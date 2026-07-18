62 Reasons the NFL Top-100 Got It Wrong With Jaguars Trevor Lawrence

<div on-document:qinit=”q-C9vkSXu6.js#_hW[0]” q:key=”QW_9″ q:id=”6x”><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=6y q:key=vcaa:<p>JACKSONVILLE, Fla. — Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence has made the annual NFL top-100, but should he have been ranked even higher? </p>–><!–qv q:id=6z q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-0″ class=”mt-[18px] md:mt-0 mb-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”70″>JACKSONVILLE, Fla. — Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence has made the annual NFL top-100, but should he have been ranked even higher? </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=71 q:key=vcaa:<p>Lawrence came in ranked at No. 62 in the yearly list, so here are 62 reasons he should have been considered for an even higher spot. </p>–><!–qv q:id=72 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-1″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”73″>Lawrence came in ranked at No. 62 in the yearly list, so here are 62 reasons he should have been considered for an even higher spot. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=74 q:key=vcaa:https://x.com/NFL/status/2078117526194774393–><!–qv q:id=75 q:key=YFn6:mL_1–><figure on:qvisible=”q-B55yWpwk.js#_hW[0]” q:key=”HU_0″ q:id=”76″ WPAuto_Base_Readability=”0.88686131386861″><blockquote class=”twitter-tweet” WPAuto_Base_Readability=”3.5474452554745″><p lang=”en” dir=”ltr”>No. 62 on the NFL Top 100 Players of 2026â€¦<a href=”https://x.com/Jaguars?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Jaguars</a> QB Trevor Lawrence! <a href=”https://x.com/NFLFilms?ref_src=twsrc%5Etfw”>@NFLFilms</a> <a href=”https://t.co/vPxM2Fi8zq”>pic.twitter.com/vPxM2Fi8zq</a></p>â€” NFL (@NFL) <a href=”https://x.com/NFL/status/2078117526194774393?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 17, 2026</a></blockquote></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=77 q:key=vcaa:<h2>No. 1: His Production</h2>–><!–qv q:id=78 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-3″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”79″>No. 1: His Production</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7a q:key=vcaa:<p>Lawrence was one of the NFL&#39;s most productive quarterbacks last season; his 38 total touchdowns set the franchise record for total touchdowns in a single season and were the third-most in the NFL</p>–><!–qv q:id=7b q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-4″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7c”>Lawrence was one of the NFL’s most productive quarterbacks last season; his 38 total touchdowns set the franchise record for total touchdowns in a single season and were the third-most in the NFL</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7d q:key=vcaa:<h2>No. 2: The QB Rankings</h2>–><!–qv q:id=7e q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-5″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7f”>No. 2: The QB Rankings</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7g q:key=vcaa:<p>The quarterback rankings in the top-100 have often been ... spotty, to say the least. This is actually a good bit higher than many <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-trevor-lawrence-just-became-most-criminally-underrated-qb”><u>may have anticipated for Lawrence.</u></a></p>–><!–qv q:id=7h q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-6″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7i”>The quarterback rankings in the top-100 have often been ... spotty, to say the least. This is actually a good bit higher than many <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-trevor-lawrence-just-became-most-criminally-underrated-qb”><u>may have anticipated for Lawrence.</u></a></p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7j q:key=vcaa:<h2>No. 3: The Pedigree</h2>–><!–qv q:id=7k q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-7″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7l”>No. 3: The Pedigree</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7m q:key=vcaa:<p><a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-qb-trevor-lawrence-franchise-passer-takes-no-1-spot”><u>Lawrence is still the same player </u></a>he was when he was the No. 1 pick and seen as the best quarterback prospect since Andrew Luck.</p>–><!–qv q:id=7n q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-8″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7o”><a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-qb-trevor-lawrence-franchise-passer-takes-no-1-spot”><u>Lawrence is still the same player </u></a>he was when he was the No. 1 pick and seen as the best quarterback prospect since Andrew Luck.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7p q:key=vcaa:<h2>No. 4: Proven Franchise QB</h2>–><!–qv q:id=7q q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-9″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7r”>No. 4: Proven Franchise QB</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7s q:key=vcaa:<p>Lawrence has led the Jaguars to two AFC South title and three winning seasons in five years; the only years he did not find success came in years in which his head coach got fired. </p>–><!–qv q:id=7t q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-10″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”7u”>Lawrence has led the Jaguars to two AFC South title and three winning seasons in five years; the only years he did not find success came in years in which his head coach got fired. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=7v q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_3600,h_2025,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg–><!–qv q:id=7w q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=7x q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=7x q:key=–><!–qv q:id=7y q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=7y q:key=–><!–qv q:id=7z q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=80 q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=81 q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”82″ WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=81 q:key=–><!–qv q:s q:sref=80 q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”83″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3600,h_2025/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrw8kqqtsr9ep7kkx.jpg” alt=”trevor lawrenc” title=”trevor lawrenc” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”84″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”85″>Dec 21, 2025; Denver, Colorado, USA;Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) shakes hands with fans after the game at Empower Field at Mile High. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=86 q:key=vcaa:<h2>No. 5: Elite Physical Traits</h2>–><!–qv q:id=87 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-12″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”88″>No. 5: Elite Physical Traits</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=89 q:key=vcaa:<p>Lawrence has the blend of size, speed, and arm talent that not many quarterbacks in the NFL have. It is hard to imagine there are <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-predictions-thoughts-and-concerns-qb-room-ahead-training-camp”><u>that many more talented quarterbacks. </u></a></p>–><!–qv q:id=8a q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-13″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8b”>Lawrence has the blend of size, speed, and arm talent that not many quarterbacks in the NFL have. It is hard to imagine there are <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-predictions-thoughts-and-concerns-qb-room-ahead-training-camp”><u>that many more talented quarterbacks. </u></a></p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8c q:key=vcaa:<h2>No. 6: Fits Today&#39;s Era</h2>–><!–qv q:id=8d q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-14″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8e”>No. 6: Fits Today’s Era</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8f q:key=vcaa:<p>Lawrence is perfect for today&#39;s era of quarterback play, and he is one of the best representitives for it possible. He is athletic, makes plays in and outside of structure, and can win games in a variety of ways. </p>–><!–qv q:id=8g q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-15″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8h”>Lawrence is perfect for today’s era of quarterback play, and he is one of the best representitives for it possible. He is athletic, makes plays in and outside of structure, and can win games in a variety of ways. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8i q:key=vcaa:<h2>No. 7: The Liam Coen Factor</h2>–><!