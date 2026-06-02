Tres amigos completan un viaje en bicicleta de casi 11,000 millas desde Argentina hasta Kansas City

Fernanda Silva, reportera de KSHB 41, cubre historias en Northland, incluida Liberty. También se centra en cuestiones relacionadas con la inmigración. Comparte tu idea de historia con Fernanda.

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Tres amigos completaron un viaje en bicicleta de casi 11,000 millas desde Argentina hasta Kansas City, y llegaron después de nueve meses y medio de viaje.

Miguel Silio, Yamundu Martínez y Vicente Conculini pedalearon por 17 países, llevando todo lo que necesitaban para sobrevivir (desde ropa de invierno hasta ropa de verano) para llegar a KC para la Copa del Mundo.

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Silio luchó por encontrar las palabras para describir el momento.

“El viaje es duro. Pasas por frío, calor y lluvia. Y encontrar esta recompensa al final, honestamente, hace que todo valga la pena, cada momento”, dijo en una entrevista en su español nativo.

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En sus últimos kilómetros, al trío se unieron docenas de habitantes de Kansas.

Steven Seck, que vive en el área de Kansas City, dijo que quería ser parte del momento.

“Queríamos ser una pequeña parte de algo mucho, mucho más grande que todos nosotros”, dijo Seck.

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Seck dijo que se enteró del viaje a través de nuestra publicación en las redes sociales.

Carlos Hernández, también del área de KC, se enteró a través de nuestras historias sobre el trío.

“Me enteré por usted, Canal 41”, dijo Hernández.

Javier Terrada, otro residente del área de KC que salió a recibir a los ciclistas en su camioneta con música argentina a todo volumen, lo calificó como una tarea monumental.

“Todo es por el fútbol”, dijo.

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En los últimos kilómetros, los corredores reflexionaron sobre todo lo que habían pasado.

“Es un sueño”, dijo Martínez.

Conculini dijo que ni siquiera había tenido tiempo de pensar y que pasará un tiempo antes de que pueda procesar completamente lo sucedido.

“No hay palabras para describirlo”, dijo.

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Su meta fue el hotel donde se hospeda la selección argentina en Kansas City. Silio calificó el momento como muy especial.

Los tres ciclistas tienen previsto permanecer en Kansas City hasta que la selección argentina juegue en la ciudad el 16 de junio, aunque no tienen entradas para el partido.

Durante las próximas dos noches, se alojarán en un hotel local y aún no han decidido adónde se dirigirán a continuación.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

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