES via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k0 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 54&colon; He Can Manage Games<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k1 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-122″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”k2″>No&period; 54&colon; He Can Manage Games<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k3 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence can play small-ball and be a conservative passer&comma; if that is what the offense needs that week&period; He would thrive in a <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-trevor-lawrence-sees-key-advantages-seismic-te-shift”><u>PA-heavy offense like San Francisco&&num;39&semi;s&period; <&sol;u><&sol;a><&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k4 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-123″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”k5″>Lawrence can play small-ball and be a conservative passer&comma; if that is what the offense needs that week&period; He would thrive in a <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;si&period;com&sol;nfl&sol;jaguars&sol;onsi&sol;jacksonville-trevor-lawrence-sees-key-advantages-seismic-te-shift”><u>PA-heavy offense like San Francisco’s&period; <&sol;u><&sol;a><&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k6 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 55&colon; He Can Be a Game-Changer<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k7 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-124″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”k8″>No&period; 55&colon; He Can Be a Game-Changer<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;k9 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence can be the X-Factor who makes those rare plays each week that decides wins and losses&comma; which not every quarterback can say&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ka q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-125″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”kb”>Lawrence can be the X-Factor who makes those rare plays each week that decides wins and losses&comma; which not every quarterback can say&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kc q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 56&colon; Mastered Yet Another System<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kd q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-126″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ke”>No&period; 56&colon; Mastered Yet Another System<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kf q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Lawrence has had to learn multiple offenses throughout his NFL career&comma; and he has eventually mastered each one&period; All signs are he has done so again with Liam Coen&period;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kg q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-127″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”kh”>Lawrence has had to learn multiple offenses throughout his NFL career&comma; and he has eventually mastered each one&period; All signs are he has done so again with Liam Coen&period;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ki q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 57&colon; The Jaguars&&num;39&semi; Investment<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kj q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-128″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”kk”>No&period; 57&colon; The Jaguars’ Investment<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kl q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The Jaguars made Lawrence one of the NFL&&num;39&semi;s highest-paid passers for a reason&period; Would they still be on the hook for that deal if he has not proven it&quest; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;km q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-129″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”kn”>The Jaguars made Lawrence one of the NFL’s highest-paid passers for a reason&period; Would they still be on the hook for that deal if he has not proven it&quest; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ko q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kp q&colon;key&equals;VjqC&colon;mL&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kq q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;3–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;kq q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kr q&colon;key&equals;deAA&colon;7d&lowbar;2–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;kr q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ks q&colon;key&equals;cHU9&colon;7d&lowbar;1–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kt q&colon;key&equals;deAA&colon;e2&lowbar;0–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ku q&colon;key&equals;B0c2&colon;SZ&lowbar;1–><figure q&colon;key&equals;”9m&lowbar;3″ q&colon;id&equals;”kv” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”8″><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;ku q&colon;key&equals;–><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;kt q&colon;key&equals;–><div class&equals;”overflow-hidden undefined” on&colon;qvisible&equals;”q-HNKMx1Ny&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” on-document&colon;qinit&equals;”q-BXWQ7fFR&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;1&rsqb;” q&colon;id&equals;”kw”><picture