–qv q:id=8j q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-16″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8k”>No. 7: The Liam Coen Factor</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8l q:key=vcaa:<p>Liam Coen has coached some of the best quarterbacks in the entire NFL, and<a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-liam-coen-trevor-lawrence-can-enter-a-special-tier-2026″><u> he came to Jacksonville </u></a>largely because of Lawrence. That has to say something. </p>–><!–qv q:id=8m q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-17″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8n”>Liam Coen has coached some of the best quarterbacks in the entire NFL, and<a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-liam-coen-trevor-lawrence-can-enter-a-special-tier-2026″><u> he came to Jacksonville </u></a>largely because of Lawrence. That has to say something. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8o q:key=vcaa:<h2>No. 8: It is Worth Projecting</h2>–><!–qv q:id=8p q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-18″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8q”>No. 8: It is Worth Projecting</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8r q:key=vcaa:<p>Are these lists not worth projecting future performance? The best of Lawrence should still be yet to come, and who knows just how much better that player can be. </p>–><!–qv q:id=8s q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-19″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”8t”>Are these lists not worth projecting future performance? The best of Lawrence should still be yet to come, and who knows just how much better that player can be. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=8u q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_4660,h_2621,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg–><!–qv q:id=8v q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=8w q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=8w q:key=–><!–qv q:id=8x q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=8x q:key=–><!–qv q:id=8y q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=8z q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=90 q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”91″ WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=90 q:key=–><!–qv q:s q:sref=8z q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”92″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_4660,h_2621/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwrqg97d8gxs8wx9.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”93″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”94″>Jan 11, 2026; Jacksonville, FL, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) looks to pass the ball during the first half against the Buffalo Bills in an AFC Wild Card Round game at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=95 q:key=vcaa:<h2>No. 9: Durability </h2>–><!–qv q:id=96 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-21″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”97″>No. 9: Durability </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=98 q:key=vcaa:<p>Lawrence has only missed eight starts in five seasons, and seven of those came in 2024. In his other four seasons, Lawrence only missed one start. </p>–><!–qv q:id=99 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-22″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9a”>Lawrence has only missed eight starts in five seasons, and seven of those came in 2024. In his other four seasons, Lawrence only missed one start. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9b q:key=vcaa:<h2>No. 10: National Respect </h2>–><!–qv q:id=9c q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-23″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9d”>No. 10: National Respect </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9e q:key=vcaa:<p>It is clear that Lawrence is held in higher regard than some people think, considering <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-what-trevor-lawrence-must-do-2026-become-bonafide-top-10-qb”><u>some national lists have him as a top-10 quarterback.</u></a></p>–><!–qv q:id=9f q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-24″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9g”>It is clear that Lawrence is held in higher regard than some people think, considering <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-what-trevor-lawrence-must-do-2026-become-bonafide-top-10-qb”><u>some national lists have him as a top-10 quarterback.</u></a></p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9h q:key=vcaa:<h2>No. 11: Team Leadership</h2>–><!–qv q:id=9i q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-25″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9j”>No. 11: Team Leadership</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9k q:key=vcaa:<p>Lawrence has been voted a team captain in every single season with the franchise, taking the leadership role from his first day.</p>–><!–qv q:id=9l q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-26″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9m”>Lawrence has been voted a team captain in every single season with the franchise, taking the leadership role from his first day.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9n q:key=vcaa:<h2>No. 12: He is the Jaguars&#39; Engine</h2>–><!–qv q:id=9o q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-27″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9p”>No. 12: He is the Jaguars’ Engine</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9q q:key=vcaa:<p>Before Lawrence, the Jaguars were a hapless franchise lacking direction. Since drafting him, they have been a different franchise, and he is why. </p>–><!–qv q:id=9r q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-28″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”9s”>Before Lawrence, the Jaguars were a hapless franchise lacking direction. Since drafting him, they have been a different franchise, and he is why. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=9t q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_6000,h_3375,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwsctva874rej4n1.jpg–><!–qv q:id=9u q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=9v q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=9v q:key=–><!–qv q:id=9w q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=9w q:key=–><!–qv q:id=9x q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=9y q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=9z q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”a0″ WPAuto_Base_Readability=”8″><!–qv q:s q:sref=9z q:key=–><!–qv q:s q:sref=9y q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”a1″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsctva874rej4n1.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwsctva874rej4n1.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”a2″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”a3″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) looks to pass during the first quarter of a NFL football game Sunday, Sept. 17, 2023 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fla. The Kansas City Chiefs defeated the Jacksonville Jaguars 17-9. [Corey Perrine/Florida Times-Union] | USA TODAY Network via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=a4 q:key=vcaa:<h2>No. 13: Playoff Experience</h2>–><!–qv q:id=a5 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-30″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”a6″>No. 13: Playoff Experience</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=a7 q:key=vcaa:<p>Lawrence led one of the NFL&#39;s best-ever comebacks in 2022, and in his two playoff losses he has scored 24 fourth-quarter points. </p>–><!–qv q:id=a8 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-31″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”a9″>Lawrence led one of the NFL’s best-ever comebacks in 2022, and in his two playoff losses he has scored 24 fourth-quarter points. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=aa q:key=vcaa:<h2>No. 14: Context of career</h2>–><!–qv q:id=ab q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-32″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ac”>No. 14: Context of career</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ad q:key=vcaa:<p>Lawrence has thrived to this point of his career despite being coached by Urban Meyer for a year and then dealing with the Jaguars&#39; 2024 dysfunction. </p>–><!–qv q:id=ae q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-33″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”af”>Lawrence has thrived to this point of his career despite being coached by Urban Meyer for a year and then dealing with the Jaguars’ 2024 dysfunction. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ag q:key=vcaa:<h2>No. 15: The Jaguars Tax</h2>–><!–qv q:id=ah q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-34″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ai”>No. 15: The Jaguars Tax</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=aj q:key=vcaa:<p>The Jaguars are routinely not given much respect in terms of national rankings and accolades. This is not anything new for the franchise, or for Lawrence.</p>–><!