Mundial 2026: la FIFA añade nueva tecnología de fuera de juego para ayudar al VAR

La bandera de fuera de juego retrasada casi podría convertirse en una cosa del pasado después de que la FIFA presentó una nueva tecnología que se utilizará en la Copa del Mundo de 2026.

La FIFA introducirá fuera de juego semiautomático avanzado para los árbitros asistentes de vídeo (VAR), lo que debería tomar decisiones más rápido y permitir que un asistente pueda levantar la bandera en lugar de esperar a que se realice una jugada.

Se enviará una alerta de audio en tiempo real al asistente si un jugador está a más de 10 cm de fuera de juego.

Las versiones anteriores de la tecnología probadas en el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental solo notificaban a los árbitros si un jugador estaba en fuera de juego superior a 50 cm.

El árbitro quedará a cargo de cuándo izar la bandera y detener el juego. Pueden mantener la bandera bajada si sospechan que ha habido un mal funcionamiento, pero la FIFA dice que la tecnología incluye una serie de medidas de seguridad para evitar que se produzcan errores.

La tecnología seguirá siendo incapaz de detectar los fueras de juego más cercanos, aunque existen limitaciones si los jugadores están en el suelo o si hay varios demasiado juntos.

Sólo se puede utilizar para fuera de juego posicional y no para llamadas subjetivas, aquellas que requieren interpretación sobre si un jugador ha interferido con un oponente sin tocar el balón.

La FIFA espera que esto elimine parte de la frustración que sienten los aficionados y jugadores, y reduzca la posibilidad de lesiones debido a pasajes innecesarios del juego cuando se va a levantar una bandera de fuera de juego.

En mayo de 2025, el delantero del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi tuvo que ser puesto en coma inducido tras chocar con un poste cuando el asistente retrasó izar una bandera de fuera de juego.

La FIFA también confirmó que se crearán avatares 3D realistas de cada jugador habilitados por IA para tomar decisiones más precisas.

Esto significará crear un escaneo digital de los 1.248 jugadores en las plantillas de 26 hombres de los 48 equipos.

Cada jugador ingresará a una cámara para ser escaneado, un proceso que debería tomar solo un segundo y solo debe realizarse una vez durante la sesión de fotos previa al torneo.

Como resultado, en la Copa del Mundo se utilizarán animaciones de fuera de juego mejoradas y más claras.