style&equals;”aspect-ratio&colon; 16 &sol; 9″><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;360&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 1x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1080&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 719px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 2x&comma; &&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;max-width&colon; 1079px&rpar;”><source srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;720&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 1x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 2x&comma;&&num;10&semi; https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;1440&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&percnt;2FReutersImages&percnt;2Fmmsport&percnt;2Fjaguar&lowbar;report&percnt;2F01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg 3x” media&equals;”&lpar;min-width&colon; 1080px&rpar;”><img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;images2&period;minutemediacdn&period;com&sol;image&sol;upload&sol;c&lowbar;crop&comma;x&lowbar;0&comma;y&lowbar;0&comma;w&lowbar;3228&comma;h&lowbar;1815&sol;c&lowbar;fill&comma;w&lowbar;16&comma;ar&lowbar;16&colon;9&comma;f&lowbar;auto&comma;q&lowbar;auto&comma;g&lowbar;auto&sol;images&sol;ReutersImages&sol;mmsport&sol;jaguar&lowbar;report&sol;01kxrx2ffaac0nzw713q&period;jpg” alt&equals;” trevor lawrence ” title&equals;” trevor lawrence ” width&equals;”360″ height&equals;”203″ class&equals;”undefined w-full w-full blur-&lbrack;5px&rsqb;” q&colon;id&equals;”kx”&sol;><&sol;source><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><p><figcaption q&colon;id&equals;”ky”>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence &lpar;16&rpar; passes the ball during the third quarter against the Tennessee Titans at Nissan Stadium in Nashville&comma; Tenn&period;&comma; Sunday&comma; Nov&period; 30&comma; 2025&period; &vert; USA TODAY Network via Reuters Connect<&sol;figcaption><&sol;p><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;kz q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 58&colon; What He Has Done for the Jaguars <&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l0 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-131″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”l1″>No&period; 58&colon; What He Has Done for the Jaguars <&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l2 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>The Jaguars could do with getting more respect still&comma; but their profile is significantly higher now than it ever was before they took Lawrence&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l3 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-132″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”l4″>The Jaguars could do with getting more respect still&comma; but their profile is significantly higher now than it ever was before they took Lawrence&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l5 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 59&colon; The Accolades<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l6 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-133″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”l7″>No&period; 59&colon; The Accolades<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l8 q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Here are all of Lawrence&&num;39&semi;s accolades last season&colon; finalist for AP&&num;39&semi;s Most Valuable Player and Comeback Player of the Year awards&comma; AFC Offensive Player of the Month &lpar;Dec&period;&sol;Jan&period;&rpar; and AFC Offensive Player of the Week &lpar;Week 15&rpar; honors&comma; and named FedEx Air & Ground Player of the Week three times &lpar;Weeks 15-16&comma; Week 18&rpar;<&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;l9 q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-134″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”la”>Here are all of Lawrence’s accolades last season&colon; finalist for AP’s Most Valuable Player and Comeback Player of the Year awards&comma; AFC Offensive Player of the Month &lpar;Dec&period;&sol;Jan&period;&rpar; and AFC Offensive Player of the Week &lpar;Week 15&rpar; honors&comma; and named FedEx Air &amp&semi; Ground Player of the Week three times &lpar;Weeks 15-16&comma; Week 18&rpar;<&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lb q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 60&colon; New Shiny Toys<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lc q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-135″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ld”>No&period; 60&colon; New Shiny Toys<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;le q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Each and every year&comma; there are new shiny toys that get jolted to the top of these rankings&period; Caleb Williams and Drake Maye will surely be ahead&comma; for example&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lf q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-136″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”lg”>Each and every year&comma; there are new shiny toys that get jolted to the top of these rankings&period; Caleb Williams and Drake Maye will surely be ahead&comma; for example&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lh q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 