–qv q:id=ak q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-35″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”al”>The Jaguars are routinely not given much respect in terms of national rankings and accolades. This is not anything new for the franchise, or for Lawrence.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=am q:key=vcaa:<h2>No. 16: Upside on Deep Ball</h2>–><!–qv q:id=an q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-36″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ao”>No. 16: Upside on Deep Ball</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ap q:key=vcaa:<p>When Lawrence has been at his best, he has been a deadly deep ball passer. He was hit-or-miss there last year, but the upside to attack all levels of the field are still there. </p>–><!–qv q:id=aq q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-37″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ar”>When Lawrence has been at his best, he has been a deadly deep ball passer. He was hit-or-miss there last year, but the upside to attack all levels of the field are still there. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=as q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_3179,h_1788,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg–><!–qv q:id=at q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=au q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=au q:key=–><!–qv q:id=av q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=av q:key=–><!–qv q:id=aw q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=ax q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=ay q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”az” WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=ay q:key=–><!–qv q:s q:sref=ax q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”b0″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3179,h_1788/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwsxr7hq62vfd629.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”b1″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”b2″>Jan 4, 2026; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) throws a pass before the game against the Tennessee Titans at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=b3 q:key=vcaa:<h2>No. 17: Dual-Threat</h2>–><!–qv q:id=b4 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-39″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”b5″>No. 17: Dual-Threat</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=b6 q:key=vcaa:<p>Last year, Lawrence rushed 82 times for 359 yards and nine rushing touchdowns, the second most in the NFL among quarterbacks.</p>–><!–qv q:id=b7 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-40″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”b8″>Last year, Lawrence rushed 82 times for 359 yards and nine rushing touchdowns, the second most in the NFL among quarterbacks.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=b9 q:key=vcaa:<h2>No. 18: Plays out of Structure</h2>–><!–qv q:id=ba q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-41″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bb”>No. 18: Plays out of Structure</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bc q:key=vcaa:<p>Some of Lawrence&#39;s best plays last season came with him improvising, such as his game-winning touchdown against the Kansas City Chiefs. </p>–><!–qv q:id=bd q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-42″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”be”>Some of Lawrence’s best plays last season came with him improvising, such as his game-winning touchdown against the Kansas City Chiefs. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bf q:key=vcaa:<h2>No. 19: Plays Inside Structure</h2>–><!–qv q:id=bg q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-43″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bh”>No. 19: Plays Inside Structure</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bi q:key=vcaa:<p>Lawrence can also do all of the classic things that quarterbacks are asked to do within the construct of the offensive scheme, such as win with timing from the pocket. </p>–><!–qv q:id=bj q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-44″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bk”>Lawrence can also do all of the classic things that quarterbacks are asked to do within the construct of the offensive scheme, such as win with timing from the pocket. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bl q:key=vcaa:<h2>No. 20: His Own Rivals</h2>–><!–qv q:id=bm q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-45″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bn”>No. 20: His Own Rivals</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bo q:key=vcaa:<p>Those who advocated for Lawrence on the top-100 included a trio of Houston Texans: Will Anderson Jr., Danielle Hunter, and C.J. Stroud</p>–><!–qv q:id=bp q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-46″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bq”>Those who advocated for Lawrence on the top-100 included a trio of Houston Texans: Will Anderson Jr., Danielle Hunter, and C.J. Stroud</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=br q:key=vcaa:<h2>No. 21: State of QB Play</h2>–><!–qv q:id=bs q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-47″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bt”>No. 21: State of QB Play</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bu q:key=vcaa:<p>There are a few clear top quarterbacks in the NFL, and then the order starts to get muddied. Who is to say there is abig gap between Lawrence and whoever is on the list in the 30s. </p>–><!–qv q:id=bv q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-48″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”bw”>There are a few clear top quarterbacks in the NFL, and then the order starts to get muddied. Who is to say there is abig gap between Lawrence and whoever is on the list in the 30s. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=bx q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_2048,h_1152,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg–><!–qv q:id=by q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=bz q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=bz q:key=–><!–qv q:id=c0 q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=c0 q:key=–><!–qv q:id=c1 q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=c2 q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=c3 q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”c4″ WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=c3 q:key=–><!–qv q:s q:sref=c2 q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”c5″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2048,h_1152/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwtcsmt9w7znffzb.jpg” alt=”trevor lawrence everbank pass” title=”trevor lawrence everbank pass” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”c6″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”c7″>Dec 14, 2025; Jacksonville, Florida, USA;Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) drops back to pass against the New York Jets at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Travis Register-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=c8 q:key=vcaa:<h2>No. 22: AFC South Disrespect</h2>–><!–qv q:id=c9 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-50″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ca”>No. 22: AFC South Disrespect</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=cb q:key=vcaa:<p>The AFC South, like the Jaguars, does not ever really get the same attention as teams in some of the other historic NFL divisions. As one of the NFL&#39;s youngest divisions, there is an AFC South tax to an extent. </p>–><!–qv q:id=cc q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-51″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cd”>The AFC South, like the Jaguars, does not ever really get the same attention as teams in some of the other historic NFL divisions. As one of the NFL’s youngest divisions, there is an AFC South tax to an extent. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ce q:key=vcaa:<h2>No. 23: Hot Streaks</h2>–><!–qv q:id=cf q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-52″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cg”>No. 23: Hot Streaks</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ch q:key=vcaa:<p>Last year, Lawrence had four consecutive games with a passer rating of 100.0-plus (Weeks 13-16), tied for the second-longest streak in the NFL.</p>–><!–qv q:id=ci q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-53″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cj”>Last year, Lawrence had four consecutive games with a passer rating of 100.0-plus (Weeks 13-16), tied for the second-longest streak in the NFL.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ck q:key=vcaa:<h2> No. 24: Clutch Gene</h2>–><!–qv q:id=cl q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-54″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cm”> No. 24: Clutch Gene</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=cn q:key=vcaa:<p>Lawrence has led the Jaguars to significant come backs in the playoffs, in primetime games, and during must-win weeks. </p>–><!