La protección de los niños debe ser una prioridad en zonas de guerra.

La protección de los niños debe ser una prioridad en zonas de...

El mundo ha presenciado cada vez más cientos de millones de imágenes desgarradoras de niños en zonas de guerra, destacando una crisis global catastrófica y sirviendo como llamados contundentes a la acción para la comunidad internacional.

“Los niños son con demasiada frecuencia las principales víctimas, pagando un precio terrible e inaceptable”, observó Nada Al Nashif, Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos, al pronunciar un discurso en la reunión anual sobre los Derechos del Niño en marzo pasado.

Los niños, que constituyen casi la mitad de la población global afectada por conflictos, a menudo quedan ocultos como víctimas. Sin lugar a dudas, son de los más vulnerables y han sido los más desatendidos.

En conflictos armados en Oriente Medio, África y otras regiones, los niños son asesinados, heridos, reclutados a la fuerza como soldados infantiles, secuestrados y sometidos a violencia. Escuelas y hospitales son blanco, y a menudo los niños carecen de acceso a ayuda humanitaria esencial que salva vidas.

Las implicaciones se extienden mucho más allá del momento presente. Décadas de falta de educación, trauma psicológico y heridas emocionales duraderas continúan afectando a las comunidades durante generaciones.

La organización de niños de las Naciones Unidas, Unicef, informa que cientos de miles de niños han sido asesinados, quedado permanentemente discapacitados, huérfanos o desplazados debido a conflictos armados.

“Los niños, que representan aproximadamente la mitad de la población mundial afectada por conflictos, en gran medida siguen siendo víctimas invisibles. Sin lugar a dudas, son de los más vulnerables y han sido los más relegados,” señala.

El 28 de febrero, primer día del conflicto entre EE.UU. e Irán, bombardeos generalizados devastaron una escuela en el sur de Irán, resultando en la muerte de casi 170 niños. Líderes en ayuda humanitaria y salud pública condenaron el acto como intolerable.

En Gaza, la situación es trágica. La región actualmente tiene la tasa per cápita más alta de amputaciones infantiles en el mundo, con muchos niños sometiéndose a múltiples amputaciones.

Aunque desgarradora, la pérdida de niños durante la guerra no es poco común. Millones de niños sufren conflictos prolongados en regiones como la Franja de Gaza, Myanmar, Sudán, Siria, Ucrania y muchas otras áreas.

Más del 20% de los niños en todo el mundo viven en países y regiones afectados por conflictos militares, según un informe de 2024 de Save the Children, a menudo convirtiéndose en víctimas no deseadas.

Los informes indican que desde 2010, el número de niños que viven en zonas de conflicto ha aumentado un 60%. Aproximadamente 50 millones de niños en todo el mundo se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Los derechos de los niños están protegidos de manera integral por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Los países están obligados a proteger a todos los niños dentro de su jurisdicción sin discriminación por edad, género, discapacidad u otro estado.

Aunque el Artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que todo niño tiene derecho a una educación formal, “más de 32 millones de niños en todo el mundo nunca han tenido la oportunidad de ver a un maestro debido al conflicto armado.” Sin embargo, el fracaso en hacer cumplir el derecho internacional de los derechos humanos es fundamentalmente político. Los Estados miembros de la ONU están obligados a ser los principales defensores del orden legal internacional. Sin embargo, sus respuestas a las violaciones contra los niños siguen siendo inconsistentes, en gran medida pasivas y a menudo influenciadas por intereses geopolíticos.

Mientras que algunos condenan los abusos en ciertos contextos, en otros prevalece el silencio o la ambigüedad. La aplicación selectiva de normas y las inconsistencias en la rendición de cuentas socavan la ley.

Los líderes mundiales deben condenar consistentemente las violaciones contra los niños, independientemente de quienes estén involucrados. También deben garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario, incluida la entrega segura de servicios humanitarios para crear espacios seguros para los niños.

Los niños expuestos a la guerra necesitan seguridad, estabilidad y amor. También necesitan afecto, amor y conexión social – elementos a menudo pasados por alto en situaciones de conflicto.

Mientras el mundo se prepara para observar el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión el 4 de junio, para reconocer el dolor sufrido por los niños y afirmar el compromiso de la ONU de proteger los derechos de los niños, este día tampoco debería pasar como muchos otros días con un giro satírico de que “ahora hay un día para todo.”