61&colon; Kevin Byard<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;li q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-137″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”lj”>No&period; 61&colon; Kevin Byard<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lk q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>Kevin Byard is listed at No&period; 61&comma; one spot before Lawrence&period; Byard is a good player&comma; but is any general manager or coach taking him over Lawrence if all things were equal&quest; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ll q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-138″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”lm”>Kevin Byard is listed at No&period; 61&comma; one spot before Lawrence&period; Byard is a good player&comma; but is any general manager or coach taking him over Lawrence if all things were equal&quest; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;ln q&colon;key&equals;vcaa&colon;<h2>No&period; 62&colon; The NFL Top-100 is &period;&period;&period; You Know<&sol;h2>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lo q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><h2 id&equals;”inline-text-139″ class&equals;”scroll-mt-24 my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”lp”>No&period; 62&colon; The NFL Top-100 is &period;&period;&period; You Know<&sol;h2><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lq q&colon;key&equals;vcaa&colon;<p>There are multiple names in the No&period; 61 – No&period; 70 range that should be in the top-20 or so&comma; which&comma; well&comma; says it all&period; <&sol;p>–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lr q&colon;key&equals;lY4S&colon;mL&lowbar;1–><p id&equals;”inline-text-140″ class&equals;”my-&lbrack;18px&rsqb; &lbrack;&amp&semi;&lowbar;a&rsqb;&colon;text-primary my-f-1&period;5″ q&colon;key&equals;”0″ q&colon;id&equals;”ls”>There are multiple names in the No&period; 61 – No&period; 70 range that should be in the top-20 or so&comma; which&comma; well&comma; says it all&period; <&sol;p><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;key&equals;QW&lowbar;6–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lt q&colon;key&equals;vcaa&colon;https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;NFL&sol;status&sol;2078135310190289140–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lu q&colon;key&equals;YFn6&colon;mL&lowbar;1–><figure on&colon;qvisible&equals;”q-B55yWpwk&period;js&num;&lowbar;hW&lbrack;0&rsqb;” q&colon;key&equals;”HU&lowbar;0″ q&colon;id&equals;”lv” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”0&period;63207547169811″><blockquote class&equals;”twitter-tweet” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”3&period;1603773584906″><p lang&equals;”en” dir&equals;”ltr”>70-61 on the NFL Top 100 Players of 2026 are in Ã¢ÂœÂ… <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;t&period;co&sol;jzkkqPEXHC”>pic&period;twitter&period;com&sol;jzkkqPEXHC<&sol;a><&sol;p>â€” NFL &lpar;&commat;NFL&rpar; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;x&period;com&sol;NFL&sol;status&sol;2078135310190289140&quest;ref&lowbar;src&equals;twsrc&percnt;5Etfw”>July 17&comma; 2026<&sol;a><&sol;blockquote><&sol;figure><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lw q&colon;key&equals;1jXG&colon;QW&lowbar;7–><&excl;–qv q&colon;id&equals;lx q&colon;key&equals;9yVI&colon;Ef&lowbar;0–><div on&colon;click&equals;”q-PR6RmUkK&period;js&num;s&lowbar;Ytib2zHV0Tc&lbrack;0 1&rsqb;” q&colon;key&equals;”WY&lowbar;1″ q&colon;id&equals;”ly”><&excl;–qv q&colon;s q&colon;sref&equals;lx q&colon;key&equals;–><div data-testid&equals;”google-news-widget” class&equals;”voltax-google-preferred-source my-5 p-4 flex items-center gap-4 rounded-lg bg-&lbrack;&num;F0F0F0&rsqb;”><div class&equals;”flex min-w-0 flex-1 items-center gap-3″><img width&equals;”22″ height&equals;”22″ alt&equals;”” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;assets&period;minutemediacdn&period;com&sol;platform&sol;google&lowbar;discover&lowbar;icon&period;svg” class&equals;”shrink-0″&sol;><span class&equals;”font-group-big text-black text-&lbrack;16px&rsqb;”>Add us as a preferred source on <span class&equals;”font-bold”>Google<&sol;span><&sol;span><&sol;div><a aria-label&equals;”Follow si&period;com on Google News” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;google&period;com&sol;preferences&sol;source&quest;q&equals;si&period;com” target&equals;”&lowbar;blank” rel&equals;”noopener noreferrer” class&equals;”flex h-&lbrack;30px&rsqb; w-&lbrack;30px&rsqb; shrink-0 items-center justify-center rounded-full bg-primary font-group-large text-sm font-medium text-white transition-colors hover&colon;bg-secondary focus&colon;bg-secondary md&colon;w-auto md&colon;gap-2&period;5 md&colon;px-4 md&colon;py-&lbrack;5px&rsqb;”><span class&equals;”hidden pt-&lbrack;1px&rsqb; leading-&lbrack;1&period;4&rsqb; md&colon;inline”>Follow<&sol;span><svg viewbox&equals;”0 0 4 8″ fill&equals;”none” aria-hidden&equals;”true” class&equals;”h-&lbrack;12px&rsqb; w-&lbrack;6px&rsqb; md&colon;h-&lbrack;8px&rsqb; md&colon;w-&lbrack;4px&rsqb;”><path d&equals;”M0&period;5 0&period;5L3&period;5 4L0&period;5 7&period;5″ stroke&equals;”white” stroke-width&equals;”1&period;5″&sol;><&sol;svg><&sol;a><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&sol;div><&excl;–&sol;qv–><&excl;–&sol;qv–><&sol;div>

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