–qv q:id=co q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-55″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cp”>Lawrence has led the Jaguars to significant come backs in the playoffs, in primetime games, and during must-win weeks. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=cq q:key=vcaa:<h2>No. 25: Who Would GMs Take? </h2>–><!–qv q:id=cr q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-56″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cs”>No. 25: Who Would GMs Take? </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ct q:key=vcaa:<p>Are there 61 players that NFL general managers would take over Trevor Lawrence in a draft? There is no way to say, but it is hard to imagine the answer is yes. </p>–><!–qv q:id=cu q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-57″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”cv”>Are there 61 players that NFL general managers would take over Trevor Lawrence in a draft? There is no way to say, but it is hard to imagine the answer is yes. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=cw q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_3000,h_1687,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg–><!–qv q:id=cx q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=cy q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=cy q:key=–><!–qv q:id=cz q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=cz q:key=–><!–qv q:id=d0 q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=d1 q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=d2 q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”d3″ WPAuto_Base_Readability=”10″><!–qv q:s q:sref=d2 q:key=–><!–qv q:s q:sref=d1 q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”d4″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3000,h_1687/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwtv4rqjbq260xwq.jpg” alt=”trevor lawrence e” title=”trevor lawrence e” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”d5″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”d6″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) yells after wide receiver Christian Kirk (13), not shown, caught a pass for a touchdown score during the second quarter of an NFL football matchup Sunday, Oct. 15, 2023 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fla. The Jacksonville Jaguars defeated the Indianapolis Colts 37-20. | USA TODAY Network via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=d7 q:key=vcaa:<h2>No. 26: His History</h2>–><!–qv q:id=d8 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-59″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”d9″>No. 26: His History</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=da q:key=vcaa:<p>Amongst all Jaguars quarterbacks ever, Lawrence ranks third in passing yards (17,822), second in pass completions (1,629) and third in touchdown passes (98). </p>–><!–qv q:id=db q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-60″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”dc”>Amongst all Jaguars quarterbacks ever, Lawrence ranks third in passing yards (17,822), second in pass completions (1,629) and third in touchdown passes (98). </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=dd q:key=vcaa:<h2>No. 27: His Accuracy </h2>–><!–qv q:id=de q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-61″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”df”>No. 27: His Accuracy </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=dg q:key=vcaa:<p>Lawrence&rsquo;s 62.8 completion percentage is second in franchise history (min. 200 attempts). Since 2022, Lawrence&rsquo;s 12 games with a 75-percent completion rate are tied for the third-most in the AFC among quarterbacks. </p>–><!–qv q:id=dh q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-62″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”di”>Lawrence's 62.8 completion percentage is second in franchise history (min. 200 attempts). Since 2022, Lawrence's 12 games with a 75-percent completion rate are tied for the third-most in the AFC among quarterbacks. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=dj q:key=vcaa:<h2>No. 28: Volume Production</h2>–><!–qv q:id=dk q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-63″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”dl”>No. 28: Volume Production</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=dm q:key=vcaa:<p>Lawrence&#39;s 11 300-yard passing games rank third in franchise history, and he is another good season or so away from being the most productive quarterback in franchise history. </p>–><!–qv q:id=dn q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-64″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”do”>Lawrence’s 11 300-yard passing games rank third in franchise history, and he is another good season or so away from being the most productive quarterback in franchise history. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=dp q:key=vcaa:<h2>No. 29: This Staggering Stat</h2>–><!–qv q:id=dq q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-65″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”dr”>No. 29: This Staggering Stat</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ds q:key=vcaa:<p>Lawrence is one of two quarterbacks (Jared Goff) to have an active streak of 50 or more games recording at least one 20-plus-yard completion (70). </p>–><!–qv q:id=dt q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-66″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”du”>Lawrence is one of two quarterbacks (Jared Goff) to have an active streak of 50 or more games recording at least one 20-plus-yard completion (70). </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=dv q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_6000,h_3375,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg–><!–qv q:id=dw q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=dx q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=dx q:key=–><!–qv q:id=dy q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=dy q:key=–><!–qv q:id=dz q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=e0 q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=e1 q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”e2″ WPAuto_Base_Readability=”8″><!–qv q:s q:sref=e1 q:key=–><!–qv q:s q:sref=e0 q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”e3″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrww9fyhvmysbm2b0.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”e4″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”e5″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) celebrates his pass for a touchdown score to wide receiver Christian Kirk (13) during the second quarter of an NFL football matchup Sunday, Oct. 15, 2023 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fla. The Jacksonville Jaguars defeated the Indianapolis Colts 37-20. [Corey Perrine/Florida Times-Union] | USA TODAY Network via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=e6 q:key=vcaa:<h2>No. 30: The Data</h2>–><!–qv q:id=e7 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-68″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”e8″>No. 30: The Data</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=e9 q:key=vcaa:<p>Lawrence was a top-5 quarterback in EPA/Play and Success Rate over the final 10 weeks of the 2025 season. </p>–><!–qv q:id=ea q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-69″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”eb”>Lawrence was a top-5 quarterback in EPA/Play and Success Rate over the final 10 weeks of the 2025 season. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ec q:key=vcaa:<h2>No. 31: Still Improving </h2>–><!–qv q:id=ed q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-70″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ee”>No. 31: Still Improving </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ef q:key=vcaa:<p>Lawrence is not anywhere near his final form. Lawrence has improved quite a bit since 2021, and chances are he is not done doing so.</p>–><!–qv q:id=eg q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-71″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”eh”>Lawrence is not anywhere near his final form. Lawrence has improved quite a bit since 2021, and chances are he is not done doing so.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ei q:key=vcaa:<h2>No. 32: Still Young</h2>–><!–qv q:id=ej q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-72″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ek”>No. 32: Still Young</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=el q:key=vcaa:<p>Lawrence is still only 26 years old, making him younger than several other starting quarterbacks who have been drafted after him.</p>–><!–qv q:id=em q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-73″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”en”>Lawrence is still only 26 years old, making him younger than several other starting quarterbacks who have been drafted after him.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=eo q:key=vcaa:<h2>No. 33: What He Did at Clemson</h2>–><!