Kuhio Aloy y Wills Maginnis son los últimos con vínculos con el béisbol de Arkansas en firmar contratos con la MLB | Deportes de cerdo entero

FAYETTEVILLE – Un par de selecciones de la undécima ronda del Draft de la MLB con vínculos con el béisbol de Arkansas firmaron contratos profesionales el viernes.

El bateador designado y jardinero de Arkansas, Kuhio Aloy, firmó con los Mets de Nueva York por 220.000 dólares y el jugador de cuadro de Georgia State, Wills Maginnis, firmó con los Medias Rojas de Boston por 250.000 dólares, según los informes. Maginnis se había comprometido verbalmente a jugar con los Razorbacks la próxima temporada.

El bono por firmar de Aloy fue informado por Jim Callis de MLB.com. La bonificación de Maginnis fue informada por Ari Alexander de WHDH en Boston.

No hay valores de espacios sugeridos para selecciones después de la décima ronda del draft. Cualquier bonificación que exceda los $150,000 para las Rondas 11 a 20 contará contra el fondo de bonificación del equipo de redacción para selecciones de draft en las primeras 10 rondas. Eso significa que los Medias Rojas gastarán $100,000 de su fondo de bonificación en Maginnis y los Mets gastarán $70,000 de su fondo de bonificación en Aloy.

Aloy pasó dos temporadas en Arkansas después de transferirse de BYU antes de la temporada 2025. Fue un All-American en su segundo año con los Razorbacks cuando conectó 13 jonrones y 15 dobles con 70 carreras impulsadas, el máximo del equipo.

El jardinero derecho de Arkansas, Kuhio Aloy, corre las bases después de conectar un jonrón que puso fin al juego contra Xavier el domingo 22 de febrero de 2026 en Fayetteville. (Hank Layton/WholeHogSports)



Aloy luchó contra lesiones antes y durante la campaña de 2026 y bateó .293 con 9 jonrones, 8 dobles y 41 carreras impulsadas. Aloy, un lanzador convertido de BYU, luchó por encontrar una posición defensiva con los Razorbacks y jugó principalmente como bateador designado.

Maginnis, que juega en posiciones de esquina del cuadro, era un estudiante de segundo año elegible para el draft porque cumplió 21 años el 8 de julio. Bateó .306 con 8 jonrones, 13 dobles, 1 triple y 42 carreras impulsadas este año en Georgia State y los entrenadores de la liga lo votaron para el primer equipo de la All-Sun Belt Conference.

El hermano menor de Maginnis, Hayes, es un jugador bidireccional que está comprometido con la generación de secundaria de 2027 de los Razorbacks.

Maginnis es uno de los tres transferidos comprometidos de Arkansas que fueron seleccionados el fin de semana pasado. El jugador de cuadro Ben Cleary de Santa Clara fue seleccionado por los Guardianes de Cleveland en la ronda 12 y el lanzador derecho Chris Díaz de la Costa del Golfo de Florida fue seleccionado por los Marineros de Seattle en la ronda 14.

Aloy es el cuarto de los 12 jugadores seleccionados de Arkansas en firmar profesionalmente. Los lanzadores de primera ronda Carson Wiggins y Hunter Dietz firmaron con los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York, respectivamente, y el jardinero Damián Ruiz supuestamente firmó con los Rojos de Cincinnati.

Los jugadores seleccionados tienen hasta el 27 de julio para firmar profesionalmente.