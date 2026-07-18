TV esta noche: hora de disfrutar un poco más de la televisión con Alan Carr

La Foto de Alan Carr

6.05pm, BBC One

Alan Carr ha ascendido al estatus de tesoro nacional a lo largo de la evolución de este concurso, pero, ahora en su cuarta temporada, es bueno saber que no ha olvidado sus raíces. Básicamente, lo que tenemos es una variante avivada del clásico Catchphrase donde equipos compiten para identificar una pantalla llena de imágenes con £10 mil en juego. Los primeros contendientes vienen de Londres, el sur de Gales y Motherwell. Phil Harrison

Alexander Armstrong A Través de América

8pm, Channel 5

En la parte final del paseo del presentador de Pointless a través de los EE. UU., llega a Florida. Allí descubre un par de curiosidades interesantes, explorando el legado del auge de la cocaína en Miami y conociendo a un ex seguidor de Maga que explica por qué perdió la fe en Donald Trump. PH

Urgencias

8.20pm, BBC One

Muy lejos del departamento de emergencias de Holby, el médico Dylan se encorva en su Land Rover maltratado y se prepara para un difícil reencuentro familiar. De vuelta en la base, la emotiva trama sobre desechos tóxicos que causan graves problemas de salud en una urbanización local ve a la enfermera Jodie preparándose para enfrentarse al consejo municipal. Graeme Virtue

Los Centinelas

9pm, BBC Four

En la historia alternativa de este oscuro drama francés, un grupo encubierto de soldados superhumanos luchó en la primera guerra mundial. La última doble entrega muestra a los Centinelas disfrutando de un tiempo libre después de capturar a un espía alemán, pero cada vez parece que el otro bando tiene su propio mega comando blindado. GV

TOTP: Grandes Éxitos 2001

10pm, BBC Two

Esta colección promete actuaciones de archivo de iconos musicales de la década de 2000, incluyendo a Nelly Furtado, Missy Elliott y Destiny’s Child. La boyband británica Blue también aparece, poco después de una retrospectiva en la que ven de nuevo su primera aparición en Top of the Pops y se dan cuenta de que los dos primeros versos habían sido doblados. Alexi Duggins

TOTP: La Historia de 2001

11pm, BBC Two

Hay llegadas significativas en el mundo de TOTP en el último de estos alegres recuerdos. Es un año de rock, con bandas como Feeder y Dandy Warhols en el estudio. Pero 2001 también dio la bienvenida a una nueva corriente de música británica: So Solid Crew fueron precursores de la escena del garage en el Reino Unido, que se volvería cada vez más influyente. PH

Selección de Cine

Cartas Maléficas, 9pm, Channel 4

Cuando cartas anónimas llenas de veneno son enviadas a la residente de un tranquilo pueblo costero, Edith (Olivia Colman), las sospechas recaen sobre su vecina Rose (Jessie Buckley), una madre soltera irlandesa con una actitud ruidosa y proto-feminista. Hay algo inherentemente divertido en escuchar a Colman maldecir, y la comedia ambientada en los años 20 de Thea Sharrock lanza insultos mientras la vitriolización del escritor se extiende a toda la comunidad. Detrás del escándalo de las miradas indiscretas hay una historia de advertencia sobre el bullying y la represión, pero ver a Colman y Buckley enfrentarse es casi suficiente por sí solo. Simon Wardell

Parque Jurásico, 10.50pm, ITV1

La reciente muerte de Sam Neill es una gran pérdida para el cine, pero fue tan prolífico que siempre habrá una buena a gran película suya para mantener viva su memoria. La primera póstuma en aparecer es la más conocida: la divertida aventura de ciencia ficción familiar de Steven Spielberg. Neill interpreta a un paleontólogo invitado por el industrialista Richard Attenborough a su isla para estudiar dinosaurios revividos mediante trucos de ADN. ¿Qué podría salir mal? Finamente equilibrada entre la maravilla y el peligro, es la máxima muestra de entretenimiento para el público. SW

Deportes en Vivo

Campeonato de Naciones Rugby: Nueva Zelanda vs Irlanda, 7.30am, ITV1 Seguido por Australia vs Italia a las 10.50am, Fiji vs Escocia a la 1.10pm, Sudáfrica vs Gales a las 4.15pm, y Argentina vs Inglaterra a las 7.30pm.

Golf: The Open, 11am, Sky Sports Golf Día tres en Royal Birkdale.

Cricket: T20 Blast, 11am, Sky Sports Main Event El día de finales en Edgbaston comienza con las semifinales.

Ciclismo: Tour De Francia Masculino, 11.45am, TNT Sports 1 Etapa 14 de 155.3km de Mulhouse a Le Markstein Fellering.

Mundial de Fútbol: Inglaterra vs Francia, 9.30pm, BBC One El partido por el tercer y cuarto lugar.