–qv q:id=ep q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-74″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”eq”>No. 33: What He Did at Clemson</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=er q:key=vcaa:<p>His career 34-2 record as a starter is the third-best winning percentage by a starting quarterback with at least 30 career starts since Division I split in 1978.</p>–><!–qv q:id=es q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-75″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”et”>His career 34-2 record as a starter is the third-best winning percentage by a starting quarterback with at least 30 career starts since Division I split in 1978.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=eu q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_5200,h_2925,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg–><!–qv q:id=ev q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=ew q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=ew q:key=–><!–qv q:id=ex q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=ex q:key=–><!–qv q:id=ey q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=ez q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=f0 q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”f1″ WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=f0 q:key=–><!–qv q:s q:sref=ez q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”f2″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_5200,h_2925/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwx3q5yyap9zs682.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”f3″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”f4″>Nov 16, 2025; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) passes against the Los Angeles Chargers during the first quarter at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=f5 q:key=vcaa:<h2>No. 34: MVP History</h2>–><!–qv q:id=f6 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-77″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”f7″>No. 34: MVP History</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=f8 q:key=vcaa:<p>Lawrence has earned MVP votes in two different seasons, and he is the only Jaguars player who has ever received a vote. </p>–><!–qv q:id=f9 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-78″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fa”>Lawrence has earned MVP votes in two different seasons, and he is the only Jaguars player who has ever received a vote. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=fb q:key=vcaa:<h2>No. 35: Lawrence&#39;s Track Record in Rankings</h2>–><!–qv q:id=fc q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-79″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fd”>No. 35: Lawrence’s Track Record in Rankings</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=fe q:key=vcaa:<p>Lawrence, even after his best years, normally goes within this range of most rankings. In terms of times Lawrence has been snubbed, this one is not as far out there as other years. </p>–><!–qv q:id=ff q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-80″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fg”>Lawrence, even after his best years, normally goes within this range of most rankings. In terms of times Lawrence has been snubbed, this one is not as far out there as other years. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=fh q:key=vcaa:<h2>No. 36: Where he Stands in AFC</h2>–><!–qv q:id=fi q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-81″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fj”>No. 36: Where he Stands in AFC</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=fk q:key=vcaa:<p>The AFC quarterback pool is in a weird place, and there is a good argument to make that Lawrence could be behind only two or so quarterbacks in the conference<a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-trevor-lawrence-offseason-progress-rivals-worst-nightmare”><u> this time next year.</u></a></p>–><!–qv q:id=fl q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-82″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fm”>The AFC quarterback pool is in a weird place, and there is a good argument to make that Lawrence could be behind only two or so quarterbacks in the conference<a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-trevor-lawrence-offseason-progress-rivals-worst-nightmare”><u> this time next year.</u></a></p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=fn q:key=vcaa:<h2>No. 37: Offseason Momentum</h2>–><!–qv q:id=fo q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-83″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fp”>No. 37: Offseason Momentum</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=fq q:key=vcaa:<p>Lawrence just wrapped up <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-why-trevor-lawrence-2026-offseason-was-his-best-yet”><u>the best offseason program he has ever had </u></a>with the Jaguars, and the arrow on his development is pointing up.</p>–><!–qv q:id=fr q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-84″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”fs”>Lawrence just wrapped up <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-why-trevor-lawrence-2026-offseason-was-his-best-yet”><u>the best offseason program he has ever had </u></a>with the Jaguars, and the arrow on his development is pointing up.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ft q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_6000,h_3375,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwxzt0cevn60nray.jpg–><!–qv q:id=fu q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=fv q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=fv q:key=–><!–qv q:id=fw q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=fw q:key=–><!–qv q:id=fx q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=fy q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=fz q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”g0″ WPAuto_Base_Readability=”9″><!–qv q:s q:sref=fz q:key=–><!–qv q:s q:sref=fy q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”g1″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwxzt0cevn60nray.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwxzt0cevn60nray.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”g2″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”g3″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) scores a touchdown on a keeper during the first quarter of an NFL football matchup at EverBank Stadium, Sunday, Dec. 14, 2025, in Jacksonville, Fla. The Jaguars defeated the Jets 48-20. | USA TODAY Network via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=g4 q:key=vcaa:<h2>No. 38: What Have You Done for Me Lately?</h2>–><!–qv q:id=g5 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-86″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”g6″>No. 38: What Have You Done for Me Lately?</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=g7 q:key=vcaa:<p>The last time we saw Lawrence, he scored two fourth-quarter touchdowns to take the lead against Josh Allen and the Buffalo Bills. His last play was an interception, but our most recent sample size from him is a strong one. </p>–><!–qv q:id=g8 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-87″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”g9″>The last time we saw Lawrence, he scored two fourth-quarter touchdowns to take the lead against Josh Allen and the Buffalo Bills. His last play was an interception, but our most recent sample size from him is a strong one. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ga q:key=vcaa:<h2>No. 39: Best Season of His Career</h2>–><!–qv q:id=gb q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-88″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”gc”>No. 39: Best Season of His Career</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=gd q:key=vcaa:<p>Lawrence is coming off arguably the best year of his entire career, and there is reason to believe his true ascent has just started. </p>–><!–qv q:id=ge q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-89″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”gf”>Lawrence is coming off arguably the best year of his entire career, and there is reason to believe his true ascent has just started. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=gg q:key=vcaa:<h2>No. 40: He Elevates His Offenses</h2>–><!–qv q:id=gh q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-90″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”gi”>No. 40: He Elevates His Offenses</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=gj q:key=vcaa:<p>Lawrence has helped the following players have career years: Christian Kirk, Evan Engram, Zay Jones, Calvin Ridley. He makes his teams and<a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-3-reasons-best-supporting-cast-trevor-lawrence-has-ever-had”><u> teammates around him better</u></a> with his play on an annual basis.</p>–><!–qv q:id=gk q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-91″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”gl”>Lawrence has helped the following players have career years: Christian Kirk, Evan Engram, Zay Jones, Calvin Ridley. He makes his teams and<a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-3-reasons-best-supporting-cast-trevor-lawrence-has-ever-had”><u> teammates around him better</u></a> with his play on an annual basis.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=gm q:key=vcaa:<h2>No. 41: Opposing Defenses Have to Respect Him </h2>–><!–qv q:id=gn q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-92″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”go”>No. 41: Opposing Defenses Have to Respect Him </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=gp q:key=vcaa:<p>Lawrence has become the kind of quarterback who defenses have to have at the top of the scouting report each week, which was not always the case earlier in his career. </p>–><!–qv q:id=gq q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-93″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”gr”>Lawrence has become the kind of quarterback who defenses have to have at the top of the scouting report each week, which was not always the case earlier in his career. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=gs q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_2053,h_1154,x_0,y_182/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwytq3e22vr177k7.jpg–><!–qv q:id=gt q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=gu q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=gu q:key=–><!–qv q:id=gv q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=gv q:key=–><!–qv q:id=gw q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=gx q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=gy q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”gz” WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=gy q:key=–><!–qv q:s q:sref=gx q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”h0″><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwytq3e22vr177k7.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_182,w_2053,h_1154/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwytq3e22vr177k7.jpg” alt=”trevor lawrence” title=”trevor lawrence” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”h1″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”h2″>Jan 4, 2026; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) looks to throw a pass against the Tennessee Titans during the first quarter at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Travis Register-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=h3 q:key=vcaa:<h2>No. 42: Multiple Signature Wins</h2>–><!–qv q:id=h4 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-95″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”h5″>No. 42: Multiple Signature Wins</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=h6 q:key=vcaa:<p>Lawrence has picked up multiple signature wins throughout his NFL career, with just a few last year against the San Francisco 49ers and Kansas City Chiefs. </p>–><!–qv q:id=h7 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-96″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”h8″>Lawrence has picked up multiple signature wins throughout his NFL career, with just a few last year against the San Francisco 49ers and Kansas City Chiefs. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=h9 q:key=vcaa:<h2>No. 43: Who Will Rank Above Him? </h2>–><!–qv q:id=ha q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-97″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”hb”>No. 43: Who Will Rank Above Him? </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=hc q:key=vcaa:<p>If Jared Goff or Baker Mayfield rank ahead of Lawrence ... well, that is all there is to it. </p>–><!–qv q:id=hd q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-98″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”he”>If Jared Goff or Baker Mayfield rank ahead of Lawrence ... well, that is all there is to it. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=hf q:key=vcaa:<h2>No. 44: His Impact</h2>–><!–qv q:id=hg q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-99″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”hh”>No. 44: His Impact</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=hi q:key=vcaa:<p>Lawrence is easily the most impactful player on the Jaguars&#39; entire roster, and it is hard to say there are 61 more important and impactful players in the NFL. </p>–><!–qv q:id=hj q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-100″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”hk”>Lawrence is easily the most impactful player on the Jaguars’ entire roster, and it is hard to say there are 61 more important and impactful players in the NFL. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=hl q:key=vcaa:<h2>No. 45: Pre-and Post-Snap Work </h2>–><!–qv q:id=hm q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-101″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”hn”>No. 45: Pre-and Post-Snap Work </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ho q:key=vcaa:<p>Lawrence is able to beat defenses ahead of the snap with his reads, while his post-snap ability to diagnose defenses is vastly underrated. </p>–><!–qv q:id=hp q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-102″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”hq”>Lawrence is able to beat defenses ahead of the snap with his reads, while his post-snap ability to diagnose defenses is vastly underrated. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=hr q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_3034,h_1706,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg–><!–qv q:id=hs q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=ht q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=ht q:key=–><!–qv q:id=hu q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=hu q:key=–><!–qv q:id=hv q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=hw q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=hx q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”hy” WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=hx q:key=–><!–qv q:s q:sref=hw q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”hz”><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3034,h_1706/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrwzk8h1sc51t5e3n.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”i0″/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”i1″>Jan 4, 2026; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) huddles with the Jaguars offense against the Tennessee Titans during the first quarter at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Travis Register-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=i2 q:key=vcaa:<h2>No. 46: Maturation at QB</h2>–><!–qv q:id=i3 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-104″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”i4″>No. 46: Maturation at QB</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=i5 q:key=vcaa:<p>Lawrence has taken a massive leap since he was a 21-year-old rookie, and his maturation at the quarterback position has brought him to what could be his peak as a passer.</p>–><!–qv q:id=i6 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-105″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”i7″>Lawrence has taken a massive leap since he was a 21-year-old rookie, and his maturation at the quarterback position has brought him to what could be his peak as a passer.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=i8 q:key=vcaa:<h2>No. 47: What More is There to Do?</h2>–><!–qv q:id=i9 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-106″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ia”>No. 47: What More is There to Do?</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ib q:key=vcaa:<p>Lawrence has had MVP-like production multiple times, been to the playoffs, and wins with a team that does not win all that often based on history. What else is there for him to do, really? </p>–><!–qv q:id=ic q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-107″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”id”>Lawrence has had MVP-like production multiple times, been to the playoffs, and wins with a team that does not win all that often based on history. What else is there for him to do, really? </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ie q:key=vcaa:<h2>No. 48: The Light Switch Has Come On</h2>–><!–qv q:id=if q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-108″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ig”>No. 48: The Light Switch Has Come On</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ih q:key=vcaa:<p>Lawrence has seemingly broken most of the awful habits he put together earlier in his career, and it feels like the light switch has officially come on after years of waiting. </p>–><!–qv q:id=ii q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-109″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ij”>Lawrence has seemingly broken most of the awful habits he put together earlier in his career, and it feels like the light switch has officially come on after years of waiting. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ik q:key=vcaa:<h2>No. 49: Developed Chemistry With New Weapons</h2>–><!–qv q:id=il q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-110″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”im”>No. 49: Developed Chemistry With New Weapons</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=in q:key=vcaa:<p>Lawrence has had to learn completely new weapons in the passing game over the last two seasons compared to his first few years as a starter, and he has not missed a beat. </p>–><!–qv q:id=io q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-111″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ip”>Lawrence has had to learn completely new weapons in the passing game over the last two seasons compared to his first few years as a starter, and he has not missed a beat. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=iq q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_6000,h_3375,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg–><!–qv q:id=ir q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=is q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=is q:key=–><!–qv q:id=it q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=it q:key=–><!–qv q:id=iu q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=iv q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=iw q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”ix” WPAuto_Base_Readability=”11″><!–qv q:s q:sref=iw q:key=–><!–qv q:s q:sref=iv q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”iy”><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_6000,h_3375/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrx0twdyvj3tvgwm5.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”iz”/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”j0″>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) looks to pass during the second quarter of an NFL football matchup at EverBank Stadium, Sunday, Jan. 4, 2026, in Jacksonville, Fla. The Jaguars defeated the Titans 41-7, capturing the AFC South title. [Corey Perrine/Florida Times-Union] | USA TODAY Network via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=j1 q:key=vcaa:<h2>No. 50: Makes Offense Versatile</h2>–><!–qv q:id=j2 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-113″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”j3″>No. 50: Makes Offense Versatile</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=j4 q:key=vcaa:<p>Lawrence is the kind of quarterback who can run any scheme and win on any kind of play, which makes him as versatile as any passer in the NFL.</p>–><!–qv q:id=j5 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-114″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”j6″>Lawrence is the kind of quarterback who can run any scheme and win on any kind of play, which makes him as versatile as any passer in the NFL.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=j7 q:key=vcaa:<h2>No. 51: Jaguars Have Never Had to Doubt Him</h2>–><!–qv q:id=j8 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-115″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”j9″>No. 51: Jaguars Have Never Had to Doubt Him</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ja q:key=vcaa:<p>It feels like there has never been a single moment in Lawrence&#39;s tenure where he was coming close to being benched or replaced. </p>–><!–qv q:id=jb q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-116″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”jc”>It feels like there has never been a single moment in Lawrence’s tenure where he was coming close to being benched or replaced. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=jd q:key=vcaa:<h2>No. 52: Luck of the Draw</h2>–><!–qv q:id=je q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-117″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”jf”>No. 52: Luck of the Draw</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=jg q:key=vcaa:<p>Lawrence has gotten unlucky in this year&#39;s rankings, because most people are not seeing what he does for the Jaguars week in and week out.</p>–><!–qv q:id=jh q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-118″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ji”>Lawrence has gotten unlucky in this year’s rankings, because most people are not seeing what he does for the Jaguars week in and week out.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=jj q:key=vcaa:<h2>No. 53: He is Still Trevor Lawrence</h2>–><!–qv q:id=jk q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-119″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”jl”>No. 53: He is Still Trevor Lawrence</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=jm q:key=vcaa:<p>At the end of the day, the <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-liam-coen-right-give-warning-over-trevor-lawrence-2026″><u>mythical rise of Trevor Lawrence </u></a>is still a very real thing, and he is still that same quarterback. </p>–><!–qv q:id=jn q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-120″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”jo”>At the end of the day, the <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-liam-coen-right-give-warning-over-trevor-lawrence-2026″><u>mythical rise of Trevor Lawrence </u></a>is still a very real thing, and he is still that same quarterback. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=jp q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_2853,h_1604,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg–><!–qv q:id=jq q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=jr q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=jr q:key=–><!–qv q:id=js q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=js q:key=–><!–qv q:id=jt q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=ju q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=jv q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”jw” WPAuto_Base_Readability=”7″><!–qv q:s q:sref=jv q:key=–><!–qv q:s q:sref=ju q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”jx”><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_2853,h_1604/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrx1fv1d4w15yv3f7.jpg” alt=”trevor lawrence ” title=”trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”jy”/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”jz”>Dec 14, 2025; Jacksonville, Florida, USA; New York Jets defensive end Micheal Clemons (72) chases after Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) during the second quarter at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Travis Register-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=k0 q:key=vcaa:<h2>No. 54: He Can Manage Games</h2>–><!–qv q:id=k1 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-122″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”k2″>No. 54: He Can Manage Games</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=k3 q:key=vcaa:<p>Lawrence can play small-ball and be a conservative passer, if that is what the offense needs that week. He would thrive in a <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-trevor-lawrence-sees-key-advantages-seismic-te-shift”><u>PA-heavy offense like San Francisco&#39;s. </u></a></p>–><!–qv q:id=k4 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-123″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”k5″>Lawrence can play small-ball and be a conservative passer, if that is what the offense needs that week. He would thrive in a <a href=”https://www.si.com/nfl/jaguars/onsi/jacksonville-trevor-lawrence-sees-key-advantages-seismic-te-shift”><u>PA-heavy offense like San Francisco’s. </u></a></p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=k6 q:key=vcaa:<h2>No. 55: He Can Be a Game-Changer</h2>–><!–qv q:id=k7 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-124″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”k8″>No. 55: He Can Be a Game-Changer</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=k9 q:key=vcaa:<p>Lawrence can be the X-Factor who makes those rare plays each week that decides wins and losses, which not every quarterback can say. </p>–><!–qv q:id=ka q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-125″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”kb”>Lawrence can be the X-Factor who makes those rare plays each week that decides wins and losses, which not every quarterback can say. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=kc q:key=vcaa:<h2>No. 56: Mastered Yet Another System</h2>–><!–qv q:id=kd q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-126″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ke”>No. 56: Mastered Yet Another System</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=kf q:key=vcaa:<p>Lawrence has had to learn multiple offenses throughout his NFL career, and he has eventually mastered each one. All signs are he has done so again with Liam Coen.</p>–><!–qv q:id=kg q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-127″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”kh”>Lawrence has had to learn multiple offenses throughout his NFL career, and he has eventually mastered each one. All signs are he has done so again with Liam Coen.</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ki q:key=vcaa:<h2>No. 57: The Jaguars&#39; Investment</h2>–><!–qv q:id=kj q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-128″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”kk”>No. 57: The Jaguars’ Investment</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=kl q:key=vcaa:<p>The Jaguars made Lawrence one of the NFL&#39;s highest-paid passers for a reason. Would they still be on the hook for that deal if he has not proven it? </p>–><!–qv q:id=km q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-129″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”kn”>The Jaguars made Lawrence one of the NFL’s highest-paid passers for a reason. Would they still be on the hook for that deal if he has not proven it? </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ko q:key=vcaa:https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,w_3228,h_1815,x_0,y_0/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg–><!–qv q:id=kp q:key=VjqC:mL_1–><!–qv q:id=kq q:key=deAA:7d_3–><!–qv q:s q:sref=kq q:key=–><!–qv q:id=kr q:key=deAA:7d_2–><!–qv q:s q:sref=kr q:key=–><!–qv q:id=ks q:key=cHU9:7d_1–><!–qv q:id=kt q:key=deAA:e2_0–><!–qv q:id=ku q:key=B0c2:SZ_1–><figure q:key=”9m_3″ q:id=”kv” WPAuto_Base_Readability=”8″><!–qv q:s q:sref=ku q:key=–><!–qv q:s q:sref=kt q:key=–><div class=”overflow-hidden undefined” on:qvisible=”q-HNKMx1Ny.js#_hW[0]” on-document:qinit=”q-BXWQ7fFR.js#_hW[1]” q:id=”kw”><picture style=”aspect-ratio: 16 / 9″><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_360,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 1x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_1080,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 3x” media=”(max-width: 719px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 2x, &#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 3x” media=”(max-width: 1079px)”><source srcset=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_720,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 1x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 2x,&#10; https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_1440,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images%2FReutersImages%2Fmmsport%2Fjaguar_report%2F01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg 3x” media=”(min-width: 1080px)”><img src=”https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_3228,h_1815/c_fill,w_16,ar_16:9,f_auto,q_auto,g_auto/images/ReutersImages/mmsport/jaguar_report/01kxrx2ffaac0nzw713q.jpg” alt=” trevor lawrence ” title=” trevor lawrence ” width=”360″ height=”203″ class=”undefined w-full w-full blur-[5px]” q:id=”kx”/></source></source></source></picture></div><!–/qv–><!–/qv–><p><figcaption q:id=”ky”>Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) passes the ball during the third quarter against the Tennessee Titans at Nissan Stadium in Nashville, Tenn., Sunday, Nov. 30, 2025. | USA TODAY Network via Reuters Connect</figcaption></p></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=kz q:key=vcaa:<h2>No. 58: What He Has Done for the Jaguars </h2>–><!–qv q:id=l0 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-131″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”l1″>No. 58: What He Has Done for the Jaguars </h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=l2 q:key=vcaa:<p>The Jaguars could do with getting more respect still, but their profile is significantly higher now than it ever was before they took Lawrence. </p>–><!–qv q:id=l3 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-132″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”l4″>The Jaguars could do with getting more respect still, but their profile is significantly higher now than it ever was before they took Lawrence. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=l5 q:key=vcaa:<h2>No. 59: The Accolades</h2>–><!–qv q:id=l6 q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-133″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”l7″>No. 59: The Accolades</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=l8 q:key=vcaa:<p>Here are all of Lawrence&#39;s accolades last season: finalist for AP&#39;s Most Valuable Player and Comeback Player of the Year awards, AFC Offensive Player of the Month (Dec./Jan.) and AFC Offensive Player of the Week (Week 15) honors, and named FedEx Air & Ground Player of the Week three times (Weeks 15-16, Week 18)</p>–><!–qv q:id=l9 q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-134″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”la”>Here are all of Lawrence’s accolades last season: finalist for AP’s Most Valuable Player and Comeback Player of the Year awards, AFC Offensive Player of the Month (Dec./Jan.) and AFC Offensive Player of the Week (Week 15) honors, and named FedEx Air &; Ground Player of the Week three times (Weeks 15-16, Week 18)</p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=lb q:key=vcaa:<h2>No. 60: New Shiny Toys</h2>–><!–qv q:id=lc q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-135″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ld”>No. 60: New Shiny Toys</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=le q:key=vcaa:<p>Each and every year, there are new shiny toys that get jolted to the top of these rankings. Caleb Williams and Drake Maye will surely be ahead, for example. </p>–><!–qv q:id=lf q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-136″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”lg”>Each and every year, there are new shiny toys that get jolted to the top of these rankings. Caleb Williams and Drake Maye will surely be ahead, for example. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=lh q:key=vcaa:<h2>No. 61: Kevin Byard</h2>–><!–qv q:id=li q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-137″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”lj”>No. 61: Kevin Byard</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=lk q:key=vcaa:<p>Kevin Byard is listed at No. 61, one spot before Lawrence. Byard is a good player, but is any general manager or coach taking him over Lawrence if all things were equal? </p>–><!–qv q:id=ll q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-138″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”lm”>Kevin Byard is listed at No. 61, one spot before Lawrence. Byard is a good player, but is any general manager or coach taking him over Lawrence if all things were equal? </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=ln q:key=vcaa:<h2>No. 62: The NFL Top-100 is ... You Know</h2>–><!–qv q:id=lo q:key=lY4S:mL_1–><h2 id=”inline-text-139″ class=”scroll-mt-24 my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”lp”>No. 62: The NFL Top-100 is ... You Know</h2><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=lq q:key=vcaa:<p>There are multiple names in the No. 61 – No. 70 range that should be in the top-20 or so, which, well, says it all. </p>–><!–qv q:id=lr q:key=lY4S:mL_1–><p id=”inline-text-140″ class=”my-[18px] [&;_a]:text-primary my-f-1.5″ q:key=”0″ q:id=”ls”>There are multiple names in the No. 61 – No. 70 range that should be in the top-20 or so, which, well, says it all. </p><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:key=QW_6–><!–qv q:id=lt q:key=vcaa:https://x.com/NFL/status/2078135310190289140–><!–qv q:id=lu q:key=YFn6:mL_1–><figure on:qvisible=”q-B55yWpwk.js#_hW[0]” q:key=”HU_0″ q:id=”lv” WPAuto_Base_Readability=”0.63207547169811″><blockquote class=”twitter-tweet” WPAuto_Base_Readability=”3.1603773584906″><p lang=”en” dir=”ltr”>70-61 on the NFL Top 100 Players of 2026 are in Ã¢ÂœÂ… <a href=”https://t.co/jzkkqPEXHC”>pic.twitter.com/jzkkqPEXHC</a></p>â€” NFL (@NFL) <a href=”https://x.com/NFL/status/2078135310190289140?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 17, 2026</a></blockquote></figure><!–/qv–><!–/qv–><!–/qv–><!–qv q:id=lw q:key=1jXG:QW_7–><!–qv q:id=lx q:key=9yVI:Ef_0–><div on:click=”q-PR6RmUkK.js#s_Ytib2zHV0Tc[0 1]” q:key=”WY_1″ q:id=”ly”><!–qv q:s q:sref=lx q:key=–><div data-testid=”google-news-widget” class=”voltax-google-preferred-source my-5 p-4 flex items-center gap-4 rounded-lg bg-[#F0F0F0]”><div class=”flex min-w-0 flex-1 items-center gap-3″><img width=”22″ height=”22″ alt=”” src=”https://assets.minutemediacdn.com/platform/google_discover_icon.svg” class=”shrink-0″/><span class=”font-group-big text-black text-[16px]”>Add us as a preferred source on <span class=”font-bold”>Google</span></span></div><a aria-label=”Follow si.com on Google News” href=”https://www.google.com/preferences/source?q=si.com” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” class=”flex h-[30px] w-[30px] shrink-0 items-center justify-center rounded-full bg-primary font-group-large text-sm font-medium text-white transition-colors hover:bg-secondary focus:bg-secondary md:w-auto md:gap-2.5 md:px-4 md:py-[5px]”><span class=”hidden pt-[1px] leading-[1.4] md:inline”>Follow</span><svg viewbox=”0 0 4 8″ fill=”none” aria-hidden=”true” class=”h-[12px] w-[6px] md:h-[8px] md:w-[4px]”><path d=”M0.5 0.5L3.5 4L0.5 7.5″ stroke=”white” stroke-width=”1.5″/></svg></a></div><!–/qv–></div><!–/qv–><!–/qv–></div>